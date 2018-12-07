«Готовы уйти в любой момент»: Компания - владелец «Механика Погодина» о зимовке русских моряков в порту Херсона

«Механик Погодин» готов выйти из порта Херсона в любой момент, рассказал управляющий директор ООО «В.Ф.Танкер» Сергей Брызгалов. На данный момент по решению суда корабль, задержанный в августе береговыми властями Украины, находится в порту Херсона.

Моряки танкера «Механик Погодин» поддерживают функциональность корабля и готовы покинуть порт Херсона в любой момент. Об этом рассказал управляющий директор ООО «В.Ф.Танкер» Сергей Брызгалов.

В интервью РИА ФАН он отметил, что агент судовладельцев в Херсоне поставляет на борт все необходимое, включая продукты, питьевую воду и медикаменты. Однако в связи с судебными разбирательствами пока танкер не может покинуть украинский порт.

Проблемным встает вопрос о зимней стоянке корабля, поскольку на этот период требуется дополнительный обогрев судна для нормального несения вахты командой и для поддержания работоспособности многих судовых механизмов.

Директор «Танкера» пояснил, что в связи с военным положением морякам запрещено сходить на берег, а запрет на въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет делает невозможным смену экипажа.

«Механик Погодин» был незаконно задержан 10 августа береговыми властями Украины при выполнении перевозки дизтоплива. По итогам слушания суд отказался снять арест с «Механика Погодина», продлив пребывание судна и экипажа в порту Херсон на неопределенный срок.

Компания - владелец судна отмечает, что с момента задержания сумма убытков составила свыше 400 тысяч долларов.