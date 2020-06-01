Готовились заранее? Все олигархи из верхушки списка Forbes несказанно обогатились на пандемии

Автор:

Степанов Александр

Может быть, кому-то покажется это удивительным и невероятным, но, тем не менее, это факт: верхушка богатейших людей мира, все представители из топ-25 рейтинга Forbes, за два последних месяца, минувших с момента обвала фондового рынка, когда многие состояния сжались от очередных финансовых потрясений, вызванных началом пандемии и битвой за цены на нефть, не только сумели восстановить потери, но и заполучить сверхгигантские прибыли.

Ситуация выглядит со стороны ещё более парадоксальной, если учесть, что экономики всех государств планеты со скрипом держат удары, а население повсеместно испытывает падение доходов – в США, допустим, каждый четвёртый работник обратился за пособием по безработице.

А им, в смысле – богатеям-толстосумам – хоть бы хны! Плюс $255 млрд – такова их суммарная "прибавка к жалованию", пока на голубом шарике вовсю бушевал коронавирус.

А чему удивляться? Капиталистическая система сама по себе так устроена, что богатые всегда станут богаче, а бедные – ещё беднее. Более того, поскольку мы живём в эпоху позднего капитализма, стоит сказать, допустим, что с 1970-го реальные доходы среднего американца вообще не выросли. А кто-то разбогател. То есть, иначе говоря, физический разрыв между бедными и богатыми увеличивается,

– говорит директор Центра богословско-политических исследований в США, известный экономист и политолог Михаил Тильман.

Больше всех заработали владельцы IT-отрасли

И он вовсе не считает удивительным то, как увеличились состояния на фоне коронавирусной истории.

Так, например, основатель Facebook Марк Цукерберг заработал больше всех – $31,4 млрд, поскольку акции соцсети выросли в цене почти на 60 процентов: это реакция на новую торговую онлайн-площадку для владельцев малого бизнеса.

Собственно, примерно на том же самом, то есть на интернет-торговле, круто наварил (почти $30 млрд) и Джефф Безос – глава Amazon.

Не упустил своего создатель второго по величине после Alibaba онлайн-магазина Китая – Pinduoduo – Колин Чжэн Хуан (плюс $17,9 млрд): его компания открыла модель "социального шопинга", позволяющую делиться онлайн-покупками с друзьями и родными.

Сорвал свой куш и главный (по отрицательным упоминаниям в медиапространстве) антигерой пандемии Билл Гейтс, фигурирующий в качестве такового в историях о всеобщем чипировании, принудительной стерилизации и массовом геноциде с помощью прививок. Он стал богаче на $11,9 млрд.

Вообще, делают вывод аналитики, миллиардеры, чьи состояния зависят от их долей в IТ-сфере, заработали во время пандемии больше всех.

Коронавирус как золотая жила для онлайн-торговли

И конечно, отличились крупнейшие представители интернет-торговли.

Это и рост акций их структур, и увеличение оборотов за счёт верно просчитанных маркетинговых кампаний (собственно, онлайн стал безальтернативным, поскольку офлайн оказался под запретом).

Допустим, Джефф Безос (Amazon). Ещё до начала пандемии коронавируса (я, кстати, не уверен, пандемия ли это на самом деле), Amazon очень активно вытеснял бизнес розничных продаж, поскольку он специализировался на доставке – вообще всего. Поэтому когда начались события с коронавирусом, то, естественно, запрос на продукты, на доставку продуктов и товаров, резко подскочил. То есть коронавирус для Безоса стал просто золотой жилой, никак не меньше,

– рассуждает Тильман.

То же самое, полагает эксперт, можно сказать и про компании, которые занимаются информационными технологиями: естественно, как события, связанные с самим коронавирусом, так и последствия этих событий, оказывают влияние на то, как мир будет жить дальше. И, как следствие, возрастет спрос на любые IT-придумки, которые исключают контакт между людьми.

Поэтому подскочили акции и Стива Балмера, и Билла Гейтса (оба – бывшие руководители Microsoft), и Ларри Эллисона (Oracle), и Ларри Пейджа, и Сергея Брина (Google).

Продукты компаний, которыми они руководили или руководят, оказались очень востребованными. И они заработали: вся эта история им оказалась очень на руку.

Продукция для "дистанционщиков": все хотят выглядеть хорошо, даже на расстоянии

Значительная часть доходов людей из топ-25 рейтинга миллиардеров, продолжает Михаил Тильман, собственно, и состоит из роста акций.

Но есть, разумеется, среди них и те, кто, безусловно, обладает фантастическим нюхом на деньги. Как у Уоррена Баффета, которого называют гением инвестиций.

Он-то всегда зарабатывал на том, что знал, откуда вовремя "выйти" и куда вовремя "зайти" – в смысле капиталовложений. В частности, Баффет очень удачно, прямо вот в начале этих событий с коронавирусом, взял и продал все авиакомпании, которые у него были. Акции которых, как известно, полностью обвалились. Ведь понятно, что теперь – хоть в Америке, хоть в России – авиакомпании находятся в плачевном положении,

– приводит пример экономист.

Естественно, выиграли и производители дешёвой одежды и косметики: с учётом того, что многие переговоры стали происходить в режиме видеоконференций, спрос на такие товары, которые позволяют выглядеть "дистанционно" в полном порядке, резко вырос.

Что и вполне логично.

С одной стороны – кто там будет присматриваться, пиджак или блузка какой фирмы надеты, а с другой – смысл тратить деньги на люксовые бренды, если их нескоро получится показать? Зато косметика – вот что нужно для презентабельного вида.

Развернули госпиталь, получили денег – и... никого не вылечили

Впрочем, не сомневается эксперт, люди, ворочающие миллиардами долларов, готовы зарабатывать вообще на всём, что, в принципе, подворачивается под руку.

А точнее – без всяких принципов. Никаких табу нет.

Вот – пришёл коронавирус. И больницы в США начали закупать маски. Но они маски закупали не по 35 центов за штуку – по средней цене в декабре-январе, а – по три доллара! Кто на этом заработал? Те, кто производит маски. Компания "Джонсон&Джонсон", один из крупнейших производителей медпродукции, гигант просто! Так у них акции просто взлетели, "пробив крышу", – и сейчас котируются выше, чем до начала коронавируса,

– рассказывает Тильман.

Другой пример заработка "на ровном месте" – в буквальном смысле! – это возведение ковид-стационаров, которые впоследствии никому, по сути, оказались не нужны, но за них, разумеется, тоже платились деньги.

"В Америке, помимо правительства страны, есть органы управления штатов, которые, соответственно, сами заключают контракты. В Нью-Йорке, например, построили вот этот полевой госпиталь: прямо так, на улице, поставили эти палатки и всё. Он постоял пустым, через три недели его свернули. Но исполнителю контракта же заплатили – миллиарды долларов", – отмечает экономист.

Или вот – как "уплыли" огромные суммы фактически вместе с плавучим военным госпиталем – в виде корабля ВМС США, о прибытии которого под флагами трубили ведущие американские СМИ.

И что? Он постоял на рейде в Нью-Йорке, дожидаясь потока заражённых, три недели. Но так и не дождался.

"Там побывало, по-моему, двадцать человек за всё это время – причём ни один из них не был болен коронавирусом. И потом госпиталь спокойно ушёл. Но ведь, опять же, деньги на это были потрачены. И это – военно-морской флот, это – федеральное правительство, оно потратило на это деньги. А другие подзаработали", – уточняет Тильман.

Собственно, заключает он, так и делаются состояния: выгодные контракты, продажа товаров и услуг по завышенным ценам, игра на спросе. И – одни, покупая, становятся беднее. Другие, продавая, – только богаче.