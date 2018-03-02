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Готовьтесь, это надолго: Трамп лишил США импортной стали и алюминия
02 марта 2018, 00:54 • 224 • В мире
Америка вводит новые пошлины на импорт стали и алюминия.
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что страна вводит пошлины в 25% на импорт стали и дополнительный сбор 10% на ввоз заграничного алюминия. Соответствующее сообщение появилось на странице главы Белого дома в Twitter.
Трамп пишет, что официально решение о вводе пошлин будет принято уже на следующей неделе. Президент предупредил, что это не кратковременная мера и что пошлины будут действовать еще очень долго.
Там же отмечается, что сталелитейная и алюминиевая промышленность США очень долгое время страдали от "несправедливых условий" международной торговли. Чтобы поддержать отечественного производителя, Трамп решил ввести в стране протекционистские пошлины. Президент подчеркнул, что недопустимо, чтобы американскими рабочими и компаниями пользовались другие страны.
Напомним, что данное решение укладывается в те предвыборные обещания, что делал Трамп до своего избрания. Миллиардер провозгласил, что будет исповедовать в своей политике принцип "Америка прежде всего".
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