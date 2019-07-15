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«Готовили нападения на полицейских и теракты»: ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области

15 июля 2019, 18:39  •  37 • В России
В Ростовской области пресечена деятельность ячейки сторонников «Исламского государства»*, готовивших теракты в общественных местах и нападения на сотрудников полиции. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, главарь группы оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём. Позднее были установлены и задержаны два его сообщника, у которых обнаружили взрывчатку и боеприпасы.
 
© ЦОС ФСБ РФ
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и пресекли деятельность на территории Ростовской области ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, главарь преступной группы погиб вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области, где оперативники пытались остановить его автомобиль. Злоумышленник открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов. В результате ответного огня в его машине взорвалось взрывное устройство. 

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в городе Ростов-на-Дону ещё два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы», — пояснили в ФСБ.

Отмечается, что на след подозреваемых представители спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки.

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Ранее стало известно, что с середины 2018 года сотрудники ФСБ выявили более 50 членов террористической группировки «Исламское государство» в Южном федеральном округе. Об этом сообщил начальник управления Федеральной службы безопасности по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков.

Кроме того, в конце июня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Саратове, которое планировал совершить гражданин России, присягнувший на верность главарям террористических структур и действовавший по их указанию. Злоумышленник оборудовал в одном из гаражных кооперативов лабораторию, где изготавливал взрывчатку. Также были обнаружены компоненты СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы. При задержании мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

«При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. В ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных сил или граждан не пострадал», — отмечалось в сообщении.

Терроризм уходит в цифровое пространство

В середине июня в Уфе состоялась международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На ней заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков указал на наступление «эры технологического и цифрового терроризма», а также уточнил, что использование кибероружия по масштабам последствий станет сопоставимо с применением оружия массового уничтожения.

«Сегодня глобальная сеть для террористов является, по сути, основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. На сегодня, по экспертным оценкам, насчитывается около 30 тыс. экстремистских и террористических сайтов», — пояснял Коков.

По его словам, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористическим организациям ещё активнее расширять географию своей деятельности, заниматься рекрутированием, привлекать финансирование, осуществлять различные киберпреступления.

«Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов», — добавил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

На усиление технической оснащённости киберподразделений международных террористических организаций также указывал глава ФСБ России Александр Бортников. При этом президент России Владимир Путин также отмечал необходимость «использования новых форм и методов противодействия» в борьбе с угрозами, исходящими от террористов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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