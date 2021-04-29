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Готовили массовые убийства: в России задержали украинских радикалов
29 апреля 2021, 11:30 • 227 • Политика
Спецоперация была осуществлена в девяти городах
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли и схватили 16 сторонников украинских радикалов. Злоумышленники планировали устроить бойню в нескольких российских городах, а также осуществить ряд террористических атак и нападений.
Преступное сообщество "М.К.У" под предводительством Егора Краснова координировало действия засланных на нашу землю злодеев, пишет РИА "Новости".
Злоумышленники распространились практически по всей территории России. Банда действовала в Иркутске, Краснодаре, Подмосковье, Тамбове и других городах, отмечает RT.
Известно, что для того, чтобы доказать свою приверженность радикальным неонацистским взглядам, участники группировки должны были выполнять преступные задания своего куратора. В ходе обысков российские правоохранители обнаружили у них видеоролики с отчетами о проведении насильственных акций.
Преступники уже начали давать признательные показания. Видеоролик с их откровениями публикует телеграмм-канал "Лента дня".
К слову, недавно пытавшегося вывести из России запчасти к С-300 украинского шпиона посадили на 10 лет. Гражданин Незалежной будет отбывать срок в колонии строгого режима.
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