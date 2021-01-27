«Готовьтесь к большой крови»: Посольство Венгрии на Украине получило угрозы от «патріотів»

Венгерское посольство получило письмо с угрозами накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на Украину. Украинская сторона уже начала проверку.Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По словам министра, инцидент уже расследуют украинские правоохранительные органы. Кулеба предположил, что авторы присланных угроз находятся не в Украине.«На почту посольства Венгрии прислали угрозы „патріоті Украині“ (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины — иначе 2 ошибки в слове „Украина“ не объяснить», — написал он.Глава украинского МИД также опубликовал письмо с угрозами, который получило посольство. В письме говорится, что в случае приезда Сийярто на Украине авторы угроз «начнут в край жестко действовать».«Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови», — написали неизвестные.