«Готовы пойти на разрыв»: сможет ли Шотландия провести новый референдум о независимости

Правительство Шотландии не намерено отказываться от идеи проведения нового референдума о независимости от Соединённого Королевства. Об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стёрджен, комментируя заявление главы британского правительства Бориса Джонсона, который отверг возможность второго плебисцита. По мнению экспертов, брексит обострил копившиеся веками противоречия, поэтому сейчас шотландское руководство вполне может провести референдум без одобрения Лондона.

Шотландское правительство не готово мириться с позицией официального Лондона, отказавшегося дать Эдинбургу возможность провести новый референдум о независимости, и подготовит очередные шаги для того, чтобы в итоге провести плебисцит, подчеркнула первый министр Шотландии Никола Стёрджен. Такое заявление она опубликовала на своей странице в Twitter в ответ на письмо премьера Великобритании Бориса Джонсона, в котором тот высказался против голосования о суверенитете региона.

По мнению Стёрджен, правящая британская Консервативная партия просто боится предоставить шотландцам возможность реализовать своё право на самоопределение. Если людям будет дан выбор, они выберут независимость, уверена первый министр.

«Проблема правительства Великобритании заключается в следующем: чем дольше оно будет препятствовать референдуму, тем яснее будет, что Вестминстерский союз (Соединённое Королевство, которое было образовано после принятия акта об унии Англией и Шотландией и создания в 1707 году в Вестминстере единого парламента Великобритании. — RT) — это не союз равных, и тем больше будет сторонников независимости», — написала Никола Стёрджен.

Она добавила, что потеря консерваторами половины своих мест в шотландском парламенте по итогам недавних всеобщих выборов станет для них «лишь первым шагом на пути к возврату в политическое небытие в Шотландии».

14 января 2020 г.

Повышение ставок

Накануне глава британского правительства Борис Джонсон отверг требование Эдинбурга дать Шотландии возможность провести новый референдум о выходе из Соединённого Королевства. В письме, адресованном первому министру Николе Стёрджен, Джонсон заявил, что изучил аргументы шотландского руководства и не согласен с ними.

«Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум 2014 года о независимости станет событием, случающимся лишь «раз в поколение», — напомнил Джонсон главе региона.

Политик отметил, что «народ Шотландии решительно проголосовал за сохранение единого Соединённого Королевства», а шотландское и британское правительства обязались уважать этот выбор.

«Проведение нового референдума по вопросу независимости может продлить политическую стагнацию, которую Шотландия переживает на протяжении последних десяти лет. Из-за кампании по отделению от Великобритании ситуация со школами, больницами и рабочими местами в Шотландии вновь останется без внимания», — заявил премьер-министр Соединённого Королевства.

Проведение референдума о независимости Шотландии в 2014 году

Напомним, в декабре 2019 года Стёрджен направила британскому правительству официальный запрос на проведение плебисцита о независимости региона.

Эдинбург также выпустил специальный документ под названием «Право Шотландии на выбор. Возвращение будущего Шотландии в руки Шотландии» (Scotland’s Right to Choose. Putting Scotland’s Future in Scotland’s Hands), который разъяснял основания и порядок будущего референдума. Там отмечалось, что «шотландская нация — одна из старейших в Европе», имеет собственную традицию государственности и может сама выбирать собственное будущее.

Правительство Шотландии согласилось, что в 2014 году его право на проведение голосования о независимости было в полной мере соблюдено властями Великобритании. Однако с 2014 года, по словам руководства региона, ситуация изменилась, новым обстоятельством стал выход Соединённого Королевства из ЕС, осуществляемый вопреки воле шотландского народа. Поэтому сегодня Эдинбург намерен провести повторное голосование, и это право не может быть оспорено с юридической точки зрения, уверены там.

Большинство шотландцев дорожат членством в Европейском союзе. Именно перспектива лишиться его стала в 2014 году одним из аргументов противников отделения Шотландии от Великобритании. Дело в том, что в Брюсселе тогда ясно дали понять, что любое новое государство, отколовшееся от страны ЕС, не станет автоматически членом Евросоюза и должно будет подавать заявку на вступление в организацию наравне с другими соискателями, без каких-либо дополнительных гарантий.

Позднее в ходе референдума по брекситу 62% жителей Шотландии высказались против выхода из Евросоюза.

«Хотя в 2014 году шотландцы проголосовали за сохранение региона в составе Соединённого Королевства, сейчас ситуация действительно изменилась. Брексит лишает Шотландию целого ряда преимуществ, её связи с Европой будут ограничены, это не нравится очень многим», — отметил в беседе с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Похожей точки зрения придерживается и политолог, эксперт по вопросам европейской безопасности Дмитрий Данилов. По его словам,брексит заметно усилил центробежные тенденции внутри Соединённого Королевства.

«Борис Джонсон может выступать против этого, но его протест вряд ли остановит тенденцию. Сейчас Шотландская национальная партия, выступающая за независимость, использует сложившуюся ситуацию. Эдинбург с самого начала пытался повысить ставки, и он не станет уходить с этих позиций. Заявления Джонсона вряд ли способны остудить шотландский пыл», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

В обход решения британского правительства

Формально препятствий для проведения нового голосования о независимости Шотландии нет. Согласно разделу 30 Акта о Шотландии от 1998 года, правительство Великобритании может предоставить региону возможность провести такой референдум. Для этого необходимо согласие как шотландского парламента, так и обеих палат британского. Большинство мест в шотландском парламенте принадлежит сегодня Шотландской национальной партии (ШНП), с момента своего основания в 1934 году выступающей за независимость региона. Однако британский парламент и правительство пока не готовы дать добро на новый референдум в автономии.

Столица Шотландии — Эдинбург

Досрочные парламентские выборы в Великобритании, состоявшиеся в декабре прошлого года, добавили остроты этим противоречиям, поскольку и возглавляемая Николой Стёрджен ШНП, и тори усилили свои позиции в палате представителей. Консервативной партии удалось получить абсолютное большинство мест, что было расценено Борисом Джонсоном как «мощный мандат» народа на осуществление брексита. В свою очередь, Стёрджен победила у себя дома и увеличила представительство своей партии в британском парламенте с 35 до 48 мест. Комментируя итоги выборов, Никола Стёрджен также заявила о получении её партией народного мандата — в её случае на проведение референдума о независимости Шотландии.

Мнения экспертов о том, как именно будут развиваться противоречия между Лондоном и Эдинбургом, расходятся. По словам Владимира Швейцера, хотя среди шотландцев нарастает стремление к независимости, руководство автономии вряд ли осмелится организовать референдум в обход решения британского правительства.

«Скорее всего, Борис Джонсон сможет и дальше игнорировать требования Николы Стёрджен, хотя мягкое перетягивание каната между сторонами продолжится. В 2014 году Лондон разрешил Шотландии провести референдум, поскольку был уверен в его отрицательных результатах. Сегодня такой уверенности нет, британское правительство уже не хочет разрешать плебисцит», — считает эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается Дмитрий Данилов. Эксперт полагает, что Никола Стёрджен вполне может пойти по пути Каталонии, власти которой ранее решились провести референдум о независимости от Испании без согласия на это Мадрида.

«Однако ситуация несколько отличается, потому что у каталонцев не было других вариантов действий, а у Эдинбурга есть. ШНП представлена в британском парламенте, у неё вполне внятные политические позиции и притязания. При этом шотландцы имеют легитимное право на проведение второго референдума о независимости. Именно эту позицию и будет отстаивать Никола Стёрджен. В конечном итоге она проведёт голосование, потому что шотландцы готовы пойти на разрыв с Соединённым Королевством», — предположил эксперт.