«Готовы к допросам в СБУ»: Священники УПЦ запустили флешмоб

В последние пару недель Украина как государство активизировало нападки на Украинскую православную Церковь Московского патриархата (УПЦ МП). По всей стране священников дергают на допросы в СБУ, проводятся обыски в приходах - накануне так называемого Объединительного Собора власть пытается зачистить поле несогласных. Я все ждал, когда Украинская церковь Московского Патриархата, перейдет от пассивной к активной обороне. От деклараций и писем к каким-то реальным действиям. И, похоже, дождался.

Фото священника на фоне икон. Белый лист в руках, на нем - надпись по-украински: «Я поддерживаю УПЦ - готов к допросам СБУ».

«Я, протоиерей Василий Начева, священник УПЦ начинаю флешмоб в поддержку святой Церкви и моих побратимов священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы, среди них был и я. Этим мы покажем нашу верность матери церкви, ее предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Онуфрию а также то, что мы не боимся давления и запугивания», - пишет оец Василий.

Флешмоб в соцсетях тут же подхватывают и другие представители УПЦ МП.

«Я, иерей Виталий Величко, священник УПЦ, подключаюсь к флешмобу в поддержку святой Церкви и моих собратьев священников», - пишет у себя в Фейсбуке еще один священник.

- Несмотря на давление со стороны государства, священники Украинской Церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии? - прокомментировал флешмоб глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Но, пожалуй, это именно то, чего от пастырей ждала их паства. Четкого, ясного и доступного сигнала о том, что каноничная церковь не пойдет смиренно на заклание ради политических амбиций мирских властей. Она показывает свою решимость и единство перед угрозой раскола, подавая пример прихожанам, которым, судя по всему, еще предстоит защищать свои храмы.