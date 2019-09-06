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Готовность номер один: Путин назвал приоритеты для космической отрасли

06 сентября 2019, 20:54  •  44 • Политика
Россия всегда занимала лидерские позиции в освоении космоса, однако в условиях растущей конкуренции нужно грамотно использовать кадровый потенциал и быть на шаг впереди. Об этом Владимир Путин заявил в рамках совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный. По мнению президента, сейчас необходимо проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков, обеспечив при этом абсолютное качество и надежность. Перед вылетом на совещание во время встречи с общественностью Дальнего Востока российский лидер заявил о проблемах, которые накопились на космодроме Восточный.
По мнению президента, ситуация на космодроме складывается таким образом, что требует его вмешательства.
— Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение, — сказал он.
Позднее, открывая совещание, глава государства обратил внимание: конкуренция на мировом рынке космических услуг растет и число число стран, реализующих собственные космические программы, постоянно увеличивается.
— Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры, — сказал Владимир Путин.
Программы развития перспективных ракетных комплексов — это та сфера, где Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, характерные и для других космических держав, всегда занимала лидерские позиции, отметил он.
— Чтобы не растратить, а сохранить и приумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди, — подчеркнул российский лидер.
Президент дал поручение оптимизировать себестоимость продукции «Роскосмоса», обеспечив при этом ее качество и надежность.
— Причем, это требование касается не только ракетных комплексов, — добавил он. — Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями «Роскосмоса», а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надежность. Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли.
Справка «Известий»
Восточный — первый гражданский космодром в России. Формально Байконур также находится на территории страны — он вместе с землей арендован у Казахстана до 2050 года. Пилотируемые программы «Роскосмос» изначально планировал перевести с Байконура на космодром в Амурской области в 2022–2023 годах — к этому времени должен быть готов новый пилотируемый корабль «Федерация».
Ранее стало известно, что вторую очередь строительства космодрома Восточный к 2021 году завершить невозможно, поэтому установлен новый срок — не позднее 2023 года, и за эти показатели выходить уже нельзя. Президент потребовал выдержать намеченные сроки строительства.
— Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использование ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году, — сказал Владимир Путин.
В утвержденном на ближайшие три года федеральном бюджете государство инвестирует в освоение космоса значительные средства — 515 млрд рублей. Они должны быть эффективно использованы для наращивания российских орбитальных возможностей, создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и выполнения программы пилотируемых полетов.
— С космодрома Восточный уже произведено пять пусков. Теперь мощности Восточного могут и должны быть загружены более серьезным образом, — потребовал Владимир Путин.
Президент напомнил собравшимся: вся строящаяся на космодроме наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам, чтобы обеспечивать запуски перспективных ракетных комплексов.

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