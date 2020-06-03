Готовы уничтожить российский флот: The Drive заявил об угрозе со стороны США

Речь идёт об учениях американцев над Чёрным морем. Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отработали пуски противокорабельных ракет AGM-158C LRASM для уничтожения целей потенциального противника. The Drive утверждает, что возможности, которые продемонстрировали американские военные, представляют для нашей страны "серьёзную проблему".

Сам факт отправки этих бомбардировщиков к Чёрному морю должен послужить сигналом для России, считает автор материала. По данным издания, российский Черноморский флот насчитывает чуть более 50 кораблей и "полдюжины" подводных лодок.

Далее автор рассуждает о том, что на борту одного американского бомбардировщика может уместиться до 24 новых ракет. В ходе одной только миссии всего несколько B-1B за короткий промежуток времени способны потопить все корабли и подлодки, говорится в материале.

Очевидно, авторы материала забыли о том, что все действия потенциальных противников вблизи нашей страны отслеживаются российскими военными, а ПВО, имеющееся в распоряжении армии, не даст американцам не только выпустить ракету, но и подлететь на критическое расстояние.