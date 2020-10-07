Готовится сбивать российские самолёты? Зачем Турция переносит С-400 на Чёрное море

Как сообщает турецкая газета Yeni Akit, вооружённые силы страны перебрасывают несколько комплексов С-400 в сторону провинции Синоп через город Самсун. Издание обратило внимание, что в провинции Синоп ранее было закрыто воздушное пространство. Вероятнее всего, это связано с готовящимися испытаниями.

Некоторые источники расценили это как угрозу для России. Якобы С-400 будут контролировать взлёты российских самолётов, дислоцированных в Крыму. Об этом, к примеру, сообщает портал Avia.pro.

Отметим при этом, что в Черноморском регионе действует далеко не только российская авиация. В данном регионе часто появляются натовские самолёты, а также самолёты черноморских стран. Вдобавок Турция вынуждена привлекать русских специалистов для обслуживания С-400 и обучения операторов. В этих условиях было бы странно использовать российское оружие против самой России.

Кроме того, официальная Анкара пока не подтвердила факт проведения учений с использованием С-400.

Напомним, что Турция ранее закупила у России партию ЗРК С-400, несмотря на решительные протесты США. Своё решение Анкара объяснила тем, что российское вооружение намного дешевле натовских аналогов и к тому же превосходит их по своим возможностям. Соединённые Штаты в ответ ввели санкции против Турции и заморозили поставку истребителей F-35. Впоследствии турецкие власти неоднократно заявляли, что оставляют за собой право решать вопросы обеспечения национальной безопасности, несмотря на членство в НАТО.