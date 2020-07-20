Готовьтесь к "чёрному августу": Эксперт предсказал девальвацию и деноминацию рубля

Жителям России следует готовится к "чёрному августу", так как именно в этом месяце произойдёт девальвация и деноминация рубля. Такое мнение высказал автор авторитетного петербургского журнала "Интересант" Николай Печерников.

Он указал, что в настоящий момент Россия является единственной станой в мире, которая продаёт, а не покупает золото. Эксперт уверен, что это вынужденная мера со стороны государства, чтобы компенсировать недополученные доходы с продажи нефти.

"Фонд национального благосостояния, финансовая кубышка страны, о которой так любят говорить власти, на самом деле полупуста", - утверждает Николай Печерников.

И всё это происходит на фоне слухов о грядущей деноминации рубля. В ЦБ, конечно, опровергли эти слухи, но дыма без огня не бывает, уверен эксперт.