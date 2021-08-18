Готовность русских к любой войне американец доказал на аптечках

Автор американского журнала The National Interest считает, что Россия готова к любой войне - биологической, химической или ядерной. В качестве доказательства обозреватель приводит пример того, что есть в аптечке у русских, а также постоянные учения наших военных. А вот в НАТО такого нет, отмечается в публикации.

Политический эксперт, обозреватель Чарли Гао в своей публикации для американского журнала The National Interest доказывает тот факт, что Россия готова к любой войне - биологической, химической или ядерной, - подчёркивая, что наследие советских времён в плане подготовки к подобным атакам в нашей стране не только сохранилось, но даже процветает.

В пример эксперт приводит аптечки как для гражданской обороны, так и для оказания первой помощи. В них есть и антибактериальные средства, и радиозащитные средства, и средство для лечения отравления угарным газом, и антидоты против некоторых химических отравлений.

А вот у НАТО подобного нет.

Да и учения наши военные проводят часто и регулярно, отмечается в публикации. В том числе и в противогазах, и в специальных защитных костюмах. Кроме того, в армии России имеется мощное вооружение. Например, по словам эксперта, одна термобарическая ракетная установка RPO-A способна "сровнять слабые дома одним выстрелом".

"Для сравнения, большинство солдат НАТО, кажется, только иногда тренируются с оборудованием CBRN, - сделал оговорку обозреватель. - Самое большее - ежемесячное ознакомление".