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Готовится убийство Владимира Зеленского: на Украине проверяют угрозу анонима

05 сентября 2021, 16:05  •  274 • Политика
Неизвестный позвонил в СБУ и сообщил о возможном покушении на президента Украины Владимира Зеленского.
Звонок от неизвестного поступил в контакт-центр Службы безопасности Украины. Аноним сказал о готовящимся убийстве президента страны Владимира Зеленского, а также возможном нападении на здание Верховной рады.
Об этом пишет издание "Вести" со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.

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