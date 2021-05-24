Готовится третий визит Лукашенко в Россию. Источник назвал дату поездки

Готовится третий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Источник назвал дату поездки.

Лукашенко может посетить Россию в пятницу, 28 мая. Об этом в понедельник сообщили сразу два источника газеты "Коммерсант" - в Москве и в Минске. В ходе своего визита белорусский лидер намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Где именно пройдёт встреча, неизвестно, однако ранее сообщалось, что речь может идти о Сочи.

Отметим, что это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года. Первый состоялся в феврале, второй - в апреле.

Не исключено, что одной из тем в повестке двусторонней встречи окажется недавний инцидент с самолётом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После посадки правоохранительные органы Белоруссии задержали одного из пассажиров, которым оказался основатель Telegram-канала NEXTA. Данный канал координировал массовые протесты Белоруссии из Польши. Власти Белоруссии считают его экстремистским.