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Русофобская позиция властей разобщает народы разных стран

Страны, присоединившиеся к санкциям Евросоюза, пополнили ряды ненавидящих крымчан русофобов. Об этом заявил представитель постпредства республики при президенте РФ Александр Молохов.

По его мнению, решение Украины, Грузии, Норвегии и еще трех стран поддержать направленные против Крыма ограничения было ожидаемым, поскольку соответствует духу их политического руководства. Они готовы наказывать людей за их исторический выбор быть вместе с Россией.

"Жаль лишь жителей этих государств, которые стали заложниками неправедной и несправедливой политики ЕС по отношению к населению крымского полуострова", – цитирует Молохова РИА "Новости".

Санкции ЕС, введенные после воссоединения Крыма с РФ, в июне 2020 года были без обсуждений продлены на еще год, хотя некоторые члены Евросоюза требовали отменить автоматическую процедуру.

Накануне, 24 августа, стало известно, что к рестрикциям присоединились несколько стран, не входящих в ЕС, но являющихся кандидатами на вступление или партнерами по зоне свободной торговли. В Брюсселе откровенно надеялись, что к санкциям против Крыма присоединится и Анкара, но турецкое руководство отказалось это сделать, передает "Царьград".