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Готовить под пытками: Повар из Счастья рассказала о зверствах нацистов "Айдара"*

30 марта 2022, 12:20  •  46 • Политика
Жительница освобождённого населённого пункта Счастье, которую боевики "Айдара"* заставляли работать у них поваром, рассказала о зверствах нацистов. По словам женщины, готовить приходилось в прямом смысле под пытками.
В интервью телеканалу "Звезда" женщина рассказала о том, что боевики заставляли местных жителей нести трудовую повинность. Она выполняла функции повара и готовила для нацистов. При этом в случае если "айдаровцы"* были недовольны приготовленным блюдом, женщине могли ломать и выкручивать пальцы.
"В другую сторону полностью выкручивали. С гипсом, со всем на свете ходила. Денег так и не заплатили, только нервы потратили", - рассказала она со слезами на глазах.
Местные сотрудники полиции рассказали о том, что директор местного лицея поставлял "айдаровцам"* несовершеннолетних учениц, которых боевики насиловали. По словам самих пострадавших, их многократно избивали и угрожали расправой.
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* Отряд специального назначения "Айдар", члены организации - "айдаровцы"* - организация, запрещённая на территории России.

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