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Готовьтесь к "чёрному августу": Эксперт предсказал девальвацию и деноминацию рубля
20 июля 2020, 21:00 • 131 • Политика
Эксперт призвал граждан России готовиться к "чёрному августу" на фоне распродажи золота и слухов о деноминации рубля. "Фонд национального благосостояния, финансовая кубышка страны, о которой так любят говорить власти, на самом деле полупуста", - утверждает он.
Жителям России следует готовится к "чёрному августу", так как именно в этом месяце произойдёт девальвация и деноминация рубля. Такое мнение высказал автор авторитетного петербургского журнала "Интересант" Николай Печерников.
Он указал, что в настоящий момент Россия является единственной станой в мире, которая продаёт, а не покупает золото. Эксперт уверен, что это вынужденная мера со стороны государства, чтобы компенсировать недополученные доходы с продажи нефти.
И всё это происходит на фоне слухов о грядущей деноминации рубля. В ЦБ, конечно, опровергли эти слухи, но дыма без огня не бывает, уверен эксперт.
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