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«Готовы возобновить переговоры»: ЕС поддержал Украину в споре с «Газпромом»

13 марта 2018, 12:54  •  403 • Украина
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала «Газпром» начать поставку газа Украине. Она также заявила о готовности Еврокомиссии возобновить трёхсторонние переговоры по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Между тем Киев намерен добиваться новых компенсаций в судебном порядке. В частности, сумма исковых требований «Нафтогаза» к России по утраченным активам в Крыму выросла до $8 млрд. Украинский президент Пётр Порошенко пригрозил Москве крупными убытками в случае невыполнения требований Стокгольмского арбитража. Ранее суд обязал «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд. Российская компания не согласилась с таким решением и подала апелляцию.
 
AFP
 

Еврокомиссия призывает «Газпром» выполнить договорные обязательства и решить вопрос с прямыми поставками газа Украине. Об этом заявила накануне глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини. Она также сообщила о готовности ЕК возобновить трёхсторонние переговоры по спору «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Мы обсуждали (с президентом Украины Петром Порошенко. — RT) недавнее решение «Газпрома» о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. «Газпром» должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара Мароша Шефчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трёхсторонние переговоры в этом отношении», — сказала Могерини.

Ранее стало известно, что Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с «Нафтогазом». 

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«Мы выиграли кейс по транзиту, и $4,6 млрд — это объём убытка, который российский «Газпром» должен компенсировать Украине… «Газпром» тянет с выплатами по решению суда средств в пользу «Нафтогаза». Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены... Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства», — заявил Пётр Порошенко, добавив, что Киев «получит всё до копейки».

Он также пригрозил, что задержка выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации «Нафтогазу» будет стоить российской газовой компании полмиллиона долларов. 

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина будет налагать взыскания на российский газ в европейских странах, однако не будет трогать транзитное голубое топливо.

«Мы будем налагать взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в европейских странах, а не на Украине... Таким образом, мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу», — написал он в своём Facebook.

В случае невыполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража, отметил Витренко, Киев намерен обращаться в суды в европейских странах.

«Нам лучше налагать взыскания на газ после того, как он попадёт на европейские рынки, — это более эффективный путь получить средства, которые нам должен уплатить «Газпром» по решению международного арбитража, и при этом показать Европе, что Украина — надёжный транзитёр, а «Газпром» — ненадёжный поставщик газа», — пояснил коммерческий директор украинской компании.

По его словам, сумма исковых требований «Нафтогаза» к России в Гаагском арбитраже по утраченным активам в Крыму выросла до $8 млрд с учётом процентов. 

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«Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Ответчик — государство РФ, $5 млрд было без процентов, $8 млрд — с ожидаемыми процентами», — заявил Юрий Витренко.

1 марта 2018 года «Газпром» объявил о прекращении поставок российского газа на Украину. После этого компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через украинскую территорию. Как пояснил глава Минэнерго России Александр Новак, «Газпром» принял решение о расторжении газовых контрактов с Украиной в связи с их убыточностью.

Сумма оплаты мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объёме.

После этого украинские власти ввели в стране ограничение на потребление газа, а жителей попросили снизить температуру в своих домах. 

По данным «Нафтогаза», 2 марта потребление голубого топлива на Украине за сутки сократилось на 25 млн кубометров, или на 14% по сравнению с 1 марта.

5 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания направила «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения через Стокгольмский арбитраж контрактов на поставку и транзит газа.

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Он объяснил такое решение нарушением баланса интересов по договору на поставку и транзит газа, вызванным двойными стандартами Стокгольмского арбитража.

История спора «Газпрома» и «Нафтогаза»

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Прежний контракт на поставку газа был подписан в 2009 году, его действие истекает 31 декабря 2019 года. В соответствии с соглашением Украина обязана оплачивать минимальное количество газа каждый год по принципу take or pay («бери или плати»). Объём поставок должен был составлять 40 млрд кубометров газа в 2009 году, а начиная с 2010 года — 52 млрд кубометров ежегодно.

С 2012 года Украина перестала покупать обговорённые объёмы, а с ноября 2015 года вообще прекратила покупать топливо у России, перейдя на реверсный газ из Европы. «Газпром» в суде потребовал выплаты компенсаций.

  • Здание «Газпрома» в Москве
  • РИА Новости

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам российской и украинской компаний, частично удовлетворив требования «Газпрома». Суд обязал «Нафтогаз» выплатить российскому монополисту $2 млрд.

В то же время арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. При этом ранее суд подтвердил, что за поставки газа в 2013—2014 годах долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» составляет $2 млрд. В итоге российская компания должна выплатить украинской стороне около $2,56 млрд. В России такое решение раскритиковали, заявив, что оно создало дисбаланс в пользу Киева.

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