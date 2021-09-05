Готовится убийство Владимира Зеленского: на Украине проверяют угрозу анонима

Неизвестный позвонил в СБУ и сообщил о возможном покушении на президента Украины Владимира Зеленского.

Звонок от неизвестного поступил в контакт-центр Службы безопасности Украины. Аноним сказал о готовящимся убийстве президента страны Владимира Зеленского, а также возможном нападении на здание Верховной рады.

Об этом пишет издание "Вести" со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.