Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Главная / Политика

Готовится к атаке на Россию: Зеленский изображает миротворца - эксперт

01 сентября 2020, 19:15  •  98 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной в Донбассе идет по стопам Порошенко
Никакого реального перемирия в Донбассе не установлено, а действующий президент Украины Владимир Зеленский лишь изображает из себя миротворца, хотя на самом деле продолжает политику в отношении шахтерского края своего предшественника – пятого главы соборной Петра Порошенко.
К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады, лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга, реагируя на сообщения СМИ о том, что военные ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР, а также вопреки режиму перемирия строят укрепления на линии разграничения.
"По сути Зеленский – это новое "воплощение" Порошенко и он хочет войны... Конечно, Зеленский пытается изображать "миротворца", но все его шаги фактически направлены на разжигание войны, достижение военной победы на Донбассе чтобы дальше готовиться к атаке на Россию", – заявил политик в комментарии изданию "ПолитНавигатор".
По его мнению, все слова о перемирии, которые звучат из Киева, ничего не значат, как и достигнутые с украинскими властями договоренности. Волга считает, что пан Зеленский намерен делать из Незалежной ту цивилизационную функцию, о которой в свое время говорил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов – быть форпостом Запада в борьбе с Россией, стремясь к ее разрушению.
По-настоящему, подчеркнул эксперт, Владимир Александрович, чтобы примирить Украину и народные республики, должен поменять идеологический тренд Киева, а для этого ему просто нужно "заткнуть глотки "ястребам", которые требуют войны и убийства всех на Донбассе".
Напомним, режим тишины начал действовать в зоне конфликта с 27 июля. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, за весь период перемирия наблюдатели зафиксировали 829 нарушений, из них 148 взрывов, два пролетевших неустановленных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов, сообщает "Регнум".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
01 сентября 2020, 14:40
Литва перешла все грани приличия! Лавров "вскипел" от "демократических методов" с Тихановской
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор...
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственны...
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации...
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испыты...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2020, 22:30
Ответственность на вас: В Минске напрямую заявили о зависимости Киева
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
29 августа 2020, 01:25
"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.