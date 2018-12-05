«Готовят диверсии XXI века»: Сенатор Клинцевич о предназначении британской «фабрики троллей» на Украине

СМИ нашли британскую «фабрику троллей» на Украине, существование которой признало Минобороны Великобритании. По информации российского сенатора Клинцевича, британские тролли не столько распространяют ложь в интернете, сколько «готовят диверсии XXI века» против России.

На территории Украины действует британское спецподразделение «77-я бригада», выполняющее военные задачи в интернете. Об этом узнали журналисты «Би-би-си» и были вынуждены признать в Минобороны Великобритании. Российский сенатор Франц Клинцевич рассказал, чем на самом деле занимается на Украине британская «фабрика троллей».

Официально в Лондоне утверждают, что спецподразделение содействует борьбе с пиратством и экстремизмом в так называемой глубинной сети (Dark web). Однако сенатор Клинцевич уверен, что «77-я бригада» преследует совсем иные цели.

По его словам, британская «фабрика троллей» на Украине не столько распространяет ложную информацию в интернете, сколько совершает прямые кибератаки на Россию, а также обучает этому украинских хакеров на службе Киева.

«Они работают не столько в идеологической сфере, как некоторые думают, сколько для того, чтобы проводить современные диверсии XXI века», - сказал Клинцевич в интервью ФАН.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия вполне готова отразить любые кибератаки, а затем дать на них адекватный ответ. Клинцевич добавил: то что информация о британской «фабрике троллей» стала достоянием общественности - большой прокол спецслужб Британии. Публичность для них - это самая страшная беда.