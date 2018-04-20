Готовится наступление на Дамаск из «спящей зоны» Даръа. Реванш Трампа с аравийской подоплёкой • 66 • Аналитика



Как показывают события последних дней, официальный Вашингтон, а также правящие элиты Великобритании, Франции и Израиля ни на секунду не усомнились в правильности своих действий на неумолимо разгорающемся сирийском театре военных действий. Ведь даже разгромное поражение коалиции в тактической ударной операции по ключевым авиабазам и военным объектам САА в западных провинциях республики уже не в силах остановить стремление этих держав добиться, как минимум весомой и как максимум окончательной победы в реванше не только с Сирийской Арабской Армией, но и с российским военным контингентом, дислоцирующимся на сирийской территории.



Так, помощник госсекретаря США и ярый русофоб Уэсс Митчелл, выступая 18 апреля перед комитетом Палаты представителей Конгресса США, заявил о готовности Вашингтона «применять пропорциональную силу против российского контингента» для защиты американских интересов в Сирийской Арабской Республике. Такая невыверенная, но смелая антироссийская риторика со стороны Митчелла прозвучала в дополнение к уже заезженной теме о февральском столкновении ЧВК «Вагнера» с формированиями SDF и американским контингентом в «Хушамском кармане», к чему у многих уже давно выработался весьма стойкий иммунитет.





Зацикленность штатовского истеблишмента на этой теме уже ни у кого не вызывает удивления. Реальную же обеспокоенность здесь вызывает совершенно иной момент: автор адресованных России угроз Уэсс Митчелл в скором времени станет запасным «звеном» готовящегося к утверждёнию Сенатом госсекретаря США Майкла Помпео, который также отличается резкими антироссийским выпадами, а также пользуется серьёзным уважением со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Говоря более доступным языком, «вторичное государство» США (состоит из подвластных израильскому лобби американских «ястребов» и блюдёт интересы «партии войны») в итоге смогло «перевоспитать» Трампа под выгодные ему геостратегические планы.



И если сразу после его избрания на пост президента США высказывались стремления к нормализации и максимальному потеплению отношений с Российской Федерацией, а также к совместному противодействию международному терроризму, то спустя всего один год риторика изменилась с точностью до наоборот. И вот настал момент, когда из некогда располагающего к себе «Трампнаша», 45-й президент США превратился в очень податливый и опасный «материал для лепки» всё новых и новых образов, несущих угрозу глобальной военно-политической стабильности. К примеру, сейчас, для сохранения нормальных рейтингов, он вынужден в спешном порядке ликвидировать все без исключения внешнеполитические «лазейки», в которых есть хоть малейшие намёки на связь с Россией. Под длительный эскалационный период перекраиваются и штатовские ведомства. Ярким примером тому как раз и является увольнение с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, и проталкивание кандидатуры Помпео. Что же касается Сирийского ТВД, то как мы и говорили ранее, силы коалиции во главе с США и при поддержке Израиля определённо предпримут одну или несколько попыток взятия реванша, особенно после провального ракетного удара, где уверенно достигли целей не более 25 из 105 запущенных ракет.



Реванш предполагает не только очередной, ещё более мощный, МРАУ по объектам САА с дополнительным использованием палубных тактических истребителей F/A-18E/F «Super Hornet» и подключением боекомплектов RGM-109E, размещённых на новых эсминцах DDG-51 USS «Arleigh Burke», DDG-84 USS «Bulkeley», DDG-98 USS «Forest Sherman» и DDG-99 USS «Farragut» (вошли в Средиземноморье в среду 18 апреля), но и гибридную наземную операцию, с выгодным использованием плацдарма ССА в «деэскалационном треугольнике» «Даръа - Эс-Сувейда - Эль-Кунейтра» на юге САР. Так, новостное издание «ВЕСТИ.RU» со ссылкой на сирийские военно-дипломатические источники, утверждает, что боевики «Free Syrian Army» и «Джебхат ан-Нусры» активно наращивают наступательный «кулак» в районе города Даръа и уже сконцентрировали на дамасском оперативном направлении сотни единиц лёгкой и тяжёлой бронетехники, а также более чем 12000 тыс. отлично подготовленных боевиков. О превращении данной «деэскалационной зоны» в район ведения активных боевых действий мы говорили ещё в первых числах апреля. Сегодня это прогноз подобрался ешё на один шаг к истине. Сценарии новых ударов по Сирии. Что готовит коалиция после «работы над ошибками»?



Раскачивание обстановки близ Эль-Курая (западные окрестности «деэскалационного треугольника» Даръа) подтверждается и данными, опубликованными на «Твиттер»-страничке израильского обозревателя и аналитика «@David Daoud», являющегося сторонником боевиков FSA. Он сообщает, что отряд повстанческой группировки «Шабаб эль-Суннах» уничтожил группу бойцов «Хезболлы». Насколько мы знаем, последняя по сей день играет важнейшую роль в противостоянии с группировками джихадистов из ИГ почти на всей территории Сирии и обладает внушительным численным составом в южных провинциях САР, в особенности, близ сирийско-ливанской границы.



Делается это лишь с одной целью - спровоцировать полевых командиров «Хезболлы» на немедленные ответные действия без согласования с командованием САА. Затем все проправительственные силы будут обвинены нарушении режима деэскалации, установленного в районе Даръа. Открытые общие границы этого оппозиционного плацдарма с Иорданией позволят боевикам-ребелам на постоянной основе получать материально-техническую помощь от таких союзников, как США, Израиль, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Катар. Таким образом, бывший «деэскалационный треугольник» превратится для Сирийской Арабской Армии в настоящую изматывающую горячую точку, не по дням, а по часам вытягивающую из сирийских военнослужащих, «Сил Тигра» и «Хезболлы» все ресурсы, плюс моральный дух. Единственный выходом здесь может стать молниеносная наступательная операция с предшествующим уничтожением более чем 10 - 15 наблюдательных / опорных пунктов, расположенных на прилегающих к Даръе, Эс-Сувейде и Эль-Кунейтре высотах, а также одновременная артподготовка по двум стратегически важным шоссе, соединяющим «зелёный оплот» террористов-оппозиционеров с Иорданией и Израилем. Причём начинать штурм южного «полукотла» необходимо было ещё несколько месяцев назад, когда группировка боевиков здесь была относительно малочисленна (сегодня их чуть более 12 тыс., завтра может быть уже более 17 - 20 тыс.). Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи



Вполне вероятно, что наступательные действия боевиков в этом регионе будут поддерживаться не только огнём высокоточного оружия коалиции из Ат-Танфа и Хель Хаавир, но и переброшенными к иордано-сирийской границе подразделениями СВ Саудовской Аравии (Королевских Саудовских сухопутных войск). Далеко не все обратили внимание, что уровень напряжённости на юге Сирии возрос именно в тот период, когда Дональд Трамп провёл с руководствами переднеазиатских государств консультации относительно возможной замены 2-тысячного американского контингента на аналогиную арабскую группировку. Глава внешнеполитического ведомства СА Адель аль-Джубейр оценил такую идею очень даже положительно. Как сообщает газета «The Wall Street Journal», Белый дом намеревается ввести аравийскую армию в САР для ликвидации «вакуума безопасности» после выхода подразделений КМП и ССО США, но только доверять такой информации практически невозможно.



Представьте себе картину, когда Пентагон передаёт контроль над богатейшими нефтяными полями Аль-Омар Эр-Рияду. Более того, достаточно тяжело представить взаимодействие курдских отрядов «Сирийских демократических сил» с суннитскими подразделениями СВ Саудовской Аравии, распри на религиозной почве с вооруженными отрядами SDF здесь просто неизбежны: разные взгляды, разное мировоззрение и т.д. Более того, ещё в начале сентября 2017 года, курдский политолог Сиддик Хасан Сукру отмечал, что Эр-Рияд рассматривает курдские Отряды народной самообороны в Переднеазиатском регионе исключительно в качестве отличного «пушечного мяса» для столкновений шиитским ополчением, поддерживаемым Исламской Республикой Иран. Даже проамериканские курды из СДС на такое «соседство» вряд ли подпишутся. Хищения, приписки, хитрые сметы: как это каралось при Сталине и как наказывается при Путине



Очевидно, что перед нами очередная, чётко выверенная американскими оборонными структурами акция, которая абсолютно не предусматривает вывод американских военных из Сирийского Курдистана, а заключается лишь в дополнительном вводе войсковых подразделений СА, Катара, а может и ОАЭ. Не нужно являться большим экспертом, чтобы понять, на какие операционные направления эта аравийская «шайка» будет направлена. Во-первых, это вышеописанный так называемый «деэскалационный треугольник» «Даръа - Эс-Сувейда - Эль-Кунейтра». Как вы понимаете, 12-18-тысячного контингента «ребелов» из FSA и «ан-Нусры» явно не хватит для прорыва укрепрайонов Сирийской Арабской Армии, прикрывающих южные подступы к сирийской столице. В случае же военной поддержки со стороны Эр-Рияда, Дохи и/или Абу-Даби это количество может увеличиться и до 50 - 70 тыс. военнослужащих. Самым абсурдным и неприятным моментом здесь является то, что с Эр-Риядом ещё в феврале 2018 года были подписаны все документы по контракту на продажу СА лучших ЗРК дальнего радиуса действия С-400 «Триумф»; получается что и здесь мы получаем «плевок в лицо» от наших переднеазиатских «партнёров». Благо, комплексы ещё не доставлены и у Москвы есть возможность аннулирования контракта.



Во-вторых, некоторые подразделения аравийской армии могут также «забросить» в 55-километровую «зону безопасности» Ат-Танфа, откуда они могут начать совместную с СВ США, Великобритании и FSA наступательную операцию как на Дамаск, так и в сторону русла Евфрата. Тревожные сигналы продолжают поступать с этого района чуть ли не каждый день. Так, 19 апреля была предпринята ещё одна попытка захвата станции «Т-3» формированиями ИГ из «проснувшегося котла» за Пальмирой, как раз на том направлении, где «ребелы» из Ат-Танфа планируют занять некоторые деревни на подконтрольной САА территории. Для быстрого наступления на данном направлении, согласованного как с ИГИЛ, так и с FSA, коалиции как раз и не хватает тяжёлой бронетехники СВ Саудовской Аравии. Учитывая, что одних только «Абрамсов» в модификациях M1A2 и M1A2S у саудитов около 340 - 350 машин, 50 - 100 ед. могут быть отправлены для совместной с силами западной коалиции операции против правительственных сил Башара Асада.



Первой американской государственной лжи стукнуло 120 лет

Самолёт ДРЛОиУ / РЭР G550 CAEW



Эмираты способны предоставить для подобной акции внушительное количество ОБТ «Leclerc», оснащённых современными терминалами обмена тактической информацией на поле боя; и список это далеко не полный. Несомненный стратегический плюс для Штатов здесь в том, что переброска арабских танковых бригад к сирийско-иорданской границе займёт около 1 - 1,5 суток, в то время как переброска значительно меньшего количества тяжёлой бронетехники кораблями-доками и универсальными десантными кораблями из США займёт более трёх недель.



Новые данные об изменении ситуации вокруг подготовки «южной зоны деэскалации» к боевым действиям против САА могут появиться уже в ближайшие дни, поскольку вечером, 19 апреля, район Даръы снова пребывал под пристальным наблюдением у американского самолёта стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W и более малоразмерного израильского самолёта ДРЛОиУ - G550 «Eitam» CAEW, оперирующих юго-западнее воздушных границ Ливана.



Источники информации:

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3008721

https://syria.liveuamap.com/

https://www.5-tv.ru/news/197901/

https://www.golos-ameriki.ru/a/pompeo-north-korea-meeting/4354410.html Как показывают события последних дней, официальный Вашингтон, а также правящие элиты Великобритании, Франции и Израиля ни на секунду не усомнились в правильности своих действий на неумолимо разгорающемся сирийском театре военных действий. Ведь даже разгромное поражение коалиции в тактической ударной операции по ключевым авиабазам и военным объектам САА в западных провинциях республики уже не в силах остановить стремление этих держав добиться, как минимум весомой и как максимум окончательной победы в реванше не только с Сирийской Арабской Армией, но и с российским военным контингентом, дислоцирующимся на сирийской территории.Так, помощник госсекретаря США и ярый русофоб Уэсс Митчелл, выступая 18 апреля перед комитетом Палаты представителей Конгресса США, заявил о готовности Вашингтона «применять пропорциональную силу против российского контингента» для защиты американских интересов в Сирийской Арабской Республике. Такая невыверенная, но смелая антироссийская риторика со стороны Митчелла прозвучала в дополнение к уже заезженной теме о февральском столкновении ЧВК «Вагнера» с формированиями SDF и американским контингентом в «Хушамском кармане», к чему у многих уже давно выработался весьма стойкий иммунитет.Зацикленность штатовского истеблишмента на этой теме уже ни у кого не вызывает удивления. Реальную же обеспокоенность здесь вызывает совершенно иной момент: автор адресованных России угроз Уэсс Митчелл в скором времени станет запасным «звеном» готовящегося к утверждёнию Сенатом госсекретаря США Майкла Помпео, который также отличается резкими антироссийским выпадами, а также пользуется серьёзным уважением со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Говоря более доступным языком, «вторичное государство» США (состоит из подвластных израильскому лобби американских «ястребов» и блюдёт интересы «партии войны») в итоге смогло «перевоспитать» Трампа под выгодные ему геостратегические планы.И если сразу после его избрания на пост президента США высказывались стремления к нормализации и максимальному потеплению отношений с Российской Федерацией, а также к совместному противодействию международному терроризму, то спустя всего один год риторика изменилась с точностью до наоборот. И вот настал момент, когда из некогда располагающего к себе «Трампнаша», 45-й президент США превратился в очень податливый и опасный «материал для лепки» всё новых и новых образов, несущих угрозу глобальной военно-политической стабильности. К примеру, сейчас, для сохранения нормальных рейтингов, он вынужден в спешном порядке ликвидировать все без исключения внешнеполитические «лазейки», в которых есть хоть малейшие намёки на связь с Россией. Под длительный эскалационный период перекраиваются и штатовские ведомства. Ярким примером тому как раз и является увольнение с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, и проталкивание кандидатуры Помпео. Что же касается Сирийского ТВД, то как мы и говорили ранее, силы коалиции во главе с США и при поддержке Израиля определённо предпримут одну или несколько попыток взятия реванша, особенно после провального ракетного удара, где уверенно достигли целей не более 25 из 105 запущенных ракет.Реванш предполагает не только очередной, ещё более мощный, МРАУ по объектам САА с дополнительным использованием палубных тактических истребителей F/A-18E/F «Super Hornet» и подключением боекомплектов RGM-109E, размещённых на новых эсминцах DDG-51 USS «Arleigh Burke», DDG-84 USS «Bulkeley», DDG-98 USS «Forest Sherman» и DDG-99 USS «Farragut» (вошли в Средиземноморье в среду 18 апреля), но и гибридную наземную операцию, с выгодным использованием плацдарма ССА в «деэскалационном треугольнике» «Даръа - Эс-Сувейда - Эль-Кунейтра» на юге САР. Так, новостное издание «ВЕСТИ.RU» со ссылкой на сирийские военно-дипломатические источники, утверждает, что боевики «Free Syrian Army» и «Джебхат ан-Нусры» активно наращивают наступательный «кулак» в районе города Даръа и уже сконцентрировали на дамасском оперативном направлении сотни единиц лёгкой и тяжёлой бронетехники, а также более чем 12000 тыс. отлично подготовленных боевиков. О превращении данной «деэскалационной зоны» в район ведения активных боевых действий мы говорили ещё в первых числах апреля. Сегодня это прогноз подобрался ешё на один шаг к истине.Раскачивание обстановки близ Эль-Курая (западные окрестности «деэскалационного треугольника» Даръа) подтверждается и данными, опубликованными на «Твиттер»-страничке израильского обозревателя и аналитика «@David Daoud», являющегося сторонником боевиков FSA. Он сообщает, что отряд повстанческой группировки «Шабаб эль-Суннах» уничтожил группу бойцов «Хезболлы». Насколько мы знаем, последняя по сей день играет важнейшую роль в противостоянии с группировками джихадистов из ИГ почти на всей территории Сирии и обладает внушительным численным составом в южных провинциях САР, в особенности, близ сирийско-ливанской границы.Делается это лишь с одной целью - спровоцировать полевых командиров «Хезболлы» на немедленные ответные действия без согласования с командованием САА. Затем все проправительственные силы будут обвинены нарушении режима деэскалации, установленного в районе Даръа. Открытые общие границы этого оппозиционного плацдарма с Иорданией позволят боевикам-ребелам на постоянной основе получать материально-техническую помощь от таких союзников, как США, Израиль, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Катар. Таким образом, бывший «деэскалационный треугольник» превратится для Сирийской Арабской Армии в настоящую изматывающую горячую точку, не по дням, а по часам вытягивающую из сирийских военнослужащих, «Сил Тигра» и «Хезболлы» все ресурсы, плюс моральный дух. Единственный выходом здесь может стать молниеносная наступательная операция с предшествующим уничтожением более чем 10 - 15 наблюдательных / опорных пунктов, расположенных на прилегающих к Даръе, Эс-Сувейде и Эль-Кунейтре высотах, а также одновременная артподготовка по двум стратегически важным шоссе, соединяющим «зелёный оплот» террористов-оппозиционеров с Иорданией и Израилем. Причём начинать штурм южного «полукотла» необходимо было ещё несколько месяцев назад, когда группировка боевиков здесь была относительно малочисленна (сегодня их чуть более 12 тыс., завтра может быть уже более 17 - 20 тыс.).Вполне вероятно, что наступательные действия боевиков в этом регионе будут поддерживаться не только огнём высокоточного оружия коалиции из Ат-Танфа и Хель Хаавир, но и переброшенными к иордано-сирийской границе подразделениями СВ Саудовской Аравии (Королевских Саудовских сухопутных войск). Далеко не все обратили внимание, что уровень напряжённости на юге Сирии возрос именно в тот период, когда Дональд Трамп провёл с руководствами переднеазиатских государств консультации относительно возможной замены 2-тысячного американского контингента на аналогиную арабскую группировку. Глава внешнеполитического ведомства СА Адель аль-Джубейр оценил такую идею очень даже положительно. Как сообщает газета «The Wall Street Journal», Белый дом намеревается ввести аравийскую армию в САР для ликвидации «вакуума безопасности» после выхода подразделений КМП и ССО США, но только доверять такой информации практически невозможно.Представьте себе картину, когда Пентагон передаёт контроль над богатейшими нефтяными полями Аль-Омар Эр-Рияду. Более того, достаточно тяжело представить взаимодействие курдских отрядов «Сирийских демократических сил» с суннитскими подразделениями СВ Саудовской Аравии, распри на религиозной почве с вооруженными отрядами SDF здесь просто неизбежны: разные взгляды, разное мировоззрение и т.д. Более того, ещё в начале сентября 2017 года, курдский политолог Сиддик Хасан Сукру отмечал, что Эр-Рияд рассматривает курдские Отряды народной самообороны в Переднеазиатском регионе исключительно в качестве отличного «пушечного мяса» для столкновений шиитским ополчением, поддерживаемым Исламской Республикой Иран. Даже проамериканские курды из СДС на такое «соседство» вряд ли подпишутся.Очевидно, что перед нами очередная, чётко выверенная американскими оборонными структурами акция, которая абсолютно не предусматривает вывод американских военных из Сирийского Курдистана, а заключается лишь в дополнительном вводе войсковых подразделений СА, Катара, а может и ОАЭ. Не нужно являться большим экспертом, чтобы понять, на какие операционные направления эта аравийская «шайка» будет направлена. Во-первых, это вышеописанный так называемый «деэскалационный треугольник» «Даръа - Эс-Сувейда - Эль-Кунейтра». Как вы понимаете, 12-18-тысячного контингента «ребелов» из FSA и «ан-Нусры» явно не хватит для прорыва укрепрайонов Сирийской Арабской Армии, прикрывающих южные подступы к сирийской столице. В случае же военной поддержки со стороны Эр-Рияда, Дохи и/или Абу-Даби это количество может увеличиться и до 50 - 70 тыс. военнослужащих. Самым абсурдным и неприятным моментом здесь является то, что с Эр-Риядом ещё в феврале 2018 года были подписаны все документы по контракту на продажу СА лучших ЗРК дальнего радиуса действия С-400 «Триумф»; получается что и здесь мы получаем «плевок в лицо» от наших переднеазиатских «партнёров». Благо, комплексы ещё не доставлены и у Москвы есть возможность аннулирования контракта.Во-вторых, некоторые подразделения аравийской армии могут также «забросить» в 55-километровую «зону безопасности» Ат-Танфа, откуда они могут начать совместную с СВ США, Великобритании и FSA наступательную операцию как на Дамаск, так и в сторону русла Евфрата. Тревожные сигналы продолжают поступать с этого района чуть ли не каждый день. Так, 19 апреля была предпринята ещё одна попытка захвата станции «Т-3» формированиями ИГ из «проснувшегося котла» за Пальмирой, как раз на том направлении, где «ребелы» из Ат-Танфа планируют занять некоторые деревни на подконтрольной САА территории. Для быстрого наступления на данном направлении, согласованного как с ИГИЛ, так и с FSA, коалиции как раз и не хватает тяжёлой бронетехники СВ Саудовской Аравии. Учитывая, что одних только «Абрамсов» в модификациях M1A2 и M1A2S у саудитов около 340 - 350 машин, 50 - 100 ед. могут быть отправлены для совместной с силами западной коалиции операции против правительственных сил Башара Асада.Эмираты способны предоставить для подобной акции внушительное количество ОБТ «Leclerc», оснащённых современными терминалами обмена тактической информацией на поле боя; и список это далеко не полный. Несомненный стратегический плюс для Штатов здесь в том, что переброска арабских танковых бригад к сирийско-иорданской границе займёт около 1 - 1,5 суток, в то время как переброска значительно меньшего количества тяжёлой бронетехники кораблями-доками и универсальными десантными кораблями из США займёт более трёх недель.Новые данные об изменении ситуации вокруг подготовки «южной зоны деэскалации» к боевым действиям против САА могут появиться уже в ближайшие дни, поскольку вечером, 19 апреля, район Даръы снова пребывал под пристальным наблюдением у американского самолёта стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W и более малоразмерного израильского самолёта ДРЛОиУ - G550 «Eitam» CAEW, оперирующих юго-западнее воздушных границ Ливана. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 66 Источник Похожие новости Странная база Кэмп-Бондстил в Косово Ракеты сбиты, но цели уничтожены. 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