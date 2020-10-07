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Готовится сбивать российские самолёты? Зачем Турция переносит С-400 на Чёрное море

07 октября 2020, 23:20  •  87 • Политика
Турция переносит российские комплексы ЗРК С-400 на берег Чёрного моря для последующих испытаний. Анкара готовится сбивать российские самолёты? Некоторые источники трактуют готовящиеся испытания неоднозначно.
Как сообщает турецкая газета Yeni Akit, вооружённые силы страны перебрасывают несколько комплексов С-400 в сторону провинции Синоп через город Самсун. Издание обратило внимание, что в провинции Синоп ранее было закрыто воздушное пространство. Вероятнее всего, это связано с готовящимися испытаниями.
Некоторые источники расценили это как угрозу для России. Якобы С-400 будут контролировать взлёты российских самолётов, дислоцированных в Крыму. Об этом, к примеру, сообщает портал Avia.pro.
Отметим при этом, что в Черноморском регионе действует далеко не только российская авиация. В данном регионе часто появляются натовские самолёты, а также самолёты черноморских стран. Вдобавок Турция вынуждена привлекать русских специалистов для обслуживания С-400 и обучения операторов. В этих условиях было бы странно использовать российское оружие против самой России.
Кроме того, официальная Анкара пока не подтвердила факт проведения учений с использованием С-400.
Напомним, что Турция ранее закупила у России партию ЗРК С-400, несмотря на решительные протесты США. Своё решение Анкара объяснила тем, что российское вооружение намного дешевле натовских аналогов и к тому же превосходит их по своим возможностям. Соединённые Штаты в ответ ввели санкции против Турции и заморозили поставку истребителей F-35. Впоследствии турецкие власти неоднократно заявляли, что оставляют за собой право решать вопросы обеспечения национальной безопасности, несмотря на членство в НАТО.

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