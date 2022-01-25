Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке

Главный "расследователь" Bellingcat* занял пост исполнительного директора организации. "Это означает, что англосаксонские кураторы начинают новый активный поход против России", - объяснил политолог Сосновский.

Связанная с британскими спецслужбами группа Bellingcat* объявила о смене руководства. Новым исполнительным директором организации стал болгарин Христо Грозев, прославившийся своими "расследованиями" против России.

Сообщается, что он сменит на этом посту самого основателя Bellingcat - Элиота Хиггинса. В связи с этим политолог Александр Сосновский призвал приготовиться к новой информационной атаке.

Христо Грозев пошёл на повышение. Он стал исполнительным директором Bellingcat, сменив на этом посту Элиота Хиггинса. Это означает, что англосаксонские кураторы начинают новый активный поход против России,

- написал эксперт в своём Telegram-канале.

Напомним, что Bellingcat позиционирует себя как независимое сообщество журналистов-расследователей. Однако известно, что организация финансируется британскими спецслужбами. А целью "независимых расследований" почему-то всегда оказывается Россия. При этом "расследователи" не чураются использовать фейки и доказательства в стиле "хайли лайкли".

* Bellingcat - внесён Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.