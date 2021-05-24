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Готовится третий визит Лукашенко в Россию. Источник назвал дату поездки

24 мая 2021, 19:20  •  105 • Политика
Готовится третий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Источник назвал дату поездки.
Лукашенко может посетить Россию в пятницу, 28 мая. Об этом в понедельник сообщили сразу два источника газеты "Коммерсант" - в Москве и в Минске. В ходе своего визита белорусский лидер намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Где именно пройдёт встреча, неизвестно, однако ранее сообщалось, что речь может идти о Сочи.
Отметим, что это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года. Первый состоялся в феврале, второй - в апреле.
Не исключено, что одной из тем в повестке двусторонней встречи окажется недавний инцидент с самолётом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После посадки правоохранительные органы Белоруссии задержали одного из пассажиров, которым оказался основатель Telegram-канала NEXTA. Данный канал координировал массовые протесты Белоруссии из Польши. Власти Белоруссии считают его экстремистским.

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