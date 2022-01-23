Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал

Немецкий вице-адмирал поплатился должностью не только за слова о Крыме. Его слова о готовящейся войне произвели сенсацию.

Скандал с отправленным в отставку за дерзкие слова о Крыме командующим ВМС Германии Каем-Ахимом Шёнбахом набирает обороты. Китаевед Николай Вавилов озвучил основные тезисы речи немецкого вице-адмирала в Индии в своём Телеграм-канале.

По словам эксперта, военный не только открыто заявил о безвозвратной потере Крыма, но и признался в своих симпатиях лидеру России.

Кроме того, Шёнбах не стал скрывать, что война Запада с Китаем возможна, и в этих условиях Россия нужна Германии и Индии для противостояния Китаю.

Напомним, ранее Шёнбах, выступая в Индии, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Более того, глава немецких ВМС отметил, что заявления о готовящемся "вторжении" России на Украину являются "нонсенсом".

Вскоре после этого Шёнбах назвал свои слова ошибкой, а затем попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от должности.

На новость об уходе в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он написал, что неосторожным высказыванием о Крыме тот "переступил красную черту", за что и поплатился.

"Так не только говорить - так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то ещё Бог знает от кого", - язвительно отметил сенатор.