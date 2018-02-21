Готовы выстрелить, ждем денег: ПАРНАС поймали на продаже антироссийского доклада по MH17 в Европу

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором российская оппозиционерка Мария Яблонская пыталась продать неизвестному "спонсору" подготовленный ПАРНАСом доклад, представляющий крушение малайзийского Boeing 777 в выгодном для Европы свете.

Телеканал РЕН ТВ обнародовал доказательства того, что бывший исполнительный директор ПАРНАСа Мария Яблонская пыталась в свое время найти "спонсоров" для поддержки составленного ее союзниками среди оппозиции доклада о крушении самолета Boeing 777 в Донбассе. В распоряжение телеагентства попал видеоролик, на котором Яблонская беседует с потенциальным покупателем услуг ПАРНАСа в деле очернения России.

За то, чтобы зампред партии Вадим Лукашевич обнародовал доклад, в котором заявлялось бы, что российская армия причастна к гибели пассажиров самолета "Малайзийских авиалиний", Яблонская просит миллион рублей. Она сразу же заявляет, что готова получить деньги по частям.

"Доклад готов выстрелить на Европу, а мы буксуем по финансам", - подбадривает оппозиционерка своего "покупателя". Тем не менее по видео не видно, удалось ли в итоге ПАРНАСу получить под свой антироссийский доклад зарубежное финансирование.

В любом случае после публикации видео РЕН ТВ стало понятно, что, отрицая прежде того сам факт поиска "спонсоров" под написание выгодного для Европы доклада, Яблонская была не до конца правдива.

С опубликованным РЕН ТВ видео вы можете ознакомиться здесь.