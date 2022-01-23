Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
Главная / Политика

Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал

23 января 2022, 13:35  •  473 • Политика
Немецкий вице-адмирал поплатился должностью не только за слова о Крыме. Его слова о готовящейся войне произвели сенсацию.
Скандал с отправленным в отставку за дерзкие слова о Крыме командующим ВМС Германии Каем-Ахимом Шёнбахом набирает обороты. Китаевед Николай Вавилов озвучил основные тезисы речи немецкого вице-адмирала в Индии в своём Телеграм-канале.
По словам эксперта, военный не только открыто заявил о безвозвратной потере Крыма, но и признался в своих симпатиях лидеру России.
Кроме того, Шёнбах не стал скрывать, что война Запада с Китаем возможна, и в этих условиях Россия нужна Германии и Индии для противостояния Китаю.
Напомним, ранее Шёнбах, выступая в Индии, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Более того, глава немецких ВМС отметил, что заявления о готовящемся "вторжении" России на Украину являются "нонсенсом".
Вскоре после этого Шёнбах назвал свои слова ошибкой, а затем попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от должности.
На новость об уходе в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он написал, что неосторожным высказыванием о Крыме тот "переступил красную черту", за что и поплатился.
"Так не только говорить - так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то ещё Бог знает от кого", - язвительно отметил сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



473
Источник
Похожие новости
23 января 2022, 03:40
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
23 января 2022, 00:10
Все "бегут" из Киева. Кто распространяет фейки об эвакуации западных дипломатов?
23 января 2022, 09:30
Новые санкции против России: Британия заговорила о "ядерном" варианте
23 января 2022, 09:30
На Западе признали глупостью обещание принять Украину в НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 января 2022, 03:40
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил прот...
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном пл...
23 января 2022, 00:10
Все "бегут" из Киева. Кто распространяет фейки об эвакуации западных диплом...
23 января 2022, 08:55
Смерть дипломатии: США уничтожают все правила
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
18 января 2022, 15:45
О чём глава ЦРУ говорил с Зеленским? Экс-депутат Рады раскрыл послание США
21 января 2022, 17:50
Зеленский проиграл: Украинцы перейдут на сторону русской армии
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов
18 января 2022, 02:05
"Анекдот будет нехороший": Политолог предсказал продолжение смуты в Казахстане
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.