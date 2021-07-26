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Готовьте армию! В Киеве заявили о донбасском плане Москвы

26 июля 2021, 12:40  •  60 • Политика
Украинский политик призвал Киев готовить армию для силового противостояния с Россией. Он уверен, что Москва имеет коварные планы на Донбасс.
Киев призвали силовым способом "освободить" Донбасс после выборов в Госдуму. Об этом в интервью телеканалу Obozrevatel заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.
Он считает, что Россия собирается отобрать эти земли потому, что среди кандидатов в Госдуму есть жители ДНР. Грымчак также сказал, что Москва с этой же целью выдаёт паспорта местным жителям, чтобы потом назвать Донбасс своей территорией.
"В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придётся освобождать эту территорию тем или иным путём. Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путём, но армию надо готовить к возможному применению оружия", - считает политик.

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