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Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских

06 января 2020, 20:39  •  252 • В мире
Вооружённые силы Украины активно помогают армии США, заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор. По словам дипломата, украинцы "сливают" военным из Штатов важные данные о российской технике и тактике. Всё это может пригодиться американским войскам "в случае войны с Россией", - считает Тейлор.
В интервью изданию ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что армия Украины стала учителем для американцев. Украинские военные передают данные о российской технике, тактике и "способах доставки техники".
"Узнают некоторые действия российских военных, которые предшествуют атакам. Понимание, как они действуют и воюют, очень важное для нас", - заявил Тейлор.
Американский дипломат подчеркнул, что всё это станет большим преимуществом для США "в случае войны с Россией". Опыт, который американские военные получили на Украине, может стать решающим.
По словам Тейлора, вторая сторона также получает пользу от этого сотрудничества. Дипломат заявил, что от американцев украинцы узнали, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну.

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