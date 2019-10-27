«Готовы к любым сюрпризам»: какие задачи сможет выполнять российский комплекс С-300ПС в Таджикистане

На вооружении 201-й российской военной базы в Таджикистане появился дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Система будет прикрывать военные объекты РФ в Таджикистане и взаимодействовать с вооружёнными силами республики. Как полагают эксперты, С-300ПС будет интегрирован в Объединённую систему ПВО СНГ. Кроме того, по мнению аналитиков, таким образом Минобороны РФ укрепит противовоздушную оборону 201-й базы перед лицом усиления террористической угрозы в Афганистане.

Дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС «Фаворит» поступил на вооружение 201-й российской военной базы (Таджикистан), говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО). После завершения подготовительных мероприятий система ПВО заступит на опытно-боевое дежурство.

«На территорию Республики Таджикистан технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье», — отмечает пресс-служба ЦВО.

Основными задачами дивизиона С-300 станет прикрытие объектов 201-й военной базы «от средств воздушно-космического нападения». Также расчёты ЗРК будут отвечать за противовоздушную оборону Центральноазиатского региона коллективной безопасности и нести службу совместно с силами и средствами Вооружённых сил Таджикистана.

Части 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной базы дислоцируются в Душанбе и Курган-Тюбе. Это общевойсковое формирование было образовано в сентябре 2004 года на базе мотострелковой дивизии, которая проводила операции против моджахедов в период гражданской войны в Таджикистане (1992—1997).

201-я база входит в состав ЦВО. Из открытых данных следует, что на вооружении базы находятся танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, артиллерийские комплексы, реактивные системы залпового огня, вертолёты и беспилотники. Согласно заключённому в 2012 году соглашению между Москвой и Душанбе, российские войска могут находиться в Таджикистане до 2042 года.

С-300ПС — комплекс ПВО, предназначенный для обороны важных административных, промышленных и военных объектов. Система обеспечивает поражение летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Дальность перехвата целей ракетами этого ЗРК может достигать 150 км.

Контроль воздушного пространства

В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок отметил, что С-300ПС — достаточно эффективное средство противовоздушной обороны. По его словам, расчёты комплекса способны обеспечить надёжную защиту российских военных объектов в Таджикистане.

«С-300ПС — не новое оружие, однако свои боевые задачи он способен вполне успешно решать. Работа для комплекса в Таджикистане есть, и решение о его переброске оправдано. Также я могу предположить, что С-300ПС будет действовать в рамках коллективной системы ПВО, которая развёрнута на пространстве Центральной Азии», — сказал Ходарёнок.

Перевозка С-300 в Таджикистан по железной дороге

© Пресс-служба Минобороны РФ

Аналогичной точки зрения придерживается и обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В комментарии RT он отметил, что переброска «Фаворита» в Таджикистан направлена на усиление возможностей противовоздушной обороны Центральноазиатского региона.

«Для интеграции С-300 в Объединённую систему ПВО СНГ, которая прикрывает Центральную Азию, есть все технические возможности. Размещение этого комплекса позволит России контролировать воздушную обстановку в регионе, который очень важен для обеспечения безопасности 201-й базы и республики Таджикистан в целом», — рассуждает Дрозденко.

Эксперт отметил, что Объединённая система ПВО СНГ испытывает определённые трудности из-за нехватки у союзников РФ современной техники. Как полагает Дрозденко, появление С-300ПС не решит всех существующих проблем, но заметно укрепит южные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Желательно, чтобы зенитные комплексы наподобие С-300 были в каждом государстве, входящем в ОДКБ. Россия очень заинтересована в том, чтобы контролировать воздушное пространство региона, который имеет для нас стратегическое значение», — пояснил Дрозденко.

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что переброска С-300ПС в Таджикистан связана в первую очередь с ростом террористической активности в Афганистане. По его мнению, российской базе в республике необходим такой «воздушный зонтик безопасности».

«Главная опасность сейчас исходит из Афганистана, с которым у Таджикистана протяжённая граница. В этой стране весьма вольготно чувствуют себя различные радикальные группировки, включая боевиков ИГ*, которые в последние годы перебираются туда с Ближнего Востока», — сказал Кнутов.

Рост террористической активности

По данным ФСБ России, после поражения в Сирии и Ираке международные террористические организации перемещаются в неспокойный Афганистан. В частности, в республике усиливается незаконное вооружённое формирование (НВФ) «Вилаят Хорасан», которое входит в структуру «Исламского государства»*.

На пресс-конференции в сентябре начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в Афганистане насчитывается около 4 тыс. сторонников ИГ*. Кроме того, серьёзную угрозу представляют боевики «Талибана»**. В рядах этой исламистской организации порядка 11 тыс. человек.

Юрий Кнутов опасается, что моджахеды могут запустить производство средств воздушного и ракетного нападения или же получить их при помощи контрабанды.

«Скорее всего, рано или поздно моджахеды, как и сирийские незаконные вооружённые формирования, обзаведутся беспилотниками и примитивными ракетными комплексами, способными наносить весьма серьёзный ущерб. Военным 201-й базы нужно быть готовыми к любым «сюрпризам» и укреплять систему ПВО», — констатировал Кнутов.

Военная техника во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана.

© Искандар Аминов/РИА Новости

В настоящее время в Таджикистане проходят учения войск государств — членов ОДКБ «Нерушимое братство — 2019». Подразделения отрабатывают выполнение антитеррористических задач. По легенде, боевики вторглись в республику с территории Афганистана. На текущий момент завершился первый этап манёвров.

В «Нерушимом братстве» активное участие принимают артиллерийские части 201-й военной базы. В рамках первого этапа учений они нанесли по условному противнику удар реактивными системами залпового огня «Град», самоходными гаубицами «Гвоздика» и «Акация».

«Сосредоточенным огнём расчёты (201-й базы) отработали уничтожение огневых средств и живой силы противника. Прикрытие с воздуха обеспечили экипажи казахстанских истребителей Су-30СМ, российских ударных и транспортно-боевых вертолётов Ми-24 и Ми-8, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков», — сообщает Минобороны РФ.

Юрий Кнутов считает, что 201-я база является самым боеспособным формированием в Центральной Азии. В планах Минобороны РФ, как полагает эксперт, усиление противовоздушной обороны российских объектов. Он прогнозирует, что, помимо С-300ПС, в Таджикистан будут переброшены зенитные комплексы ближнего радиуса «Тор-М2» и «Панцирь-С1».

«Бороться с беспилотниками террористов, если такая необходимость возникнет, с помощью огневых средств С-300ПС слишком расточительно. Из сирийского опыта можно сделать вывод, что 201-й базе понадобятся комплексы с пушечным вооружением и недорогими ракетами. Я говорю о «Панцире-С1» и «Тор-М2». Вполне вероятно, что в скором времени они будут туда поставлены», — предположил Кнутов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.