«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России

Украина продолжает истерики в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Однако если раньше этим занимались преимущественно журналисты, «представляющие Донбасс» в переговорном процессе — Денис Казанский или Сергей Гармаш, то теперь эстафету перехватил сам глава украинской делегации Леонид Кравчук.В эфире телеканала «Украина 24» седовласый мэтр украинской политики пообещал «набить морду» России и послал её представителей «к чёртовой матери».«Москва заявляет о пересечении красной линии. А кто же её пересекает? Сами пересекают и сами намекают. Недавно я слышал заявление Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые предпримет Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений», — заявил Кравчук.По словам главы украинской делегации в Контактной группе, Россия часто меняет риторику по решению конфликта в Донбассе.«Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один — они там не при чём, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чёртовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет. Мы не просим агрессора помогать нам решить ситуацию с агрессором — это некая странность. Но они настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить», — отметил человек, считающийся главным хитрецом украинской политики.Напомним, по итогам «минских» переговоров, очередной раунд которых состоялся 2—3 марта, представитель России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта. «Завершилось очередное заседание Контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершённых украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения — это целенаправленные действия, совершённые по приказу украинской власти. Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — сообщил он по итогам заседания.