Готовится: Песков подтвердил намерение Путина посетить Крым

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Пресс-секретарь президента России рассказал, что сейчас идет подготовка поездки Владимира Путина в Крым.

После информации источников о поездке Владимира Путина накануне выборов президента России в Крым, сегодня она нашла подтверждение в Кремле. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, действительно, эта поездка на данный момент готовится.

Однако он не уточнил, когда планируется визит главы государства на полуостров.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин прибудет в Крым в годовщину Крымской весны.