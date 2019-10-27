Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Чего стоит один лишь полиграф": Свита "похоронит" Зеленског...
«Оружие убери»: Зеленский объяснил в Донбассе, что он не лох
Италия как демократия с ограниченным суверенитетом
Зеленский вновь сменил главу Луганской областной администрации
Главная / В России

«Готовы к любым сюрпризам»: какие задачи сможет выполнять российский комплекс С-300ПС в Таджикистане

27 октября 2019, 02:24  •  41 • В России
На вооружении 201-й российской военной базы в Таджикистане появился дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Система будет прикрывать военные объекты РФ в Таджикистане и взаимодействовать с вооружёнными силами республики. Как полагают эксперты, С-300ПС будет интегрирован в Объединённую систему ПВО СНГ. Кроме того, по мнению аналитиков, таким образом Минобороны РФ укрепит противовоздушную оборону 201-й базы перед лицом усиления террористической угрозы в Афганистане.
 
 

Дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС «Фаворит» поступил на вооружение 201-й российской военной базы (Таджикистан), говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО). После завершения подготовительных мероприятий система ПВО заступит на опытно-боевое дежурство.

«На территорию Республики Таджикистан технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье», — отмечает пресс-служба ЦВО.

Основными задачами дивизиона С-300 станет прикрытие объектов 201-й военной базы «от средств воздушно-космического нападения». Также расчёты ЗРК будут отвечать за противовоздушную оборону Центральноазиатского региона коллективной безопасности и нести службу совместно с силами и средствами Вооружённых сил Таджикистана.

Части 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной базы дислоцируются в Душанбе и Курган-Тюбе. Это общевойсковое формирование было образовано в сентябре 2004 года на базе мотострелковой дивизии, которая проводила операции против моджахедов в период гражданской войны в Таджикистане (1992—1997). 

201-я база входит в состав ЦВО. Из открытых данных следует, что на вооружении базы находятся танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, артиллерийские комплексы, реактивные системы залпового огня, вертолёты и беспилотники. Согласно заключённому в 2012 году соглашению между Москвой и Душанбе, российские войска могут находиться в Таджикистане до 2042 года.

С-300ПС — комплекс ПВО, предназначенный для обороны важных административных, промышленных и военных объектов. Система обеспечивает поражение летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Дальность перехвата целей ракетами этого ЗРК может достигать 150 км.

Контроль воздушного пространства

В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок отметил, что С-300ПС — достаточно эффективное средство противовоздушной обороны. По его словам, расчёты комплекса способны обеспечить надёжную защиту российских военных объектов в Таджикистане.

«С-300ПС — не новое оружие, однако свои боевые задачи он способен вполне успешно решать. Работа для комплекса в Таджикистане есть, и решение о его переброске оправдано. Также я могу предположить, что С-300ПС будет действовать в рамках коллективной системы ПВО, которая развёрнута на пространстве Центральной Азии», — сказал Ходарёнок.

  • Перевозка С-300 в Таджикистан по железной дороге
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Аналогичной точки зрения придерживается и обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В комментарии RT он отметил, что переброска «Фаворита» в Таджикистан направлена на усиление возможностей противовоздушной обороны Центральноазиатского региона.

«Для интеграции С-300 в Объединённую систему ПВО СНГ, которая прикрывает Центральную Азию, есть все технические возможности. Размещение этого комплекса позволит России контролировать воздушную обстановку в регионе, который очень важен для обеспечения безопасности 201-й базы и республики Таджикистан в целом», — рассуждает Дрозденко.

Эксперт отметил, что Объединённая система ПВО СНГ испытывает определённые трудности из-за нехватки у союзников РФ современной техники. Как полагает Дрозденко, появление С-300ПС не решит всех существующих проблем, но заметно укрепит южные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«На меня наложили голливудский шаблон»: Мария Бутина — о характере обвинений, дне ареста и планах на будущее

«Желательно, чтобы зенитные комплексы наподобие С-300 были в каждом государстве, входящем в ОДКБ. Россия очень заинтересована в том, чтобы контролировать воздушное пространство региона, который имеет для нас стратегическое значение», — пояснил Дрозденко.

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что переброска С-300ПС в Таджикистан связана в первую очередь с ростом террористической активности в Афганистане. По его мнению, российской базе в республике необходим такой «воздушный зонтик безопасности».

«Главная опасность сейчас исходит из Афганистана, с которым у Таджикистана протяжённая граница. В этой стране весьма вольготно чувствуют себя различные радикальные группировки, включая боевиков ИГ*, которые в последние годы перебираются туда с Ближнего Востока», — сказал Кнутов.

Рост террористической активности

По данным ФСБ России, после поражения в Сирии и Ираке международные террористические организации перемещаются в неспокойный Афганистан. В частности, в республике усиливается незаконное вооружённое формирование (НВФ) «Вилаят Хорасан», которое входит в структуру «Исламского государства»*.

На пресс-конференции в сентябре начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в Афганистане насчитывается около 4 тыс. сторонников ИГ*. Кроме того, серьёзную угрозу представляют боевики «Талибана»**. В рядах этой исламистской организации порядка 11 тыс. человек. 

Юрий Кнутов опасается, что моджахеды могут запустить производство средств воздушного и ракетного нападения или же получить их при помощи контрабанды.

«Скорее всего, рано или поздно моджахеды, как и сирийские незаконные вооружённые формирования, обзаведутся беспилотниками и примитивными ракетными комплексами, способными наносить весьма серьёзный ущерб. Военным 201-й базы нужно быть готовыми к любым «сюрпризам» и укреплять систему ПВО», — констатировал Кнутов.

  • Военная техника во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана.
  • © Искандар Аминов/РИА Новости

В настоящее время в Таджикистане проходят учения войск государств — членов ОДКБ «Нерушимое братство — 2019». Подразделения отрабатывают выполнение антитеррористических задач. По легенде, боевики вторглись в республику с территории Афганистана. На текущий момент завершился первый этап манёвров.

В «Нерушимом братстве» активное участие принимают артиллерийские части 201-й военной базы. В рамках первого этапа учений они нанесли по условному противнику удар реактивными системами залпового огня «Град», самоходными гаубицами «Гвоздика» и «Акация». 

«Сосредоточенным огнём расчёты (201-й базы) отработали уничтожение огневых средств и живой силы противника. Прикрытие с воздуха обеспечили экипажи казахстанских истребителей Су-30СМ, российских ударных и транспортно-боевых вертолётов Ми-24 и Ми-8, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков», — сообщает Минобороны РФ.

Юрий Кнутов считает, что 201-я база является самым боеспособным формированием в Центральной Азии. В планах Минобороны РФ, как полагает эксперт, усиление противовоздушной обороны российских объектов. Он прогнозирует, что, помимо С-300ПС, в Таджикистан будут переброшены зенитные комплексы ближнего радиуса «Тор-М2» и «Панцирь-С1».

«Бороться с беспилотниками террористов, если такая необходимость возникнет, с помощью огневых средств С-300ПС слишком расточительно. Из сирийского опыта можно сделать вывод, что 201-й базе понадобятся комплексы с пушечным вооружением и недорогими ракетами. Я говорю о «Панцире-С1» и «Тор-М2». Вполне вероятно, что в скором времени они будут туда поставлены», — предположил Кнутов.

 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
26 октября 2019, 02:09
«Хватит винить женщину!»: Депутат Поклонская требует не запрещать аборты
26 октября 2019, 18:24
"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то": Зеленский приехал на передовую
27 октября 2019, 02:24
«Готовы к любым сюрпризам»: какие задачи сможет выполнять российский комплекс С-300ПС в Таджикистане
26 октября 2019, 19:54
«Иждивенческий подход»: как «перезапуск» отношений с НАТО может повлиять на боеготовность ВСУ
26 октября 2019, 23:09
«На меня наложили голливудский шаблон»: Мария Бутина — о характере обвинений, дне ареста и планах на будущее
26 октября 2019, 02:09
Зачем стране аж 450 депутатов с зарплатами министров
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке
20 октября 2019, 21:09
Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
21 октября 2019, 10:09
"Меркель решила помочь обмануть Донбасс?": В Twitter недоверчиво отнеслись к переговорам канцлера с Путиным
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.