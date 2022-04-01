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Готовы на всё: Европа намерена ходить в грязи ради борьбы с Россией
01 апреля 2022, 06:20 • 132 • Политика
Европейские лидеры выступили с новым анекдотичным призывом к своим гражданам. На этот раз ради борьбы с Россией людей просят экономить воду.
Как только ни борются европейцы с Россией. И речь вовсе не о санкциях, у них есть куда более "действенные" методы. Вот только бьют они вовсе не по русским, а по своим же гражданам. Так, жителей уже призывали отказаться от мяса, мол, это поможет противостоять политике Москвы. Затем людей попросили померзнуть. Ну что такого страшного перетерпеть 15 градусов в доме, уверены европолитики, не желающие покупать газ за рубли. И вот очередной "умный" ход.
"Еврокомиссар Маргрет Вестагер советует контролировать приём душа, и каждый раз, выключая воду, приговаривать "получи, Путин!", - написал в своем телеграм-канале украинский медиаэксперт, блогер и политический деятель Анатолий Шарий. И добавил для удивленных интернет-пользователей, что это вовсе не шутка.
Кстати, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что европейцы прозреют только летом, когда они столкнутся с необходимостью закачки газа в хранилища в рамках подготовки к новой зиме. Но без поставок из России им не хватит объёмов для заполнения.
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