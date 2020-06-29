Готовьтесь к полномасштабному наступлению России, – призвал замглавы МИД Украины Василий Боднар

«Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, - убеждает украинский дипломат. – Поэтому риск, однозначно, возрастает, и, очевидно, военные это видят». Несколько дней назад Боднар уже пугал украинцев воссоединением Крыма с Херсонской областью, но при этом указывал, что это, де, его персональная точка зрения, как гражданина, а не как должностного лица. А новые заявления он делает уже, как чиновник: «украинцы должны быть ментально готовы к наступлению России».

Вероятно, свои заключения Боднар сделал, имея в виду повестку переговоров лидеров России и Франции. В МИД Украины, скорее всего, проинформированы о содержании переговоров. А то, что украинскую сторону на переговоры не позвали – так ведь не в первый же раз. Примечательно, что заявление сделал не глава МИД, а его заместитель – если «наступления России» по каким-то причинам не состоится, министру не придётся краснеть за то, что он озвучивает заведомо бредовые измышления. А с заместителя взятки гладки.

Боднар, однако, считает, что его опасения имеют под собой основания: даром, что ли, российская сторона то и дело проводит учения у украинских границ? Вот и представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий подтверждает умозаключения Боднара. По его мнению, учения «Кавказ-2020», активная фаза которых планируется на конец сентября, могут перетечь в полномасштабные боевые действия против Украины – «для создания сухопутного коридора в аннексированный Крым».

Цель заявлений высокопоставленных украинских чиновников очевидна – нагнетание истерии в обществе. Понятно же, что если Москва и Париж договорятся касательно будущего Украины, то никаких боевых действий не будет. Мало того, не будет и гражданской войны на Донбассе, ибо украинские оккупационные силы вынуждены будут отойти за Днепр. Но в том-то и подоплёка заявлений Боднара и Скибицкого – они подогревают страсти, спекулируя на неизбежном. Впрочем, спровоцировать Киев нанести упреждающий удар, они, так или иначе, не смогут.