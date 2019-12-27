|
Готовому к "историческому визиту" в Минск Помпео ищут замену на родине - WP
27 декабря 2019, 20:09 • 110 • В мире
Президент США Дональд Трамп присматривает кандидата на должность госсекретаря на случай, если действующий глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео решит оставить свой пост. Примечательно, что ранее сообщалось, будто глава Госдепа США намеревается уже в январе отправиться с историческим визитом в Минск.
В США появилась информация о том, что американский лидер Дональд Трамп присматривает кандидата на должность госсекретаря. Как сообщает издание The Washington Post, Трамп готов сменить Помпео, если тот захочет принять участие в выборах в сенат от штата Канзас.
При этом, говорится в материале, сам американский лидер пока не принял окончательного решения по этому поводу. Равно как и Помпео пока не объявлял о намерении баллотироваться.
Однако эта неопределённость со стороны главы американской дипломатии привела к тому, что ряд вашингтонских чиновников начали присматриваться к креслу госсекретаря. Трамп, в свою очередь, в разговорах с законодателями и другими официальными лицами стал перебирать имена потенциальных кандидатов на должность главы Госдепартамента, передаёт WP.
Примечательно на этом фоне выглядит и предстоящий "исторический" для Белоруссии визит Помпео в январе. Тут же вспоминается, что августовский визит в Минск советника президента США Джона Болтона завершился его громким увольнением.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2019, 18:09
|
24 декабря 2019, 01:09
|
23 декабря 2019, 05:39
|
26 декабря 2019, 10:12
|
27 декабря 2019, 10:09
|
21 декабря 2019, 17:54
|
21 декабря 2019, 01:24