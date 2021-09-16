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Готовится к вторжению: на Западе раскрыли смысл самоизоляции Путина

16 сентября 2021, 10:35  •  141 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Захваченные государства российский лидер подарит "диктатору" Александру Лукашенко
Президент России Владимир Путин решил уйти на карантин в тот момент, когда страна вместе с Белоруссией проводит широкомасштабные военные учения у границ Польши и Литвы – в этом журналисты британского таблоида The Sun увидели особый смысл. Они подозревают, что Москва готовится совершить вторжение в западные государства.
Учения "Запад-2021" проводят с участием примерно 200 тысяч российских и белорусских военных, 760 единиц техники и 15 кораблей. По сообщениям журналистов, Россия иницировала проведение маневров, поскольку намерена захватить две страны для "диктатора" Александра Лукашенко.
Напомним, совместные маневры между странами проводятся с 2009 раз в два года по соглашению обеих сторон – нынешние учения являются плановым мероприятием, направленным на отработку обороны двух государств. 
Однако этот факт внимание британских журналистов не привлек. Они настаивают, что с уходом российского лидера на самоизоляцию военная мощь вблизи польских и литовских границ только повысилась. Более того, на учениях использовали кодовые названия для Польши и Литвы – "Полярная республика" и "государство Нерис" соответсвенно. 
При этом, указывают в статье, в Кремле продолжают врать, что Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. 
Учения "Запад-2021" прошли с 10 по 15 сентября на российских и белорусских полигонах – они закончились раньше на один день по неизвестным причинам. При этом Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября.

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