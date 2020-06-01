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Готовились заранее? Все олигархи из верхушки списка Forbes несказанно обогатились на пандемии
01 июня 2020, 00:55 • 33 • В мире
Состояние богатейших людей мира из топ-25 списка Forbes за время пандемии выросло в сумме на 255 млрд долларов. И, что примечательно, большинству и делать-то для этого ничего не пришлось. Экономист и политолог Михаил Тильман объяснил, как это случилось и почему.
Автор:
Степанов Александр
Может быть, кому-то покажется это удивительным и невероятным, но, тем не менее, это факт: верхушка богатейших людей мира, все представители из топ-25 рейтинга Forbes, за два последних месяца, минувших с момента обвала фондового рынка, когда многие состояния сжались от очередных финансовых потрясений, вызванных началом пандемии и битвой за цены на нефть, не только сумели восстановить потери, но и заполучить сверхгигантские прибыли.
Ситуация выглядит со стороны ещё более парадоксальной, если учесть, что экономики всех государств планеты со скрипом держат удары, а население повсеместно испытывает падение доходов – в США, допустим, каждый четвёртый работник обратился за пособием по безработице.
А им, в смысле – богатеям-толстосумам – хоть бы хны! Плюс $255 млрд – такова их суммарная "прибавка к жалованию", пока на голубом шарике вовсю бушевал коронавирус.
– говорит директор Центра богословско-политических исследований в США, известный экономист и политолог Михаил Тильман.
Больше всех заработали владельцы IT-отрасли
И он вовсе не считает удивительным то, как увеличились состояния на фоне коронавирусной истории.
Так, например, основатель Facebook Марк Цукерберг заработал больше всех – $31,4 млрд, поскольку акции соцсети выросли в цене почти на 60 процентов: это реакция на новую торговую онлайн-площадку для владельцев малого бизнеса.
Собственно, примерно на том же самом, то есть на интернет-торговле, круто наварил (почти $30 млрд) и Джефф Безос – глава Amazon.
Не упустил своего создатель второго по величине после Alibaba онлайн-магазина Китая – Pinduoduo – Колин Чжэн Хуан (плюс $17,9 млрд): его компания открыла модель "социального шопинга", позволяющую делиться онлайн-покупками с друзьями и родными.
Сорвал свой куш и главный (по отрицательным упоминаниям в медиапространстве) антигерой пандемии Билл Гейтс, фигурирующий в качестве такового в историях о всеобщем чипировании, принудительной стерилизации и массовом геноциде с помощью прививок. Он стал богаче на $11,9 млрд.
Вообще, делают вывод аналитики, миллиардеры, чьи состояния зависят от их долей в IТ-сфере, заработали во время пандемии больше всех.
Коронавирус как золотая жила для онлайн-торговли
И конечно, отличились крупнейшие представители интернет-торговли.
Это и рост акций их структур, и увеличение оборотов за счёт верно просчитанных маркетинговых кампаний (собственно, онлайн стал безальтернативным, поскольку офлайн оказался под запретом).
– рассуждает Тильман.
То же самое, полагает эксперт, можно сказать и про компании, которые занимаются информационными технологиями: естественно, как события, связанные с самим коронавирусом, так и последствия этих событий, оказывают влияние на то, как мир будет жить дальше. И, как следствие, возрастет спрос на любые IT-придумки, которые исключают контакт между людьми.
Поэтому подскочили акции и Стива Балмера, и Билла Гейтса (оба – бывшие руководители Microsoft), и Ларри Эллисона (Oracle), и Ларри Пейджа, и Сергея Брина (Google).
Продукты компаний, которыми они руководили или руководят, оказались очень востребованными. И они заработали: вся эта история им оказалась очень на руку.
Продукция для "дистанционщиков": все хотят выглядеть хорошо, даже на расстоянии
Значительная часть доходов людей из топ-25 рейтинга миллиардеров, продолжает Михаил Тильман, собственно, и состоит из роста акций.
Но есть, разумеется, среди них и те, кто, безусловно, обладает фантастическим нюхом на деньги. Как у Уоррена Баффета, которого называют гением инвестиций.
– приводит пример экономист.
Естественно, выиграли и производители дешёвой одежды и косметики: с учётом того, что многие переговоры стали происходить в режиме видеоконференций, спрос на такие товары, которые позволяют выглядеть "дистанционно" в полном порядке, резко вырос.
Что и вполне логично.
С одной стороны – кто там будет присматриваться, пиджак или блузка какой фирмы надеты, а с другой – смысл тратить деньги на люксовые бренды, если их нескоро получится показать? Зато косметика – вот что нужно для презентабельного вида.
Развернули госпиталь, получили денег – и... никого не вылечили
Впрочем, не сомневается эксперт, люди, ворочающие миллиардами долларов, готовы зарабатывать вообще на всём, что, в принципе, подворачивается под руку.
А точнее – без всяких принципов. Никаких табу нет.
– рассказывает Тильман.
Другой пример заработка "на ровном месте" – в буквальном смысле! – это возведение ковид-стационаров, которые впоследствии никому, по сути, оказались не нужны, но за них, разумеется, тоже платились деньги.
"В Америке, помимо правительства страны, есть органы управления штатов, которые, соответственно, сами заключают контракты. В Нью-Йорке, например, построили вот этот полевой госпиталь: прямо так, на улице, поставили эти палатки и всё. Он постоял пустым, через три недели его свернули. Но исполнителю контракта же заплатили – миллиарды долларов", – отмечает экономист.
Или вот – как "уплыли" огромные суммы фактически вместе с плавучим военным госпиталем – в виде корабля ВМС США, о прибытии которого под флагами трубили ведущие американские СМИ.
И что? Он постоял на рейде в Нью-Йорке, дожидаясь потока заражённых, три недели. Но так и не дождался.
"Там побывало, по-моему, двадцать человек за всё это время – причём ни один из них не был болен коронавирусом. И потом госпиталь спокойно ушёл. Но ведь, опять же, деньги на это были потрачены. И это – военно-морской флот, это – федеральное правительство, оно потратило на это деньги. А другие подзаработали", – уточняет Тильман.
Собственно, заключает он, так и делаются состояния: выгодные контракты, продажа товаров и услуг по завышенным ценам, игра на спросе. И – одни, покупая, становятся беднее. Другие, продавая, – только богаче.
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