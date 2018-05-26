Готовы ли мы захрюкать? • 172 • Аналитика







Утренняя почта, как всегда, принесла вагон и маленькую тележку унылых заголовков не тему полной безнадеги жизни в «этой стране». Популярное интернет-издание сообщило: «В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб генерал-полковник ФСБ». Создается впечатление, что главная служба безопасности государства российского только что лишилась одного из своих руководителей. Вчитался. Оказалось, что погибшему уже 72 года, что он давно в отставке и к ФСБ уже много лет никакого отношения не имеет. Жалко, конечно, человека. Но в нынешнем руководстве ФСБ РФ никаких потерь нет. К чему тогда этот брехливый заголовок? Ах, ну да – иначе новость не продать!





А вот еще целый табун заголовочной безнадеги. Новостная подборка от одного из крупнейших интернет-порталов Рунета. Цитирую полностью, чтобы вы оценили точность и кучность стрельбы по цели, именуемой Россией:



Британские парламентарии призвали ужесточить санкции против РФ. Они уверены, что российские деньги, которые спрятаны в британских активах и отмываются через Лондон, наносят ущерб усилиям британского правительства



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Прочитаешь такое за завтраком и, во-первых, аппетит обязательно испортится, а во-вторых, возникнет полное ощущение того, что в стране все идет прахом, что все от неё отвернулись, что кругом сплошные «косяки» и нет никакого просвета.



Любая негативная «новость», даже самая вшивая, из тех, про которые говорят «седьмая вода на киселе», мгновенно раздувается до уровня полномасштабного, вселенского события. И наоборот, любой позитив, которых в жизни огромного государства просто не может не быть, старательно размывается или выводится «за кадр». Либо, когда его просто невозможно проигнорировать, упоминается вскользь, на бегу и моментально заменяется очередной чернухой или пустышкой.



В стране завершается подготовка к самому грандиозному спортивному событию года – Чемпионату мира по футболу. Россия уже построила невероятное количество первоклассных стадионов, тренировочных комплексов, гостиниц, объектов транспортной инфраструктуры. На Ленинградском проспекте полностью реконструирован, фактически построен заново стадион «Динамо». В аэропорту «Шереметьево», рядом с которым я живу, готов к сдаче огромный пассажирский терминал. На железные дороги РФ выходят новые, невиданные в этих краях двухэтажные пригородные электропоезда.



Но вот что интересно – всё это я знаю потому, что вижу своими глазами. В интернете же на эту тему можно прочитать в основном про то, что тренировочные поля английской сборной в Нижнем Новгороде покрылись плесенью.



И если бы криво освещалась только подготовка страны к ЧМ-18! Вот, например, в прошлом месяце в Москве случилось событие поистине исторического масштаба — заработала вторая кольцевая линия столичного метрополитена. Одновременно было открыто сразу несколько новых станций. Я сам был на одной из них – «Окружной».



Строителями проделана гигантская работа, станция глубокого залегания выполнена явно по самым строгим требованиям, в том числе и с учетом норм безопасности военного времени. Великолепный дизайн интерьера, новейшее электронное оборудование – просто пиршество для глаз. В советское время сдача новых станций метро, не говоря уже о кольцевой линии, было общенациональным событием. К нему долго готовились, пресса освещала все этапы строительных работ, формировала в людях предчувствие чего-то важного, значительного и, несомненно, хорошего. Шах и мат от ВВС США на юге Сирии. Иранская карта Помпео в действии



Сегодня новости об открытии этого крупнейшего транспортного объекта России промелькнули где-то между «сенсациями» об очередном, 150-м штрафе «стритрейсерши» Багдасарян и о том, что какая-то светская львица «затмила всех» на элитной вечеринке. А на следующий день это большое российское достижение и вовсе полностью исчезло из газетных заголовков.



Зато о свадьбе британского принца Гарри «наша» пресса рассказывала несколько дней подряд, захлебываясь от умиления и расписывая такие мельчайшие подробности, как будто речь шла о свадьбе ближайшего родственника сразу всех российских семей, или, по крайней мере, о коронации нового российского императора.



А вот Крымский мост, действительно величайшее творение российского инженерного гения и триумф политической воли России, таких восторгов почему-то не удостоился. Мало того, буквально на следующий день после его открытия пресса стала дружно писать в основном о количестве нарушителей ПДД на этом мосту. Да еще оживленно обсуждать абсолютно несусветные намерения Киева «слупить» за него с России приличную компенсацию или вовсе его взорвать в случае неполучения таковой.



А вот еще одна очень показательная история, весьма красноречиво характеризующая эту «замечательную» во всех отношениях прессу. Сейчас многие аналитики обращают внимание на то, что нынешнюю посадку в киевскую тюрьму скандально знаменитой «украинской патриотки» Надежды Савченко западные СМИ полностью замалчивают. В отличие от того истошного пропагандистского воя, которым они сопровождали её пребывание на российских нарах. Две большие разницы, как говорят в Одессе, действительно налицо.



Но давайте взглянем на ситуацию под другим углом зрения. Обратим внимание на то, что россияне в массе своей западных газет не читают и CNN не смотрят. Откуда же тогда мы точно знаем, что в одном случае была такая медийная истерика, а в другом её как рукой сняло? Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан



Ответ очень простой. Да потому, что, когда Савченко сидела в российской тюрьме, местная пресса активно ретранслировала эту историю с подачи остервенело плевавшихся в адрес России западных СМИ. Вспомните: тема Савченко буквально не сходила с первых полос большинства российских бумажных и виртуальных изданий. Обсуждался каждый её чих. Новостью дня становился даже её вес после очередной голодовки. Толпы местных журналистов и адвокатов осаждали здание суда, где шел процесс по этому делу.



И вдруг — как отрезало! Савченко сменила тюремную прописку, и западная пресса дружно на эту тему замолчала. И понятно почему – узников «правильного» для Запада киевского режима там предпочитают не замечать. Но вот что характерно – одновременно перестали писать на данную тему и большинство так называемых «мейнстримовских» российских СМИ! Думаю, что я достаточно понятно описываю ситуацию, чтобы не тыкать пальцем и рассчитывать на ваше понимание в вопросе «кто есть ху» в этих СМИ и чьи приказы они выполняют.



Страна живет полнокровной, созидательной жизнью. Каждый день происходят радостные, вселяющие оптимизм и веру в наши возможности события. О чем, слава Богу, еще можно узнать на отдельных специализированных сайтах, про которые почти никто не знает. Вот только новости самых последних дней и только с одного из них — BMPD. Только за одну эту неделю в РФ построено и сдано флоту больше кораблей и судов, чем на «прогрессивной, демократической» и вечно скачущей куда-то не туда Украине за все 27 лет её непутевого существования. Вот они:





Спущено на воду пограничное патрульное судно "Камчатка" проекта 22120.





Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях.





Атомный плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» прибыл в Мурманск.





Построен 75-й катер проекта 12150 «Мангуст».





В Астрахани спущено на воду спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев» проекта 22870.





Спущен на воду головной большой гидрографический катер "Георгий Зима" проекта 23040Г.





Головной малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» вышел на заводские ходовые испытания.



И это не какая-то особенная неделя в жизни России. Я слежу за подобными сайтами и событиями уже не первый год и могу уверенно утверждать, что это повседневная повестка дня огромной, занятой реальным делом страны. Которую просто беспощадно и непрерывно макают во всевозможное дерьмо безответственные или даже злонамеренные писаки. Стремящиеся по воле своих хозяев изображать положение дел так, что впору или идти топиться в ближайшем пруду, или бежать, задрав штаны, на очередной митинг Навального.



И все это далеко не шуточки, как может кое-кому показаться. Потому что известно, если человеку все время говорить, что он свинья, то он в конце концов обязательно захрюкает. Именно при таком грандиозном эксперименте, попытке с помощью шагающих в противоположном общероссийскому направлении средств массовой пропаганды, превратить творческий, работящий, оптимистически настроенный народ в опущенное, хрюкающее быдло, мы с вами сегодня присутствуем. На Украине это уже получилось. И не надо думать, что РФ от этого застрахована. Адекватное присутствие страны в информационном пространстве является обязательным условием её успешного существования в физическом мире.Утренняя почта, как всегда, принесла вагон и маленькую тележку унылых заголовков не тему полной безнадеги жизни в «этой стране». Популярное интернет-издание сообщило: «В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб генерал-полковник ФСБ». Создается впечатление, что главная служба безопасности государства российского только что лишилась одного из своих руководителей. Вчитался. Оказалось, что погибшему уже 72 года, что он давно в отставке и к ФСБ уже много лет никакого отношения не имеет. Жалко, конечно, человека. Но в нынешнем руководстве ФСБ РФ никаких потерь нет. К чему тогда этот брехливый заголовок? Ах, ну да – иначе новость не продать!А вот еще целый табун заголовочной безнадеги. Новостная подборка от одного из крупнейших интернет-порталов Рунета. Цитирую полностью, чтобы вы оценили точность и кучность стрельбы по цели, именуемой Россией:Британские парламентарии призвали ужесточить санкции против РФ. Они уверены, что российские деньги, которые спрятаны в британских активах и отмываются через Лондон, наносят ущерб усилиям британского правительстваПрочитаешь такое за завтраком и, во-первых, аппетит обязательно испортится, а во-вторых, возникнет полное ощущение того, что в стране все идет прахом, что все от неё отвернулись, что кругом сплошные «косяки» и нет никакого просвета.Любая негативная «новость», даже самая вшивая, из тех, про которые говорят «седьмая вода на киселе», мгновенно раздувается до уровня полномасштабного, вселенского события. И наоборот, любой позитив, которых в жизни огромного государства просто не может не быть, старательно размывается или выводится «за кадр». Либо, когда его просто невозможно проигнорировать, упоминается вскользь, на бегу и моментально заменяется очередной чернухой или пустышкой.В стране завершается подготовка к самому грандиозному спортивному событию года – Чемпионату мира по футболу. Россия уже построила невероятное количество первоклассных стадионов, тренировочных комплексов, гостиниц, объектов транспортной инфраструктуры. На Ленинградском проспекте полностью реконструирован, фактически построен заново стадион «Динамо». В аэропорту «Шереметьево», рядом с которым я живу, готов к сдаче огромный пассажирский терминал. На железные дороги РФ выходят новые, невиданные в этих краях двухэтажные пригородные электропоезда.Но вот что интересно – всё это я знаю потому, что вижу своими глазами. В интернете же на эту тему можно прочитать в основном про то, что тренировочные поля английской сборной в Нижнем Новгороде покрылись плесенью.И если бы криво освещалась только подготовка страны к ЧМ-18! Вот, например, в прошлом месяце в Москве случилось событие поистине исторического масштаба — заработала вторая кольцевая линия столичного метрополитена. Одновременно было открыто сразу несколько новых станций. Я сам был на одной из них – «Окружной».Строителями проделана гигантская работа, станция глубокого залегания выполнена явно по самым строгим требованиям, в том числе и с учетом норм безопасности военного времени. Великолепный дизайн интерьера, новейшее электронное оборудование – просто пиршество для глаз. В советское время сдача новых станций метро, не говоря уже о кольцевой линии, было общенациональным событием. К нему долго готовились, пресса освещала все этапы строительных работ, формировала в людях предчувствие чего-то важного, значительного и, несомненно, хорошего.Сегодня новости об открытии этого крупнейшего транспортного объекта России промелькнули где-то между «сенсациями» об очередном, 150-м штрафе «стритрейсерши» Багдасарян и о том, что какая-то светская львица «затмила всех» на элитной вечеринке. А на следующий день это большое российское достижение и вовсе полностью исчезло из газетных заголовков.Зато о свадьбе британского принца Гарри «наша» пресса рассказывала несколько дней подряд, захлебываясь от умиления и расписывая такие мельчайшие подробности, как будто речь шла о свадьбе ближайшего родственника сразу всех российских семей, или, по крайней мере, о коронации нового российского императора.А вот Крымский мост, действительно величайшее творение российского инженерного гения и триумф политической воли России, таких восторгов почему-то не удостоился. Мало того, буквально на следующий день после его открытия пресса стала дружно писать в основном о количестве нарушителей ПДД на этом мосту. Да еще оживленно обсуждать абсолютно несусветные намерения Киева «слупить» за него с России приличную компенсацию или вовсе его взорвать в случае неполучения таковой.А вот еще одна очень показательная история, весьма красноречиво характеризующая эту «замечательную» во всех отношениях прессу. Сейчас многие аналитики обращают внимание на то, что нынешнюю посадку в киевскую тюрьму скандально знаменитой «украинской патриотки» Надежды Савченко западные СМИ полностью замалчивают. В отличие от того истошного пропагандистского воя, которым они сопровождали её пребывание на российских нарах. Две большие разницы, как говорят в Одессе, действительно налицо.Но давайте взглянем на ситуацию под другим углом зрения. Обратим внимание на то, что россияне в массе своей западных газет не читают и CNN не смотрят. Откуда же тогда мы точно знаем, что в одном случае была такая медийная истерика, а в другом её как рукой сняло?Ответ очень простой. Да потому, что, когда Савченко сидела в российской тюрьме, местная пресса активно ретранслировала эту историю с подачи остервенело плевавшихся в адрес России западных СМИ. Вспомните: тема Савченко буквально не сходила с первых полос большинства российских бумажных и виртуальных изданий. Обсуждался каждый её чих. Новостью дня становился даже её вес после очередной голодовки. Толпы местных журналистов и адвокатов осаждали здание суда, где шел процесс по этому делу.И вдруг — как отрезало! Савченко сменила тюремную прописку, и западная пресса дружно на эту тему замолчала. И понятно почему – узников «правильного» для Запада киевского режима там предпочитают не замечать. Но вот что характерно – одновременно перестали писать на данную тему и большинство так называемых «мейнстримовских» российских СМИ! Думаю, что я достаточно понятно описываю ситуацию, чтобы не тыкать пальцем и рассчитывать на ваше понимание в вопросе «кто есть ху» в этих СМИ и чьи приказы они выполняют.Страна живет полнокровной, созидательной жизнью. Каждый день происходят радостные, вселяющие оптимизм и веру в наши возможности события. О чем, слава Богу, еще можно узнать на отдельных специализированных сайтах, про которые почти никто не знает. Вот только новости самых последних дней и только с одного из них — BMPD. Только за одну эту неделю в РФ построено и сдано флоту больше кораблей и судов, чем на «прогрессивной, демократической» и вечно скачущей куда-то не туда Украине за все 27 лет её непутевого существования. Вот они:Спущено на воду пограничное патрульное судно "Камчатка" проекта 22120.Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях.Атомный плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» прибыл в Мурманск.Построен 75-й катер проекта 12150 «Мангуст».В Астрахани спущено на воду спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев» проекта 22870.Спущен на воду головной большой гидрографический катер "Георгий Зима" проекта 23040Г.Головной малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» вышел на заводские ходовые испытания.И это не какая-то особенная неделя в жизни России. Я слежу за подобными сайтами и событиями уже не первый год и могу уверенно утверждать, что это повседневная повестка дня огромной, занятой реальным делом страны. Которую просто беспощадно и непрерывно макают во всевозможное дерьмо безответственные или даже злонамеренные писаки. Стремящиеся по воле своих хозяев изображать положение дел так, что впору или идти топиться в ближайшем пруду, или бежать, задрав штаны, на очередной митинг Навального.И все это далеко не шуточки, как может кое-кому показаться. Потому что известно, если человеку все время говорить, что он свинья, то он в конце концов обязательно захрюкает. Именно при таком грандиозном эксперименте, попытке с помощью шагающих в противоположном общероссийскому направлении средств массовой пропаганды, превратить творческий, работящий, оптимистически настроенный народ в опущенное, хрюкающее быдло, мы с вами сегодня присутствуем. На Украине это уже получилось. И не надо думать, что РФ от этого застрахована. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 172 Источник Похожие новости Кинозал. Танк, дизельпанк и дорога ярости Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии Трамп нанес неожиданный удар по международному престижу США

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