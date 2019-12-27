Готовому к "историческому визиту" в Минск Помпео ищут замену на родине - WP

В США появилась информация о том, что американский лидер Дональд Трамп присматривает кандидата на должность госсекретаря. Как сообщает издание The Washington Post, Трамп готов сменить Помпео, если тот захочет принять участие в выборах в сенат от штата Канзас.

При этом, говорится в материале, сам американский лидер пока не принял окончательного решения по этому поводу. Равно как и Помпео пока не объявлял о намерении баллотироваться.

Однако эта неопределённость со стороны главы американской дипломатии привела к тому, что ряд вашингтонских чиновников начали присматриваться к креслу госсекретаря. Трамп, в свою очередь, в разговорах с законодателями и другими официальными лицами стал перебирать имена потенциальных кандидатов на должность главы Госдепартамента, передаёт WP.

Примечательно на этом фоне выглядит и предстоящий "исторический" для Белоруссии визит Помпео в январе. Тут же вспоминается, что августовский визит в Минск советника президента США Джона Болтона завершился его громким увольнением.