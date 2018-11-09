«Готовы топить иностранные корабли»: Россию предупредили о новых провокациях Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокации против России в Азовском море. Такой информацией поделился представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, провокации запланированы на начало 2019 года. При этом СБУ имеет не один, а несколько возможных сценариев того, как подставить Россию. Они предусматривают намеренное затопление как украинских, так иностранных торговых судов. Басурин добавил, что под предлогом «эскалации напряженности» украинские силовики также могут осуществить попытку вторжения в ДНР с моря.

Напомним, что напряженность в Азовском море между Россией и Украиной возникла в результате пиратского захвата российского рыболовецкого судна «Норд» украинскими пограничниками. В ответ на эту провокацию российские пограничники усилили меры контроля за всеми судами, входящими в акваторию Азовского моря.