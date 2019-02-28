Готовы передать пилота: Пакистан капитулировал перед Индией?

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о том, что Исламабад готов передать Индии пленённого индийского пилота. Приведёт ли этот жест «доброй воли» к деэскалации конфликта, и кто больше всего заинтересован в предотвращении индо-пакистанской войны?

Автор:

Гасанов Камран

Вплоть до сегодняшнего утра ситуация в Кашмире шла в сторону эскалации. Пакистанские и индийские военные от воздушного противостояния перешли к наземному. На линии разграничения, которая существует с 1972 года в индийском штате Джамму и Кашмир, возобновились обстрелы с использованием стрелкового оружия, миномётов.

Вооружённые силы двух стран приведены в полную боевую готовность, объявлена мобилизация. Пакистан вчера закрыл свои воздушные гавани в ключевых городах, включая Исламабад. Индия ограничила рейсы в северных штатах.

Фото: FAROOQ KHAN/EPA\TASS

Напомним, что конфликт начался 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире был устроен теракт организацией «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). Нью-Дели обвинил в нём Исламабад и потребовал выдать преступников. Однако Пакистан, который едва ли контролирует районы, где находятся ячейки террористов, свою вину отрицал. Это недопонимание привело к авиарейдам индийских ВВС, которые выбросили несколько бомб на пакистанскую часть Кашмира и уничтожили три сотни боевиков.

Пакистан ответил на нарушение своих границ и сбил два индийских истребителя. Один из них упал на индийскую часть спорного региона, а другой – на пакистанскую. Выжившего пилота МиГ-21 пакистанцы арестовали. Пакистан тоже не обошёлся без потерь. Индусы сбили один F-16.

Ещё вчера многие эксперты прогнозировали крупномасштабную войну с возможным применением ядерного оружия. Однако уже сегодня по инициативе пакистанского премьер-министра Имрана Хана предприняты шаги в сторону погашения конфликта.

Выступая в парламенте, Имран Хан сообщил, что вечером 27 февраля он связался с индийским коллегой Нарендрой Моди и «попытался обсудить» пути выхода из кризиса. Частью этого плана является освобождение пленника.

Имран Хан. Фото: www.globallookpress.com

«Мы приняли решение освободить в пятницу взятого в плен индийского пилота в качестве мирного жеста», – сказал Хан.

В нынешней ситуации, когда для большинства пакистанцев очевидно, что «агрессор» – Индия, которая впервые с 1972 года нарушила установленную условную границу, передача задержанного пилота может показаться уступкой или даже капитуляцией. Но, чтобы отвести от себя такие обвинения, Имран Хан тут же уточнил, что если Индия возобновит «агрессивные действия», Пакистан должен будет нанести ответные удары.

По другую сторону границ раздавались скорее воинственные лозунги. Нарендра Моди сказал, что его страна будет сражаться против тех, кто применяет теракты и заговоры с целью дестабилизации Индии.

Индия будет сражаться, жить, трудиться и одержит победу,

– заявил он, выступая перед депутатами правящей Индийской народной партии.

Моди не говорил именно о Пакистане и не угрожал ему, но всем понятно, что речь идёт о соседнем государстве. Однопартийцы Моди оказались более бесцеремонными в своих высказываниях и открыто призвали к нанесению новых авиаударов по пакистанской территории.

Нарендра Моди. Фото: www.globallookpress.com

Хотя полномасштабная война, тем более с применением ядерного оружия, ни одной из сторон не выгодна, заявления двух премьер-министров показывают, что в мире больше всего заинтересована именно пакистанская сторона. Причин тому несколько.

Во-первых, это психологический фактор. Индия потеряла больше 40 военных, а Пакистан, по текущим данным, ни одного. Индия чувствует себя «обиженной» и добивается извинений или унижения своего соседа.

Во-вторых, геополитический потенциал Индии значительно выше. Это шестая экономика и вторая по численности населения и ВС страна мира. По мощи армии Индии – шестая. Пакистан по ВВП занимает 40-е место, по населению – 5-е, по численности ВС – 6-е, а по боевому потенциалу армии – 17-е. В случае затяжной войны потери Пакистана будут выше, а пакистанская экономика раньше погрузится в хаос.

В-третьих, в регионе складывается не самая благоприятная ситуация для Пакистана. Помимо восточного соседа у Исламабада есть проблемы с Кабулом и Тегераном. Афганские власти винят Пакистан в поддержке повстанцев из движения «Талибан», которые контролируют около половины афганской территории.

С другой стороны, Иран предъявляет Пакистану такие же претензии, как и Индия. Тегеран считает Исламабад ответственным за теракт, в котором «Джейш аль-Адль» убила 27 иранских военных. За исключением тонкой линии, соединяющей Пакистан с союзником Китаем, Исламабад находится в изоляции.

Не сказать, что Индия в войне заинтересована. Однако приближающиеся парламентские выборы вынуждают Моди ужесточать риторику. Маленькая победоносная война, к которой призывают депутаты правящей «Бхаратия джаната парти», позволит ей сохранить позиции в парламенте.

Пакистан рассчитывает, что «международное сообщество не допустит дальнейшей эскалации напряжённости». Похоже, настало время для ШОС брать инициативу в свои руки и посадить двух стран-членов за стол переговоров.