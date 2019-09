Готовимся к земле. Пустые московские улицы и западные полёты на мётлах • 176 • Аналитика Проект «ЗЗ». Будущее. Близкое и далёкое. От Лондона до Нью-Йорка — за полчаса. Соревнования на мётлах имени Гарри Поттера. Готовимся к земле: вместо небоскрёбов — землескрёбы. Такова картина жизни в развитых странах мира. Она сложится лет этак через пятьдесят. А что в России? А в России видно лишь ближайшее будущее. И обозначил его не какой-нибудь иностранный футуролог, а местный господин Навальный. Как пишут в западной прессе, он поменял свою стратегию: отказался от крупных уличных протестов. Вероятно, плотные толпы протестующей оппозиции больше не появятся на московских улицах.









Мы поедем, мы помчимся на ракете утром ранним

Дороги под водой, квиддич на ховербордах, самоочищающиеся дома, космические гостиницы, летающие автобусы, массовое производство органов при помощи 3D-печати, имплантаты, контролирующие здоровье… Так будут жить люди в 2069 году, согласно прогнозам экспертов.



В докладе компании «Samsung» утверждается, что события, которые сегодня кажутся футуристическими, станут привычными в течение следующих пятидесяти лет.



Прогнозы выдала группа иностранных учёных и футурологов, представляющих различные отрасли научного знания. В число предсказателей будущего вошли президент «TechUK», сопредседательница Института кодирования Жаклин де Рохас, представитель Королевской инженерной академии (Royal Academy of Engineering) доктор Р. Морган и др. видные учёные. Доклад соавторов называется «Samsung KX50: The Future in Focus» («Самсунг KX50»: в объективе — будущее»).



Среди основных тезисов докладчиков британское издание «Daily Mail» выделило следующие.



К 2069 году транспорт переживёт настоящую революцию. Будут использоваться системы подводного трубного транспорта, проложенные между Великобританией, материковой Европой «и другими регионами», где высокоскоростные контейнеры начнут перевозить путешественников «между некоторыми странами менее чем за час».



С целью покончить с автомобильными пробками, как полагают учёные, человечество пересядет на летающие такси и автобусы. Что касается дальних поездок, отмечает в издании обозреватель Тим Коллинз, то они будут совершаться на «многоразовых ракетах, летящих на высокой скорости в верхних слоях атмосферы». Время в пути между Лондоном и Нью-Йорком составит меньше тридцати минут.







Т. Коллинз сгруппировал прогнозы экспертов. Вот топ-10 «лучших прогнозов» будущего:



1. Подводные магистрали: транспортная система в виде герметичных труб, перемещение по которым осуществляется на капсулах. Будет установлено сообщение между Великобританией, странами Скандинавии и материковой Европой. На перемещение между дальними точками маршрута уйдёт не больше 1 часа.



2. Землескрёбы: небоскрёбы наоборот. Новомодные дома будут «расти» вниз на несколько этажей. Это позволит им выдержать землетрясения.







3. Самоочищающиеся дома: простым нажатием кнопки дома будут «самоочищаться» в то время, когда жильцы уходят или когда спят.





4. Космические гостиницы: они дадут людям возможность провести отпуск в космосе. Космические отели будут вращаться вокруг Луны или планет Солнечной системы, генерируя собственную гравитацию.







5. 3D-печать органов: обеспечение замены органов тем, кто в этом нуждается, и не только им. Новые органы смогут обеспечить «ночное видение или сверхскорость».



6. Гамбургеры с насекомыми по дешёвке! К 2069 году насекомые станут одним из основных источников пищевого белка.



7. Летающие автобусы и такси. Воздушное такси и беспилотные автобусы поднимут человека над автомобильными пробками.



8. Имплантаты в телах проследят за здоровьем.



9. Воздушные спортивные состязания: стиль «квиддич на ховербордах»! (Попросту говоря, полёты на метле. Или электровенике.)



10. Интерактивные фильмы и игры. Новая виртуальная реальность: физическое участие зрителя в действии. Тактильные костюмы создадут ощущения прикосновения и обманут все пять чувств.







Госпожа де Рохас, соавтор доклада, сказала корреспонденту, что ближайшие пятьдесят лет принесут «самые большие технологические изменения и инновации, которые мы когда-либо видели».



У британцев спросили, какие из прогнозов они более прочих хотели бы увидеть сбывшимися. 63% опрошенных заявили, что их выбор — самоочищающиеся дома. На втором и третьем местах оказались имплантаты для мониторинга состояния здоровья и летающий транспорт.



Итак, заметим, Лондон и компания «Samsung» готовятся к скоростному прыжку в будущее. По-видимому, несмотря на Брекзит, Великобритания, ЕС, а также США в скором времени будут представлять собой единую сверхскоростную магистраль.



В докладе ничего не сказано о будущем России. Упоминаются некие «другие регионы» земного шара, не более того.



Впрочем, западная пресса всё же предсказала будущее своего русского соседа. Ближайшее будущее.



Не ногами, а умом

Россиянам не следует выходить на улицы, сообщает в материале швейцарской газеты «Tages Anzeiger» Цита Аффентрангер. Разумеется, речь идёт не о гражданах вообще, а о гражданах протестующих.



Кремль «всеми силами» намеревается «предотвратить новые протесты в Москве», и вдруг на помощь Кремлю приходит «лидер оппозиции Навальный». Так утверждает Ц. Аффентрангер.



Илью Яшина, сообщает далее автор, уже в пятый раз после «освобождения» тотчас арестовали снова. «На этот раз, по данным полиции, речь идет о московской демонстрации 3 августа. Однако Яшин не участвовал в этом протесте, потому что находился в тюрьме», — рассказывает Аффентрангер. Ещё одна большая «загадка», говорит его адвокат.



Пятый арест Яшина показывает: власти вновь дают понять, что они полны решимости держать лидеров протестов «под контролем», пишет автор. Акции протеста должны быть предотвращены. Давление, как представляется журналистке, «начинает действовать»: после большой демонстрации в середине минувшего месяца, в которой участвовали около 50000 участников, «всё успокоилось».



Одной из причин этого может быть то, что «лидер оппозиции Алексей Навальный не призывает к дальнейшим массовым демонстрациям». Его люди «в значительной степени отказались от организации акций протеста в социальных сетях». Что же происходит? Ц. Аффентрангер допускает, что Навальный переменил стратегию. Он желает, чтобы его движение измерялось не числом, а умением, предполагает автор статьи.



Количество демонстрантов — не та стратегия. Подлинная стратегия должна быть направлена «на победу над партией власти на выборах». Вот откуда берёт корни смена стратегии, замечает автор материала. Вместо того чтобы протестовать ногами, люди должны выбирать умом. Это означает следующее, комментирует Аффентрангер: избиратели должны отдать голоса тем кандидатам, которые имеют наилучшие шансы одолеть на выборах представителей кремлёвской партии «Единая Россия». И для этого господин Навальный создал сайт, где «избиратели регистрируются, а затем перед выборами получают имя наиболее перспективного кандидата в своём округе».



Едва ли будут одобрены какие-либо независимые кандидаты, поэтому, скорее всего, среди кандидатов, оппонирующих «партии Кремля», окажутся коммунисты. Навальный готов смотреть на это отклонение сквозь пальцы ради достижения большей цели. Если кандидат кому-то из симпатизирующих оппозиции не по душе, то ведь «Единая Россия» ещё менее привлекательна. Вот новая стратегия Навального.



Смена стратегии вызвала ожесточённые споры в среде российской оппозиции. Некоторые думают, что это и вправду лучший вариант после того, как оппозиционные кандидатуры «были отклонены». Зато другие видят в этом обыкновенное «предательство дела и тех, кто был избит и арестован на акциях за честные выборы». Независимые политологи тоже «резко критикуют» одностороннее решение Навального.







Стало быть, заметим в заключение, смена стратегии, которая иным критикам напоминает смену курса и даже измену идеалам, обещает Кремлю в ближайшем будущем пустые московские улицы. Пустые от марширующей оппозиции. От зевак. От полицейских и репортёров.



