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Готовы сжечь под крики Украина едина

21 февраля 2020, 14:09  •  190 • В России

Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение! Небывалый кризис морали и запасов интеллекта.

Не прививать детей – не боимся.

Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет).

Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся.

Ремни безопасности – для слабаков.

Суррогатный алкоголь – наше все.

Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают.

Валидол от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего.

Противостояние местных жителей и полиции у города Новые Санжары, Полтавская область.Фото: REUTERS

Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. не боимся.

Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1.400.000.000 (население Китая, - ред.) человек заболело 75.000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.

Т. е. когда из 40.000.000 (население Украины) заболевает корью 150.000, мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – этого мы не боимся...

Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать «уважаемых врачей» и чтоб они оценили медреформу.

Вся суть медреформы – как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.

Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует.

Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов, и пока они будут думать, как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать то, что уже построено.

На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, и так будет о чем поговорить.

Источник: Блог Евгения Комаровского

Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

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