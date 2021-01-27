Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Главная / Украина

«Готовьтесь к большой крови»: Посольство Венгрии на Украине получило угрозы от «патріотів»

27 января 2021, 08:35  •  106 • Украина

Венгерское посольство получило письмо с угрозами накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на Украину. Украинская сторона уже начала проверку.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, инцидент уже расследуют украинские правоохранительные органы. Кулеба предположил, что авторы присланных угроз находятся не в Украине.

«На почту посольства Венгрии прислали угрозы „патріоті Украині“ (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины — иначе 2 ошибки в слове „Украина“ не объяснить», — написал он.

Глава украинского МИД также опубликовал письмо с угрозами, который получило посольство. В письме говорится, что в случае приезда Сийярто на Украине авторы угроз «начнут в край жестко действовать».

«Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови», — написали неизвестные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 23:25
«Не дай Бог жить здесь» – иностранный студент об Украине
26 января 2021, 23:25
Война США против Коломойского оборачивается проблемами в Раде
26 января 2021, 23:25
Киевский суд запретил официально чествовать некоторых нацистов
26 января 2021, 23:25
«Украине нужен труп Навального» – Корчинский
26 января 2021, 23:25
Для Украины русский язык тоже украинский – Карасёв
27 января 2021, 02:10
Майю Санду обвинили в создании угрозы безопасности Молдовы
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 00:20
Путин переговорил с новым президентом США. Кремль раскрыл детали разговора
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
20 января 2021, 18:00
Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.