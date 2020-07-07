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Готовы ли США исключить Турцию из программы по F-35? Мнение политолога
07 июля 2020, 16:00 • 26 • Аналитика
Сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис, а также сенаторы от Демократической партии Джин Шахин и Крис Ван Холлен направили письмо министру обороны США Марку Эсперу с требованием полностью исключить Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35. Об этом пишет "Военное обозрение".
Американские законодатели призвали Пентагон объяснить причины, по которым Турция продолжает участие в производстве истребителей.
В письме говорится, что турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы, несмотря на законодательный запрет на такое участие.
Сенаторы подчеркивают, что хотя отказ от поставок комплектующих для F-35 из Турции и создаст "финансовые трудности" для США, но это "необходимо сделать".
США объявили об исключении Турции из программы создания F-35 после приобретения Анкарой российских ЗРС С-400. Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей пятого поколения, на что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал или вернуть деньги, потраченные Турцией на самолеты, или поставить F-35.
В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал ситуацию, отметив, что в ней есть сразу несколько важных аспектов.
"Сенат США, и особенно демократы, хотят максимально сократить возможности (президента Дональда) Трампа по торговле с Эрдоганом. Трамп сделал эту торговлю одной из опор своей внешней политики. Но многих в США это начинает раздражать – все хотят ясности. А Эрдоган торгуется очень умело. И никакой "великой сделки", как обещал Трамп, не просматривается. Есть и второй момент. В условиях обострения ситуации в отношениях с ключевыми союзниками США на Ближнем Востоке необходима полная ясность по поводу предсказуемости политики Анкары. А ее на сегодняшний день нет. Поэтому американцы пытаются повысить ставки. Насколько это получится – большой вопрос", – сказал Дмитрий Евстафьев.
По его мнению, американцы пока не готовы окончательно убрать Турцию из проекта по производству F-35.
"Роль Турции в программе, в общем, была не очень велика. Но она реализовывалась в нескольких сегментах, которые были, по большому счету, предкритичными для реализации этой программы. Насколько США и их ближайшие союзники смогли за все это время (а ситуация длится уже больше года) осуществить полноценное импортозамещение и производственное замещение Турции в этом проекте – в этом есть очень большое сомнение. Я думаю, что пока мы наблюдает некую торговлю между Вашингтоном и Анкарой, которая не предусматривает полного разрыва. Но рано или поздно до него дойдет", – считает Дмитрий Евстафьев.
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