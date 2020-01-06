Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских

В интервью изданию ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что армия Украины стала учителем для американцев. Украинские военные передают данные о российской технике, тактике и "способах доставки техники".

"Узнают некоторые действия российских военных, которые предшествуют атакам. Понимание, как они действуют и воюют, очень важное для нас", - заявил Тейлор.

Американский дипломат подчеркнул, что всё это станет большим преимуществом для США "в случае войны с Россией". Опыт, который американские военные получили на Украине, может стать решающим.

По словам Тейлора, вторая сторона также получает пользу от этого сотрудничества. Дипломат заявил, что от американцев украинцы узнали, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну.