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«Готовят диверсии XXI века»: Сенатор Клинцевич о предназначении британской «фабрики троллей» на Украине

05 декабря 2018, 01:54  •  59 • Политика
СМИ нашли британскую «фабрику троллей» на Украине, существование которой признало Минобороны Великобритании. По информации российского сенатора Клинцевича, британские тролли не столько распространяют ложь в интернете, сколько «готовят диверсии XXI века» против России.
На территории Украины действует британское спецподразделение «77-я бригада», выполняющее военные задачи в интернете. Об этом узнали журналисты «Би-би-си» и были вынуждены признать в Минобороны Великобритании. Российский сенатор Франц Клинцевич рассказал, чем на самом деле занимается на Украине британская «фабрика троллей».
Официально в Лондоне утверждают, что спецподразделение содействует борьбе с пиратством и экстремизмом в так называемой глубинной сети (Dark web). Однако сенатор Клинцевич уверен, что «77-я бригада» преследует совсем иные цели.
По его словам, британская «фабрика троллей» на Украине не столько распространяет ложную информацию в интернете, сколько совершает прямые кибератаки на Россию, а также обучает этому украинских хакеров на службе Киева.
«Они работают не столько в идеологической сфере, как некоторые думают, сколько для того, чтобы проводить современные диверсии XXI века», - сказал Клинцевич в интервью ФАН.
При этом сенатор подчеркнул, что Россия вполне готова отразить любые кибератаки, а затем дать на них адекватный ответ. Клинцевич добавил: то что информация о британской «фабрике троллей» стала достоянием общественности - большой прокол спецслужб Британии. Публичность для них - это самая страшная беда.

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