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Готовы ли строевые Су-35С к противостоянию c F-22A? Вся надежда на МКБ «Вымпел»

19 марта 2020, 06:35  •  114 • Аналитика

Бесспорно, высокоманевренный пилотаж американского многофункционального истребителя 5-го поколения F-22A, запечатлённый в режиме «Slow-Motion» и опубликованный видеорепортёром-любителем Тайлером Рогоуэем в материале портала «The Drive», не оставил равнодушной разношерстную аудиторию из многочисленных обозревателей, военных экспертов и специалистов в области становления современной тактической авиации 4-го и переходного поколений. Это неудивительно: ведь детальная наглядная оценка элементов пилотажа, выполняемых как благодаря развитой механике крыла, так и посредством задействования системы отклонения вектора тяги в плоскости тангажа, предоставляет возможность более точно сопоставить лётно-технические параметры F-22A «Raptor» с аналогичными показателями таких машин, как «Typhoon», «Rafale» и J-10A/B, не располагающих системами ОВТ.


В конечном счёте нетрудно прийти к выводу о том, что более высокая угловая скорость разворота и гораздо меньший радиус виража, достигаемые благодаря отклонению сопел в плоскости тангажа в диапазоне ±20 градусов, обеспечивают «Раптору» неоспоримое преимущество в «собачьей свалке» с вышеуказанными типами многофункциональных истребителей, не позволяя «дотянуть» по данным параметрам лишь до перспективных отечественных многофункциональных истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57, оснащённых всеракурсной системой ОВТ и более совершенными планерами интегральной компоновки с развитыми наплывами у корневых частей крыла. И всё было бы хорошо, если бы господин Рогоуэй, на первый взгляд, объективно оценивший факт господства Су-35С над «Рапторами» в ближнем воздушном бою, не принялся бы исполнять традиционную для западноевропейских и американских СМИ песню, в соответствии с которой «F-22A «Raptor» в целом превзойдёт Су-35С в воздушном бою».



При этом Рогоуэй не счёл необходимым привести хотя бы один весомый аргумент в пользу столь однозначного вывода, ввиду чего мы решили более детально остановиться на сопоставлении потенциалов Су-35С и F-22A в воздушных боях на средних дистанциях и дальнем воздушном бою. И здесь складывается весьма занимательная картина.

О возможностях СУВ истребителей Су-35С, которые не учел господин Рогоуэй


Даже несмотря на более высокий уровень помехозащищённости бортовых АФАР-РЛС AN/APG-77 в сравнении ПФАР-радарами Н035 «Ирбис-Э» (обусловлен возможностью формирования у первых гибко моделируемой диаграммы направленности с пространственными «провалами» в направлении средств РЭБ противника, что достигается за счёт оснащения каждого приёмо-передающего модуля АФАР индивидуальными СВЧ-транзистором и аттенюатором), малозаметные истребители 5-го поколения F-22A не смогут перехватить у Су-35С инициативу в воздушных боях на средних дистанциях (30—80 км).

В данном случае на руку пилотам многофункциональных Су-35С будет играть наличие в их боекомплектах управляемых ракет воздушного боя РВВ-СД / Р-77-1 («Изделие 170-1»). В отличие от «рэйтеоновских» ракет класса «воздух-воздух» AIM-120C-7/D, входящих в боекомплекты F-22A, отечественные ракеты воздушного боя РВВ-СД обладают заметно более высокими лётно-техническими качествами благодаря применению решетчатых аэродинамических рулей. В частности, благодаря меньшему моменту (порядка 1,5 кГм) укороченные решетчатые аэродинамические рули могут (без затруднений для рулевых сервоприводов) функционировать при углах атаки 40 градусов, что обеспечивает УРВБ РВВ-СД угловую скорость разворота в 150°/с, а также располагаемые перегрузки в 35—40G. Подобные маневренные качества могут быть реализованы ракетой Р-77-1 на протяжении всего периода выгорания твердотопливного заряда РДТТ, а также непосредственно после выгорания (до момента снижения скорости до 2200—2000 км/ч, вызванного аэродинамическим сопротивлением). Управляемые ракеты воздушного боя семейства AMRAAM оснащены классическими аэродинамическими рулями, обеспечивающими выполнение манёвров с перегрузками не более 27—30 ед. и угловую скорость разворота порядка 120 град/с.

Не менее важной деталью является наличие в архитектуре системы управления вооружением Су-35С пассивного оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса (ОЭПрНК) ОЛС-35, функционирующего в средневолновом ИК- (3—5 мкм) и телевизионном диапазонах волн. Благодаря данным комплексам экипажи Су-35С получают в дуэльных воздушных схватках на средних дистанциях весомое тактическое преимущество, заключающееся в скрытном пуске УРВБ РВВ-СД без задействования радаров «Ирбис-Э». В данной ситуации установленные на «Рапторах» станции предупреждения об облучении РТР AN/ALR-94 не смогут оповестить пилотов о приближении РВВ-СД вплоть до момента перехода активно-пассивной головки самонаведения 9Б-1103М-200ПС на активный радиолокационный режим, что обычно происходит на дистанции 12-15 км от перехватываемого объекта. Вследствие этого у экипажей «Рапторов» останется минимальное «временное окно» на выполнение противоракетных манёвров.

Что же касается дальнего или сверхдальнего воздушных боев на дистанциях 120—170 км, то здесь, несомненно, все козыри окажутся в руках у пилотов малозаметных истребителей F-22A. Обладая эффективной отражающей поверхностью в 0,07—0,1 кв. м, «Рапторы» будут обнаруживаться бортовыми РЛС «Ирбис-Э» на дистанции 120—160 км, в то время как более помехозащищённые радары AN/APG-77 (даже в сложной помеховой обстановке, обусловленной работой контейнерных комплексов РЭБ «Хибины») смогут запеленговать Су-35С (ЭПР около 2,5—3,5 кв. м) на удалении 200—250 км. Следовательно, пуск дальнобойных ракет воздушного боя AIM-120D может быть осуществлён с дистанции в 170—180 км, в то время как пилоты Су-35С должны будут сближаться с «Рапторами» вплоть до рубежей пуска ракет РВВ-СД (на больших высотах — 110 км, на средних — 70—80 км ), одновременно выполняя противоракетные манёвры, либо перехватывая атакующие AMRAAMы собственными РВВ-СД.

Изменить данный расклад может лишь скорейшее доведение до уровня оперативной боевой готовности и дальнейшая интеграция в системы управления вооружением строевых Су-35С управляемых ракет воздушного боя большой дальности «Изделие-180», изначально разрабатываемых специалистами МКБ «Вымпел» для многофункциональных тяжелых истребителей 5-го поколения Су-57. Данные ракеты оснащаются более мощными и «долгоиграющими» (с импульсом тяги более 250 с) двухрежимным РДТТ, благодаря чему сохраняют достойные энергетические и маневренные качества даже на терминальном участке траектории (на дистанциях 130—140 км), устанавливая паритет со штатовскими ракетами воздушного боя AIM-120D.
Евгений Даманцев

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