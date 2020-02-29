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Готовится ли в Турции переворот?

29 февраля 2020, 02:39  •  89 • Украина
Зачем RAND пугает Эрдогана?
В объёмистом докладе RАND Corporation из 300 страниц под названием «Националистический путь Турции – последствия для стратегии американо-турецкого сотрудничества и армии США» указывается, что решение турецкого правительства уволить сотни офицеров армии после неудавшегося переворота 2016 года в Анкаре вызвало массовое недовольство в вооруженных силах страны.
«Офицеры среднего звена крайне разочарованы военным командованием и обеспокоены тем, что их лишат должности в ходе продолжающихся чисток, – говорится в докладе RAND. – Это недовольство может привести к очередной попытке государственного переворота, и президент Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, воспринимает угрозу всерьез».
Аналитики RAND отмечают, что после попытки переворота 15 июля 2016 года 46% высших офицеров авиации, армии и флота в Турции были депортированы или уволены. 16 409 человек были уволены из авиационных, военно-морских и армейских школ. Отмечается также, что правительство хочет набрать 43 000 новых офицеров, чтобы удовлетворить потребности вооружённых сил. Особенно сложное положение сложилось в турецкой авиации. До попытки переворота для каждого из турецких истребителей имелось по два пилота. В сентябре 2017 года, после изгнания 280 лётчиков, на каждый самолёт приходится в среднем менее одного пилота.
Как сообщает портал Middle East Eye, после публикации доклада турецкие официальные лица обсуждали риски нового переворота на закрытых совещаниях. О серьезной реакции на доклад можно судить и по тому, что турецкий лидер ознакомился с выдержками из доклада. По крайней мере об этом частично свидетельствуют его высказывания. Не упоминая исследование американской корпорации, Эрдоган заявил журналистам, что сопротивление, которое, по его мнению, оказал турецкий народ в 2016 году путчистам, должно стать уроком для всех.
А глава МВД Турции Сулейман Сойлу подчеркнул, что сообщения о ещё одной возможной попытке государственного переворота направлены на создание в стране атмосферы политического хаоса.
Представитель президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что вопроса о вероятности госпереворота нет в повестке дня.
Лидер входящей в коалицию с ПСР Партии националистического движения Девлет Бахчели говорит, что распространение слухов о риске смены власти является предательством.
Между тем обозреватель турецкой газеты «Ени Шафак» Юсуф Каплан предполагает, что новая попытка свержения власти Эрдогана может быть предпринята не скрывающимся в Пенсильвании Фетхуллахом Гюленом, а определёнными группами в вооружённых силах.
В прогнозах аналитиков RAND о развитии ситуации в Турции рассматриваются четыре сценария событий. На первое место ставится такой вариант: «Турция остается членом НАТО, хотя и трудным партнером, и остается приверженной политике коллективной безопасности альянса. Его отношения с ЕС и США – это торговые отношения, и разногласия регулируются без особых проблем».
Второй вариант – «Восстанавливающаяся демократия». «Эрдоган, – предполагает RAND, – проигрывает выборы 2023 года некоторым политическим… силам, которым удается обратить вспять конституционные изменения референдума 2017. Они начинают проводить внешнюю политику прозападной ориентации, помогая укрепить американо-турецкое и евро-турецкое сотрудничество».
Третий вариант говорит о возможности «стратегического балансирования». Турция более открыто продвигается к балансировке учений между своими партнёрами по НАТО и новыми союзниками в Евразии, особенно в России, Иране и Китае. Этот вариант, считает RAND, «скрывает некоторые опасности для Турции».
Упомянута в докладе и возможность радикальных перемен (сценарий «Евразийская держава»). «Взаимные подозрения и политические разногласия с Европой и США, – пишет RAND, – выходят за установленные рамки, Турция официально выходит из НАТО и укрепляет сотрудничество с Евразией и Ближним Востоком. Отношения становятся все более конкурентными, и тогда возникает риск военных инцидентов».
В докладе сделан реверанс в сторону военных и говорится, что министр обороны Турции Хулуси Акар мог бы стать «идеальным посредником» между США и Турцией, где около 90% населения придерживаются антиамериканских взглядов. Аналитики RAND предполагают, что он «будет продолжать оставаться ведущей фигурой в турецкой обороне».
Между тем Министерство обороны Турции считает доклад RАND Corporation двусмысленным, а комментарии, касающиеся турецких военных, безосновательными и несерьезными. «Я прочитал отчет RAND с грустью, поскольку заявления обо мне и турецких вооруженных силах и Университете национальной обороны искажены с целью вбить клин между нами», – заявил Хулуси Акар.
Внимательно следящая за событиями в Турции греческая газета «Катимерини» пишет: «Президент Турции поспешил использовать текст и гипотетические сценарии RAND, что вызвало новую волну преследований: незадолго до рассвета [статья была опубликована 20 февраля] турецкие прокуроры распорядились арестовать почти 700 человек, включая военных и чиновников юстиции. Активист Осман Кавала и восемь других, обвинявшихся в «попытке свергнуть правительство» в ходе антиправительственных акций протеста в 2013 году, известных как «Движение Гези», были освобождены. Однако несколько часов спустя Кавала был вновь арестован по обвинению в участии в перевороте 2016 года».
«Многие официальные лица в Анкаре, – продолжает «Катимерини», – провели серию закрытых встреч в последние дни… Обозреватель Хасан Басри Ялчин из The Sabah призвал всех серьёзно отнестись к докладу, поскольку RAND тесно сотрудничает с министром обороны США. Эрдоган использует ситуацию, чтобы очистить свои ряды от оппозиции… Он сказал, что в отношении главной оппозиционной партии Турции должно быть проведено расследование на предмет возможных связей с Гюленом, который находится в США и обвиняется в организации попытки государственного переворота 2016 года».
Могут ли намёки RAND о возможной новой попытке свержения Эрдогана отразиться на турецко-российских отношениях? 21 февраля в интервью CNN Turk министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не заинтересована в росте напряжённости с Россией в сирийской провинции Идлиб. По словам главы турецкого министерства обороны, переговоры с Россией не в тупике, они будут продолжены. Наблюдательные посты Турции в Сирии продолжат работу, и вопрос об их переносе не обсуждается, подчеркнул министр. Российская и турецкая стороны ведут «здоровый диалог».
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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