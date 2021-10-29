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Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием

29 октября 2021, 04:30  •  89 • Политика
Зампомощника главы Пентагона проговорилась, "посоветовав" снять действующие в ряде европейских стран ограничения на поставки в Незалежную летального вооружения.
США фактически открыто призвали своих европейских партнёров принять деятельное участие в очередной масштабной провокации, которая приведёт к эскалации конфликта на Донбассе.
Соответствующее заявление прозвучало из уст незначительного по рангу чиновника, но, тем не менее, выступающего от лица серьёзного ведомства – его сделала заместитель помощника Пентагона по России, Украине и Евразии Лара Купер, призвав союзников США убрать действующие ограничения на поставки Киеву летального оружия оборонного характера.
Я бы хотела, в первую очередь, чтобы все наши союзники сняли эти преграды. США уже отправили ракетные комплексы Javelin в Грузию и на Украину, которые их приобрели,
- заявила Купер на мероприятии, организатором которого выступил Центр стратегических и международных исследований.
Ранее стало известно, что президент США Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на $60 млн, включая поставки ракет Javelin, а пару недель назад советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что из Штатов в Киев спецбортом доставлена партия "высокоточного наступательного оружия".
Отметим, однако, что против поставок Украине оружия высказались многие европейские политики, считая такие действия крайне рискованными.

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