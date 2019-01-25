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«Готовы только к ультиматумам»: как в Киеве заявили о неизбежности заключения договора с РФ на транзит газа

25 января 2019, 20:09  •  156 • Украина
В Киеве считают, что России «придётся продлить соглашение» на транзит газа в Европу через Украину. Такое мнение высказала замминистра по энергетике и угольной промышленности страны Наталья Бойко. По её словам, Москва якобы не успеет достроить «Северный поток — 2» до 1 января 2020 года, когда истекает действующий договор. Между тем в компании-операторе неоднократно заявляли, что строительство газопровода идёт по графику и завершится в конце 2019 года. Киев сам усложняет переговоры с Москвой, прибегая к ультиматумам, отмечают в Госдуме. Эксперты подчёркивают, что российская сторона не отрицает необходимость транзитного контракта, однако всё зависит от решения судебных споров и юридической готовности газотранспортной системы Украины.
 
Reuters © Ivan Chernichkin
 

Позиция Киева по транзиту газа в Европу через Украину снижает шансы на успешные переговоры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя высказывание украинского замминистра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу.

«Мы стараемся очень терпимо и толерантно к этому относиться, не исключая возможности компромиссов. На Украине же готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса. Это большая ошибка с их стороны. Но, видимо, такая позиция необходима для внутренней политики», — сказал он RT.

Напомним, ранее Бойко заявила, что России придётся продолжить транзит газа через Украину, так как газопровод «Северный поток — 2» якобы ещё не будет достроен до завершения текущего контракта между Киевом и Москвой, срок которого истекает 1 января 2020 года.

«До 1 января 2020-го россияне всё равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой «Северный поток — 2». Им всё равно придётся каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала она в эфире онлайн-канала UMN.

На сайте компании-оператора Nord Stream 2 AG, осуществляющей строительство газопровода, говорится, что ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию состоится в конце 2019 года. При этом представители компании неоднократно подчёркивали, что строительство ведётся по графику и проект будет сдан в срок.

Длина газопровода составит более 1200 км. Маршрут проходит через территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство ведётся на всех участках, за исключением датского — Копенгаген ещё не одобрил представленный Nord Stream 2 AG проект.

В связи с этим компания подала заявку на альтернативный маршрут, отказать в строительстве по которому Дания не сможет. В этом случае газопровод будет длиннее на 36 км, однако в Nord Stream 2 AG подчеркнули, что стоимость проекта увеличится незначительно, а сроки сдачи в эксплуатацию останутся неизменными.

  • © nord-stream2.com

«Украинский маршрут будет задействован»

Несмотря на то, что «Северный поток — 2» будет использоваться для поставки российского газа в Европу без посредников, Москва не намерена отказываться от транзита через Украину. Об этом в разговоре с RT напомнил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Проблема здесь в том, что ни «Газпром», ни руководство нашей страны и не говорили, что украинский маршрут не будет использоваться. Напротив, все, включая президента РФ Владимира Путина, говорили, что украинский маршрут будет задействован. Вопрос, который сейчас стоит между «Газпромом» и украинской стороной, заключается в двух вещах: в объёме транзита и в мирном урегулировании судебных споров», — сказал он.

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Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва готова сохранить транзит по украинскому маршруту, если будут улажены все иски между «Нафтогазом» Украины и «Газпромом».

«Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал он.

Украинская компания «Нафтогаз» требует от «Газпрома» $12 млрд. Однако на последней трёхсторонней встрече 21 января представителей Брюсселя, Москвы и Киева она допустила снижение претензий до $2 млрд при условии продления контракта на транзит газа.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что эти требования «абсурдны» и «в принципе не могут рассматриваться».

«Это иск относительно тех объёмов, которые якобы не будут прокачаны в будущем в случае незаключения контракта. Но мы все прекрасно понимаем, что это в принципе не может рассматриваться», — подчеркнул Новак.

При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы транзит продолжался.

«Ещё раз были подтверждены заинтересованность и Российской Федерации, и украинской стороны в обеспечении транзита», — сказал Новак.

«Странное заявление»

В контексте переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной заявление Бойко о «вынужденном» транзите российского газа выглядит странным, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Довольно странное заявление, ведь мы уже полтора года сидим в Брюсселе и ведём переговоры в трёхстороннем формате: Россия — Украина — ЕС. Но до украинских политиков это очень долго доходит. До запуска «Северного потока — 2» действует уже существующее соглашение. Оно нужно и в будущем, этого никто не отрицает. Именно поэтому мы неоднократно собирались в Брюсселе и проводили переговоры», — указал Юшков.

Для продолжения транзита через Украину Киеву необходимо доказать, что украинский маршрут может быть конкурентоспособным относительно газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», а также представить чёткие правила работы ГТС, указал Новак по итогам переговоров. Министр также сообщил, что в мае состоится российско-украинская встреча на министерском уровне, на которой будут обсуждаться детали будущего контракта.

Фролов допустил, что газотранспортная система Украины может оказаться юридически неготовой к транзиту российского газа.

«Там есть только одна проблема: «Нафтогаз» по европейским нормам, под которыми Украина подписалась, должен разделить по разным сферам бизнеса добычу, транспортировку и реализацию топлива. «Нафтогаз» всячески этому сопротивляется... Поэтому вопрос ещё и в том, с кем подписывать контракт. С «Нафтогазом» или с компанией-правопреемником, которая уже к сегодняшнему моменту должна была бы заниматься транзитом», — отметил он.

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