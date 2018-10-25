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«Готовы приехать на процесс в Киев с комфортом, на танках»: уголовное дело против Жириновского и депутатов ЛДПР дошло до украинского суда
25 октября 2018, 18:54 • 128 • В России
Владимира Жириновского Киев давно обвиняет в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса (тот неоднократно направлял туда гуманитарную помощь). В этом году Шевченковский районный суд Киева разрешил провести в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов его фракции Алексея Диденко и Михаила Дегтярева заочное досудебное расследование по подозрению в «финансировании терроризма», а вот сейчас генпрокуратура Украины направила дело в суд.
- Обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 "Финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу, - объявил в четверг пресс-секретарь ГПУ Украины Андрей Лысенко.
Как подчеркивает киевское правосудие, Жириновскому и его коллегам грозит срок от 10 до 12 лет и конфискация имущества.
«КП» позвонила одному из «террористов» - главе Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексею Диденко за подробностями.
- Как думаете, какой срок вам впаяют?
- Не удивлюсь, если смертную казнь, - смеется депутат. - Отношусь к этому с иронией, как к еще одной уродливой гримасе украинского правосудия и очередным украинским чудесам. Но заодно скажу, что мы готовы приехать на рассмотрение дела - с комфортом, в сопровождении танкового полка, в центр Киева и потом с тем же комфортом вернемся назад.
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