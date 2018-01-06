«Готовим предложение по майнингу»: глава Минвостокразвития рассказал о планах региона

Власти Дальнего Востока готовят предложение по использованию майнинга в регионе. Об этом в интервью RT заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Кроме того, глава Минвостокразвития рассказал, как можно убедить россиян переселиться на Дальний Восток, жители каких регионов приезжают чаще всего и могут ли последовать примеру «дальневосточного гектара» другие регионы России.

— Глобальная задача, которая стояла перед Дальним Востоком долгие годы, — остановить отток населения. Удалось ли этого достичь?

— Если сравнивать с 2013 годом, когда мы только начинали свою работу, отток сократился более чем в два раза. Но нам важно не просто его остановить — наша задача увеличить приток населения на Дальний Восток, сделать так, чтобы люди переезжали в регион, использовали возможности для самореализации, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, создавали семьи, рожали детей, были счастливы. Это и есть развитие региона.

— Что для этого делается?

— Первый вопрос, который встаёт перед человеком, — есть ли в регионе работа. Новые механизмы, призванные привлечь инвестиции на Дальний Восток — это территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, — помогли создать уже более семи тысяч рабочих мест в регионе, а всего к 2025 году появится более 115 тысяч современных, высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. На привлечение инвестиций и создание рабочих мест в регионе нацелены новые институты развития: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Они работают с инвесторами по различным направлениям: от подбора площадок и проектов, сопровождения на всех этапах реализации этих проектов до привлечения на новые производства квалифицированных кадров.

В результате на Дальний Восток привлечено более 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, в этом году уже запущено 86 новых предприятий.

Годовой статистики за 2017 год ещё нет, однако за девять месяцев рост инвестиций на Дальнем Востоке в основной капитал составил более 10%, объёмы строительства выросли на 11%, промышленное производство — на 3%, сельское хозяйство — около 5%. 26% прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в этом году, пришли именно на Дальний Восток.

В Магаданской и Еврейской автономной областях запущены крупнейшие предприятия для этих регионов — Наталкинское золоторудноеместорождение и Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат.

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— Работа, может, и первоочередной, но не единственный вопрос, который интересует людей. Что ещё может предложить Дальний Восток?

— Конечно, человеку нужно жить, отдыхать, проводить время, заниматься саморазвитием. Дальнему Востоку, конечно, не хватает современных поликлиник, культурных центров, кинотеатров, музеев. Это естественные вопросы, над которыми мы также работаем. В январе 2018 года будут подготовлены комплексные планы социального обустройства новых точек роста дальневосточных территорий. Чрезвычайно важно, чтобы эти планы не висели в воздухе. В бюджете на предстоящую трёхлетку, который принят парламентом страны и подписан президентом, на это предусмотрены средства. Объём финансирования Дальнего Востока увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 126 млрд рублей.

— Говоря о социальном обустройстве, что конкретно вы имеете в виду?

— Люди хотят качественной жизни. А это и качественное медицинское обслуживание, и достойное востребованное образование, и социальное обслуживание, и жилищно-коммунальная система, и развитая культурная и спортивная среда, и хорошие дороги, и удобные и красивые парки, скверы. Конечно, дальневосточные точки роста все разные, и профиль проблем всегда будет индивидуальным для каждого города.

— Дальний Восток активно привлекает специалистов со всей страны. Из каких регионовРоссии люди приезжают чаще?

— Из разных. Сегодня работать на дальневосточные предприятия переезжают из Сочи, Магнитогорска, Липецка, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерова, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краёв, Московской области. Привлечением кадров для дальневосточной экономики занимается Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В 2017 году при его содействии работу на дальневосточных предприятиях получили 4,5 тысячи человек. А всего за два года работы агентство помогло трудоустроиться более чем 8,5 тысячи специалистов.

— Если нужно убедить человека переехать на Дальний Восток, какие аргументы вы приведёте?

— Для переезда в регион есть экономические и социальные основания. Здесь человек может себя реализовать, есть новые рабочие места. Очень важно, что сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей: он должен не только достичь среднероссийского значения во всех сферах от здравоохранения, ЖКХ и образования до спорта, культуры и общественной безопасности, но и в ближайшей перспективе превысить его. Ровно такая задача поставлена президентом нашей страны.

На Дальнем Востоке есть ещё и культурный магнит — здесь можно находиться рядом с интересной, совершенно другой для нас азиатской культурной средой. До Пекина, Сеула или Токио от Владивостока, например, лететь всего два часа на самолёте. Кроме того, в регионе есть своё, особое культурное пространство: например, в Приморье работает Приморская сцена Мариинского театра, проходит международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», создаются филиалы Русского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Если брать москвичей, то для них, помимо всех прочих аргументов, есть ещё один — солнце (улыбается). В столице очень мало солнечных дней, особенно зимой, а на Дальнем Востоке солнце — круглый год. Это очень солнечный край.

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— Недавно депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг РФ и Минкомсвязь РФ предложение о создании в стране майнингового города, в частности, он приводит в пример города Дальнего Востока. Как вы относитесь к идее сделать Дальний Восток регионом майнинга в России? Это ведь тоже может увеличить приток населения и инвестиций?

— В развитии Дальнего Востока необходимы новаторские подходы. Эта тема интересна. В октябре этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку проработать вопрос создания регионального финансового центра в свободном порту Владивосток. Предполагается выработка конкурентных условий осуществления финансовой деятельности на Дальнем Востоке, создание специального финансового суда и иные меры.

Мы всем этим занимаемся и готовим предложение, как здесь использовать майнинг — новое явление.

По моему глубокому убеждению, очень важно понимать, что ничто в мире никогда на месте не стояло, в том числе и деньги. И сегодня мы с вами живём в эпоху, когда рождается новый вид денег. От него нельзя изолироваться. Но необходимо правильно отнестись к этому процессу. Правильно — это в интересах своей страны, понимая все особенности, всю специфику нового явления и трудясь над тем, чтобы оно работало на дальневосточную экономику. Естественно, это будет обсуждаться с коллегами по правительству, понадобится принципиальное решение президента России, но со своей стороны мы к этому обсуждению подойдём с проработанными предложениями.

— Одно из важнейших мест в экономике Дальнего Востока занимает рыбная промышленность. У вас находится более 80% всего рыбопромыслового запаса России. Ежегодно предприятия добывают около 3 млн тонн водных биоресурсов, при этом стране не хватает рыбы. Почему так происходит?

— Наше министерство прежде всего нацелено на развитие Дальнего Востока. И мы рассматриваем рыбную отрасль как один из способов развивать территорию. В октябре 2015 года у нас состоялся президиум государственного совета под председательством президента России, который был посвящён развитию рыбохозяйственного комплекса. Минвостокразвития выступило с предложением внедрить принципиально новый механизм — «квоты под киль», или, если иначе это назвать, «квота с инвестиционными обязательствами». Право ловить рыбу в этом случае возникает в связи с обязательствами построить рыбоперерабатывающий завод либо купить судно российского производства для ловли рыбы. Президент идею поддержал, определив, что на первом этапе 20% из общего объёма квот на вылов рыбы будут распределяться именно таким образом. Минвостокразвитию было поручено реализовать такой механизм. Мы этим последовательно занимаемся. Сейчас происходит первое распределение квот. Это хороший способ развивать нашу территорию, ведь региону не хватает тех же рыбоперерабатывающих мощностей.

РИА Новости

— 19 декабря участники «Форума действий» Общероссийского народного фронта предложили распространить программу «Дальневосточный гектар» на всю страну. По вашему мнению, программа применима для всех регионов или она рассчитана только на Дальний Восток?

— Сегодня руководители регионов интересуются опытом и механизмами, которые были разработаны или внедрены у нас на Дальнем Востоке. Это и территории опережающего развития, и электронные визы, и «дальневосточный гектар», и многое другое. Конечно же, я считаю, что если можно для нашей страны использовать те или иные наши разработки, которые показали себя эффективными, то их надо использовать. Но нельзя, я бы даже сказал, вредно и очень банально механически применять этот опыт. А вот осмысленно, исходя из особенностей и нужд конкретного региона, — очень полезно.

— С чем столкнутся регионы, которые захотят раздавать землю населению?

— Надо ясно понимать, что потребуется очень большой объём подготовительной работы, связанный как с информационными ресурсами, так и с характером работы органов власти, выдающих землю людям. Также большая работа предстоит и с нормативно-правовым обеспечением этого процесса. У нас этот проект поднял много проблем регионов. Например, недостоверность данных о земельных ресурсах, которые содержатся в официальных источниках. К тому же не все местные чиновники смогли перестроиться и начать работать, ориентируясь на интересы человека. В их числе и региональные министры, и руководители районов. Им просто пришлось прекратить работу в госорганах. Нужно создавать механизмы, удобные, прежде всего, людям, а не чиновникам. И именно так сегодня происходит на Дальнем Востоке. У нас сегодня землю можно получить не выходя из дома: достаточно просто зайти на сайт дальнийвосток.рф, на предложенной карте выделить участок и, если у вас есть электронная цифровая подпись, завершить всю процедуру на месте. Если нет, то в ближайшем от дома МФЦ. И этот механизм работает — таким образом уже 40 тысяч участков нашли своих обладателей.