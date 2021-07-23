«Готовы предоставить доказательства»: адвокаты бывшей жены Грудинина пообещали ЦИК подтвердить его долю в офшорах

Бывшая супруга Павла Грудинина Ирина заявила в ЦИК, что он скрывает долю в международной финансовой компании Bontro Ltd. Если данные подтвердятся, его не допустят до выборов в Госдуму. Пока что он идёт третьим в списке КПРФ. По словам адвокатов женщины, их подзащитная опасается, что, получив депутатскую неприкосновенность, Грудинин начнёт оказывать на неё давление. Они заявили, что готовы предоставить в ЦИК необходимые доказательства, в частности, выписку из госреестра Белиза.

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации списка КПРФ. До выборов могут не допустить экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, занимающего третье место в списке партии — после лидера партии Геннадия Зюганова и космонавта Светланы Савицкой.

Бывшая супруга кандидата в депутаты, Ирина, сообщила в ЦИК, что он скрывает долю в международной финансовой компании Bontro Ltd.

По данным из открытых источников, Bontro Ltd была зарегистрирована в 2003 году в Белизе. Ей принадлежит часть акций ООО «Универсальная финансовая компания», являющейся совладельцем «Совхоза имени Ленина».

Пока ЦИК не вынес решения, поскольку ни одна из сторон (ни Павел Грудинин, ни его экс-супруга) не предоставила доказательств.

«В случае, если этот факт подтверждается, то, конечно, следует исключение из списка кандидатов в депутаты», — заявил журналистам зампред ЦИКа Николай Булаев.

Павел Грудинин утверждает, что был владельцем Bontro Ltd до 2017 года, а компания была ликвидирована в 2018 году.

Представители Ирины Грудининой уверяют, что член КПРФ лишь только в период судебных споров о разделе имущества попытался фиктивно выйти из компании и до сих пор является собственником.

«Мы готовы предоставить доказательства. У нас есть выписка из госреестра Белиза подтверждающая что Грудинин является акционером Bontro Ltd. Мы не оставляем надежды что найдем и еще иностранное имущество, которое можно будет поделить», — отметил адвокат Ирины Дмитрий Мальбин.

По его словам, то, что у Грудинина есть доля в офшоре подтвердило и постановление Верховного суда в 2019 году. «Мы об этом ранее никогда не заявляли, потому что заседание проходило в закрытом режиме», — пояснил адвокат.

Вынужденное заявление

По словам представителей Ирины Грудининой, обращение в ЦИК стало вынужденной мерой.

«Сегодня её личная безопасность здоровье и личное благополучие зависят от того имеется ли у её бывшего мужа мандата Госдумы. Для нас очевидно, что с получением мандата у Грудинина окажутся новые возможности, которыми он воспользуется для давления на Ирину, — отметил Мальбин. — Образ, который пытаются создать Павлу Николаевичу, не соответствуют действительности. Мы видим мстительного человека, который мстит всем несогласным. Обращение просто крик души женщины, которая долгие годы подвергалась притеснениям».

Чета Грудининых развелась в июле 2018 года после 37 лет брака. Причиной, по словам его жены, стала тайная связь коммуниста с девушкой, которая на 30 лет младше него.

Дмитрий Мальбин отмечает, что перед разводом Ирина предложила Грудинину разделить имущество «полюбовно», на что тот ответил отказом».

Более того, он начал заранее прятать имущество, выводить за границу все активы, чтобы жена и дети не могли претендовать на них, и только после этого начал бракоразводный процесс.

«А потом Грудинин захотел поделить имущество Ирины, включая квартиру, доставшуюся ей от родителей, а вот банковские счета делить не пожелал», — добавил адвокат.

Весной 2019 года суд подмосковного города Видного удовлетворил иск Ирины Грудининой, присудив ей две трети совместно нажитого имущества, поскольку принял во внимание, что женщина является инвалидном второй группы, у неё нет высокого дохода. Однако Павел Грудинин отказался исполнять это решение, несколько раз его обжаловал.

Как отмечают адвокаты, коммунист до сих пор не выплатил установленную судом компенсацию от стоимости золотых слитков и ценных бумаг, которые держал в зарубежных банках на десятках счетов.

Отключил свет и воду

Мальбин особо подчёркивает, что Грудинин даже попытался лишить бывшую жену статуса инвалидности.

«У Ирины Грудининой проблемы со здоровьем, ей нужно дорогостоящее лечение. Она признана инвалидом второй группы. Грудинин пытался лишить ее статуса инвалида и мер соцподдержки от государства», — заявил он.

При этом, по словам адвокатов, от коммуниста достаётся и старшему сыну, который поддержал мать.

«Он отключает свет и воду в небольшой парикмахерской, которой владеют Ирина с сыном и даже в доме, где они живут. Но поскольку отключение от электроэнергии в посёлке является веерным, многие невинные жители пали случайными жертвами Павла Грудинина», — рассказывает Мальбин.

Также он заявил, что Грудинин якобы хотел выселить из помещений муниципальные учреждения культуры, оставив детей без кружков, и отказывается передать в собственность муниципальной школы стадион, хотя раньше публично заявил, что дарит его ученикам.

«Есть миноритарные акционеры Совхоза им. Ленина, которые подвергаются давлению со стороны Павла Николаевича, за то что не согласны с ним, пытаются отстаивать свои права. Это бабушки и дедушки, которые проработали в Совхозе десятки лет и теперь хотят получить справедливую компенсацию за свои паи, отказываются их продавать. А Грудинин пытается исключить их из состава акционеров совхоза, забрать их акции», — заявил адвокат Ирины Артём Игнатенко.

Проблемы со счетами

Павел Грудинин не первый раз оказывается в центре скандала из-за иностранных активов.

Так, в марте 2018 г. в ходе президентских выборов, на которых он выдвигал свою кандидатуру, выяснилось, что по состоянию на конец 2017 года Грудинину принадлежали 13 счетов в банках Швейцарии, на которых находилось более одного миллиона долларов и более пяти килограммов золота.

ЦИК узнал об этом от Швейцарской налоговой службы, сам кандидат до этого сообщил только о двух вкладах.

В феврале 2019 года Совет депутатов городского поселения Видное принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Павла Грудинина. Причиной стало представление Видновской городской прокуратуры, вынесенное из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Речь в нём шла о неуказанных личных данных и неполных сведениях в декларации о доходах.

В марте 2019 года после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова КПРФ хотела передать его депутатский мандат Грудинину, однако получила отказ ЦИКа.

«Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может», — заявил тогда Булаев.

Как выяснил ЦИК, на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, хотя подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами.