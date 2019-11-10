Готовы ли Т-80БВМ к прикрытию объектов СФ? Слабые стороны обновлённых танков «Ла-Манша» • 261 • Аналитика





Особую же актуальность тема технологического обновления береговых подразделений приобрела применительно к 200-й отдельной мотострелковой арктической бригаде Северного флота ВМФ России, в спектр задач которой входит прикрытие стратегически важных военных объектов мурманской зоны A2/AD в районе северо-западных участков российско-норвежской и российско-финской границ. Ведь оперативно-стратегическая ситуация именно в этом регионе имеет устойчивую тенденцию к обострению. Обусловлена она следующими факторами.





Во-первых, ужесточением арктической гонки между Россией, Норвегией, США, Данией, Великобританией и Канадой. Во-вторых, полностью необоснованными претензиями внешнеполитического ведомства Норвегии относительно «неадптированности Севморпути к проведению поисково-спасательных работ и осуществления дальних рейсов». В-третьих, возведением в норвежской рыбацкой деревушке Вардё перспективной РЛС СПРН «Globus III» сантиметрового X-диапазона. Последняя не только позволит Службе разведки Норвегии и командованию ВВС США осуществлять радиолокационную разведку воздушно-космического пространства над Баренцевым морем и Мурманской областью, но и предоставит Пентагону крайне выгодный карт-бланш для «накачивания» фюльке (провинции) Финнмарк дополнительными войсковыми подразделениями, предназначенными якобы для прикрытия «Глобуса-3» от мотострелковых полков Береговых войск Северного флота.



Обновлённые Т-80БВМ: непревзойдённая огневая мощь с сомнительной бронезащищённостью

В свете вышеописанной ситуации информация о грядущей реализации завершающего этапа переоснащения 60-го отдельного гвардейского танкового батальона 200-й омсбр(а) Береговых войск Северного флота на глубоко усовершенствованные «реактивные» ОБТ Т-80БВМ предоставляет крайне интересную пищу для размышлений экспертных кругов и обозревателей, осведомлённых о параметрах силовых установок, МТО, систем управления огнём, вооружения и бронезащищённости современных основных боевых танков.



С одной стороны, глубоко модернизированные танки «Ла-Манша», являющиеся модификацией ранних Т-80Б/БВ, могут похвастаться:



— увеличенной до 27,7 л.с./т удельной мощностью и скоростью хода по шоссе порядка 85—90 км/ч, достигаемым за счёт установки усовершенствованных форсированных газотурбинных двигателей ГТД-1250ТФ, также используемых в качестве силовых установок ОБТ семейства Т-80У; интеграция данных двигателей в моторно-трансмиссионные отделения обновляемых Т-80БВ не потребует значительной переработки основных узлов механизации;



— интеграцией в архитектуру СУО танка более-менее современного прицела наводчика «Сосна-У» и телевизионного прицела-дублёра ПДТ-7151, обеспечивающих ведение прицельного огня на дистанции 3000—3500 м как днём, так и ночью;



— наличием развитых противокумулятивных экранов (ПКЭ) большого удлинения, резиновые юбки которых надёжно прикрывают 80-мм бортовые бронелисты корпуса по всей их высоте, тем самым защищая вертикально ориентированную боеукладку от поражения 30-, 40-мм бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами типов APFSDS-T Mk 1/2, используемых крупнокалиберными автоматическими пушками типа «Бушмастер III» и L-70/B;



— переоснащением боекомплекта гладкоствольной 125-мм пушки 2А46М1 на более современные, дальнобойные и «пробивные» танковые управляемые реактивные снаряды 9М119М «Инвар» комплекса «Рефлекс» с тандемной кумулятивной боевой частью, обеспечивающей бронепробиваемость 700 мм за элементами ДЗ 1-го и 2-го поколений.



С другой стороны, являясь модификацией ОБТ Т-80БВ, обновлённые «реактивные» танки Т-80БВМ располагают всё теми же «хлипкими» литой башней с комбинированным бронированием и верхней лобовой деталью корпуса с эквивалентными стойкостями 530 и 450 мм соответственно. Как следствие, оснащение танка элементами 4С23 динамической защиты «Реликт» хоть и обеспечивает более плотное перекрытие передней проекции в углах безопасного маневрирования ±35° (без 50—70-мм «брешей», свойственных «Контакту-5») и защиту от тандемных КС, доводит уровень эквивалентной стойкости от БОПС кинетического действия лишь до 800—820 мм, чего абсолютно недостаточно для противодействия современным немецким и американским БОПС M829A3 и DM63 в ходе танкового боя на дистанции 1500—2000 м. Что уж говорить о задействовании вероятным противником новейших бронебойных оперённых подкалиберных снарядов M829E4 от «Orbital ATK»!



Здесь-то и начинаешь всерьёз задумываться о возрождении и доведении до ума проекта ОБТ Т-80УМ1 «Барс». Помимо оснащения комплексом активной защиты «Арена», более «габаритная» литая башня штатных Т-80У (в сочетании с «Реликтом») позволила бы довести эквивалентную стойкость от БОПС до 900—1100 мм в углах безопасного маневрирования +/-15—20 градусов, обеспечивая «Барсам» ряд преимуществ перед «Леопардами-2А6/7» и M1A2 SEP v3 «Abrams». Как известно, мотострелковые подразделения Береговых войск Военно-морского флота России наравне с флотскими зенитно-ракетными полками являются неотъемлемым компонентом сохранения боевой устойчивости ключевых приграничных стационарных военно-морских объектов России (включая узлы связи, комплексные базы материально-технического обеспечения, аэродромы постоянного базирования эскадрилий противолодочной авиации и морских штурмовых авиационных полков), а также отдельных береговых ракетных бригад, располагающих береговыми ПКРК 3К60 «Бал» и К300П/С «Бастион-П/С».Особую же актуальность тема технологического обновления береговых подразделений приобрела применительно к 200-й отдельной мотострелковой арктической бригаде Северного флота ВМФ России, в спектр задач которой входит прикрытие стратегически важных военных объектов мурманской зоны A2/AD в районе северо-западных участков российско-норвежской и российско-финской границ. Ведь оперативно-стратегическая ситуация именно в этом регионе имеет устойчивую тенденцию к обострению. Обусловлена она следующими факторами.Во-первых, ужесточением арктической гонки между Россией, Норвегией, США, Данией, Великобританией и Канадой. Во-вторых, полностью необоснованными претензиями внешнеполитического ведомства Норвегии относительно «неадптированности Севморпути к проведению поисково-спасательных работ и осуществления дальних рейсов». В-третьих, возведением в норвежской рыбацкой деревушке Вардё перспективной РЛС СПРН «Globus III» сантиметрового X-диапазона. Последняя не только позволит Службе разведки Норвегии и командованию ВВС США осуществлять радиолокационную разведку воздушно-космического пространства над Баренцевым морем и Мурманской областью, но и предоставит Пентагону крайне выгодный карт-бланш для «накачивания» фюльке (провинции) Финнмарк дополнительными войсковыми подразделениями, предназначенными якобы для прикрытия «Глобуса-3» от мотострелковых полков Береговых войск Северного флота.В свете вышеописанной ситуации информация о грядущей реализации завершающего этапа переоснащения 60-го отдельного гвардейского танкового батальона 200-й омсбр(а) Береговых войск Северного флота на глубоко усовершенствованные «реактивные» ОБТ Т-80БВМ предоставляет крайне интересную пищу для размышлений экспертных кругов и обозревателей, осведомлённых о параметрах силовых установок, МТО, систем управления огнём, вооружения и бронезащищённости современных основных боевых танков.С одной стороны, глубоко модернизированные танки «Ла-Манша», являющиеся модификацией ранних Т-80Б/БВ, могут похвастаться:— увеличенной до 27,7 л.с./т удельной мощностью и скоростью хода по шоссе порядка 85—90 км/ч, достигаемым за счёт установки усовершенствованных форсированных газотурбинных двигателей ГТД-1250ТФ, также используемых в качестве силовых установок ОБТ семейства Т-80У; интеграция данных двигателей в моторно-трансмиссионные отделения обновляемых Т-80БВ не потребует значительной переработки основных узлов механизации;— интеграцией в архитектуру СУО танка более-менее современного прицела наводчика «Сосна-У» и телевизионного прицела-дублёра ПДТ-7151, обеспечивающих ведение прицельного огня на дистанции 3000—3500 м как днём, так и ночью;— наличием развитых противокумулятивных экранов (ПКЭ) большого удлинения, резиновые юбки которых надёжно прикрывают 80-мм бортовые бронелисты корпуса по всей их высоте, тем самым защищая вертикально ориентированную боеукладку от поражения 30-, 40-мм бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами типов APFSDS-T Mk 1/2, используемых крупнокалиберными автоматическими пушками типа «Бушмастер III» и L-70/B;— переоснащением боекомплекта гладкоствольной 125-мм пушки 2А46М1 на более современные, дальнобойные и «пробивные» танковые управляемые реактивные снаряды 9М119М «Инвар» комплекса «Рефлекс» с тандемной кумулятивной боевой частью, обеспечивающей бронепробиваемость 700 мм за элементами ДЗ 1-го и 2-го поколений.С другой стороны, являясь модификацией ОБТ Т-80БВ, обновлённые «реактивные» танки Т-80БВМ располагают всё теми же «хлипкими» литой башней с комбинированным бронированием и верхней лобовой деталью корпуса с эквивалентными стойкостями 530 и 450 мм соответственно. Как следствие, оснащение танка элементами 4С23 динамической защиты «Реликт» хоть и обеспечивает более плотное перекрытие передней проекции в углах безопасного маневрирования ±35° (без 50—70-мм «брешей», свойственных «Контакту-5») и защиту от тандемных КС, доводит уровень эквивалентной стойкости от БОПС кинетического действия лишь до 800—820 мм, чего абсолютно недостаточно для противодействия современным немецким и американским БОПС M829A3 и DM63 в ходе танкового боя на дистанции 1500—2000 м. Что уж говорить о задействовании вероятным противником новейших бронебойных оперённых подкалиберных снарядов M829E4 от «Orbital ATK»!Здесь-то и начинаешь всерьёз задумываться о возрождении и доведении до ума проекта ОБТ Т-80УМ1 «Барс». Помимо оснащения комплексом активной защиты «Арена», более «габаритная» литая башня штатных Т-80У (в сочетании с «Реликтом») позволила бы довести эквивалентную стойкость от БОПС до 900—1100 мм в углах безопасного маневрирования +/-15—20 градусов, обеспечивая «Барсам» ряд преимуществ перед «Леопардами-2А6/7» и M1A2 SEP v3 «Abrams». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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