Готовьте армию! В Киеве заявили о донбасском плане Москвы

Украинский политик призвал Киев готовить армию для силового противостояния с Россией. Он уверен, что Москва имеет коварные планы на Донбасс.

Киев призвали силовым способом "освободить" Донбасс после выборов в Госдуму. Об этом в интервью телеканалу Obozrevatel заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

Он считает, что Россия собирается отобрать эти земли потому, что среди кандидатов в Госдуму есть жители ДНР. Грымчак также сказал, что Москва с этой же целью выдаёт паспорта местным жителям, чтобы потом назвать Донбасс своей территорией.

"В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придётся освобождать эту территорию тем или иным путём. Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путём, но армию надо готовить к возможному применению оружия", - считает политик.