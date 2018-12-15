«Готовы к наихудшим сценариям»: во Франции ждут новой массовой акции протеста «жёлтых жилетов»

На субботу, 15 декабря, во Франции запланированы новые массовые демонстрации «жёлтых жилетов». Хотя президент Эммануэль Макрон анонсировал ряд мер по улучшению качества жизни французов, протестующие не намерены останавливаться, требуя снижения налогов и сокращения зарплат и привилегий для высших должностных лиц страны. Французские власти призывают граждан воздержаться от выступлений на фоне недавней атаки на рождественскую ярмарку в Страсбурге. Правоохранительные органы утверждают, что террористическая угроза сохраняется. Как и на предыдущей акции, в Париже 15 декабря дежурят около 8 тыс. представителей полиции и 14 бронетранспортёров. Акция «жёлтых жилетов» в прошлую субботу, 8 декабря, закончилась рекордным количеством задержанных — свыше 1,7 тыс. демонстрантов.

Во Франции начинается новая, пятая по счёту демонстрация «жёлтых жилетов». Как и предыдущие акции, выступление протестующих наметили на субботу.

В социальной сети Facebook представлено несколько групп, сформированных к сегодняшней манифестации. Большая часть из них озаглавлена «Отставка Макрона». В группах состоят от 8 до 10 тыс. человек.

Накануне власти Франции заявили о намерении усилить охрану запланированных на выходные протестных акций в связи с тем, что в стране сохраняется террористическая угроза. По словам начальника полиции Парижа Мишеля Дельпеша, чьи слова приводит издание RTL, правоохранительные органы готовятся к тому, что ситуация «может принять самые худшие обороты».

Как на предыдущей акции, которая прошла 8 декабря, в Париже будут дежурить около 8 тыс. представителей полиции и 14 бронетранспортёров. Кроме того, в субботу в парижском метрополитене закрыты около 40 станций (из примерно 300).

«Мы должны быть готовы к наихудшим сценариям», — отметил Дельпеш.

При этом, по словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, по всей стране власти планируют усилить охрану акций протеста, так как в стране сохраняется террористическая угроза.

«Атака (в Страсбурге) подтверждает, что террористическая угроза всё ещё присутствует, и, несмотря на наши усилия, она всегда может ударить снова... Мы усилим и адаптируем (личный состав) везде, где это необходимо», — заявил Кастанер в эфире радиостанции Europe 1.

Ранее официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво призвал протестующих воздержаться от выступлений на фоне недавней атаки на рождественскую ярмарку в Страсбурге, в ходе которой погибли три человека и ещё 13 получили ранения. Как пишет газета Le Figaro, Гриво призвал жителей провести предпраздничные выходные с семьёй вместо того, чтобы «устраивать демонстрации и вынуждать правоохранительные органы работать».

Бриво также обратил внимание на тот факт, что ещё вчера французы аплодировали полиции, которая нейтрализовала «страсбургского стрелка», а завтра они собираются на новые демонстрации.

«Гнев был выражен, он был услышан. Мы просим быть разумными в субботу и не проводить манифестации», — приводит слова Гриво телеканал CNews.

В свою очередь, министр обороны Франции Флоранс Парли призвала демонстрантов к диалогу, отметив, что президент Макрон выступил с ответом на требования «жёлтых жилетов».

«Мне кажется, что сейчас пришло время для диалога. В тот момент, когда этот диалог начинается и правительство вводит объявленные президентом меры, обстановка более не располагает к манифестациям», — сказала Парли в эфире французского Radio Classique.

«Когда начинается насилие, кончается свобода»

Напомним, волна протестной активности «жёлтых жилетов» началась 17 ноября. Изначально активисты выступали против растущих цен на топливо, но впоследствии их недовольство распространилось на дороговизну жизни в целом. Акции переросли в столкновения с полицией, которые сопровождались разрушением магазинов и поджогами автомобилей.

Крупнейшие выступления на протяжении четырёх недель подряд приходились на субботу, в социальных сетях каждой демонстрации присваивали название «Акт» с порядковым номером. После третьей протестной субботы власти Франции объявили о моратории на увеличение цен на бензин, но «жилетов» это не остановило. «Четвёртый акт» выступлений «жёлтых жилетов» (8 декабря) ознаменовался рекордным количеством задержанных — свыше 1,7 тыс. демонстрантов. Министр финансов Франции назвал протесты «катастрофой» для экономики страны.

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После этой крупной акции к нации обратился президент Эммануэль Макрон. Глава Франции ввёл в стране чрезвычайное экономическое положение и пообещал ряд мер, направленных на снижение социального напряжения. Он анонсировал увеличение минимального размера оплаты труда на €100 и заявил об отмене начисления налога на социальные платежи и сверхурочные часы работы. Кроме того, Макрон пообещал установить в конце года специальную премию для работников, также не облагаемую налогами.

Вместе с тем президент Франции выразил мнение, что протестом воспользовались сторонние силы, желая «посеять анархию и беспорядок».

«Мы все видели, как оппортунисты пытались воспользоваться законным недовольством народа. Мы видели, как многие хотели посеять анархию и беспорядок. Никакой гнев, никакое недовольство не оправдывают нападений на полицейских и жандармов, уничтожения имущества торговых предприятий. Наша свобода существует только потому, что каждый имеет право высказать своё мнение, но так, чтобы другие могли оппонировать ему. Когда начинается насилие, кончается свобода», — сказал президент Франции.

В свою очередь, протестующие назвали обещания Макрона «крошками» и «каплей в море», призвав к продолжению акций. 12 декабря представители «жилетов» заявили, что по-прежнему требуют снижения налогов на товары первой необходимости и коммунальные услуги, а также настаивают на сокращении зарплат, пенсий и привилегий для высших должностных лиц страны.

«Не всё в порядке в европейском доме»

Примечательно, что количество демонстрантов в Париже может оказаться в этот раз ниже, чем во время предыдущих акций. Это связано с материальным положением манифестантов из провинции, которые уже месяц ездят в столицу, пишет Le Figaro.

«Сейчас 15-е число месяца и у нас не осталось ни копейки», — сказал собеседник издания. «Я бы приехал вновь, но это дорого», — рассказал газете другой участник протестов из французских регионов.

Еще одной причиной спада протестов могут стать приближающиеся праздники. Это предположение в беседе с RT высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Многие протестующие — люди из сельской местности и малых городов, которые привыкли отмечать подобные праздники в кругу семьи. Так что, задача французских властей — продержаться выходные и следующую неделю максимум. Потом всё пойдёт на спад», — сказал эксперт.

По словам Салина, действия французских властей вполне предсказуемы и объяснимы спадом её популярности.

«Если они допустят какие-то теракты, то их эти же протестующие обвинят в том, что власть не выполняет свои обязанности по охране. А если они будут слишком жёстко охранять, досматривать и так далее, то их обвинят в запуске репрессивного механизма против мирных протестующих», — считает эксперт.

Возможность дальнейших уступок Макрону придётся согласовывать с представителями правящей французской элиты, предположил Салин.

«Макрон мог бы имитировать принесение в жертву богатых французов, условно говоря, ввести какой-то налог на сверхпотребление или что-то такое. Но, это нужно согласовывать как раз с теми социальными группами, которые стоят за президентом», — сказал эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также считает, что праздники способны изменить ситуацию с протестами во Франции.

«Протесты могли бы пойти на спад в рамках приближающих рождественских и новогодних праздников. В принципе, наложение календарных дат влияет на активность граждан в одну или другую сторону. В данной ситуации праздничные семейные торжества должны часть людей с улицы без сомнения увести», — считает эксперт.

Вместе с тем Солонников считает, что инцидент в Страсбурге на активности протестующих сказаться не может.

«Это ещё одна демонстрация того, что не всё в порядке в европейском доме, не всё в порядке во Франции и именно против этого люди вышли протестовать на улицы, не только против повышения цен на бензин. То есть, цены на топливо – тот камень который обрушил лавину. Но она сама появилась не из-за этого. И, к сожалению, проблемы не решались долгие года и недовольство и неприятие той ситуации, которая складывалась во Франции и Европе, вылилась в такие протесты», — сказал эксперт.

По его мнению, лицом протеста по-прежнему являются простые французы, влияние радикальных группировок невелико.

«Судя по тому, что мы видим, не повода говорить о том, что радикальные группировки стали во главе движения. В них не так много людей, чтобы говорить о том, что они способны сотни тысяч людей вывести на улицы. В данных акциях участвует средний класс французов».

«Проявление демократии»

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала акции «жёлтых жилетов» во Франции проявлением демократии, но призвала демонстрантов воздержаться от насилия.

«Возможность выразить протест является частью демократии, но к этому также относится то, что не должно быть насилия. Применение силы — это монополия государства», — приводит РИА Новости слова Меркель.

По словам канцлера, аналогичного подхода следует ожидать от всех демонстраций в Германии. «Я считаю, это также относится к Франции», — добавила Меркель.

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Точка зрения германского канцлера обусловлена тем, что протесты происходят на территории соседнего государства, считает политолог Александр Асафов.

«Меркель понимает, что требования протестующих в Париже имеют исключительно французскую почву и невозможны к повторению в Германии. — сказал эксперт в беседе с RT. — Поэтому она и высказывается подобным образом, уделяя внимание острой повестке, но не оказывая никакой поддержки своему коллеге по Евросоюзу Эммануэлю Макрону. Это просчитанное заявление, достаточно взвешенное, а главное, ни к чему не обязывающее».

Своим заявлением Меркель дала понять, что, по её мнению, проблема не является общеевропейской. «Фактически она дала понять Макрону, что он должен разбираться со своей проблемой самостоятельно», — заключил Асафов.

«Русский след»

В понедельник, 10 декабря, стало известно, что генеральный секретариат национальной обороны Франции (SGDSN) проводит расследование предполагаемой причастности Москвы к организации массовых протестов «жёлтых жилетов». До этого с похожими обвинениями в адрес России выступили издания The Times и Bloomberg, сославшись на расследования частных компаний.

Обвинения в адрес Москвы поддержали в Киеве. В СБУ заявили о том, что радикалы «под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ» занимаются организацией беспорядков во Франции. В качестве «доказательства» был представлен кадр, на котором протестующие позируют с флагом Донецкой народной республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинение клеветой.

«Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаём очень большое значение... Поэтому мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», — сказал Песков.

В Совете Федерации при этом отметили, что настоящие «подстрекатели» протестных акций могут находиться далеко за пределами евразийского континента. Как подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT, обвинения в адрес России традиционно лишены доказательств.

«Характерная черта для всех обвинений в адрес России, которые звучат из разных европейских государств и США, заключается в том, что они не приводят никаких доказательств. И если так подумать, кому выгодна дестабилизация во Франции, она абсолютно невыгодна нам», — сказал сенатор.