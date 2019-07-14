«Готова вся юридическая база»: на Украине не исключили массовых задержаний сподвижников Порошенко

После передачи полномочий новому руководству силовых структур Украины в стране могут начаться массовые обыски, задержания и аресты имущества нарушивших закон сподвижников экс-президента Петра Порошенко. По оценке бывшего замглавы администрации Виктора Януковича юриста Андрея Портнова, это может произойти уже во второй половине августа. Для начала уголовного преследования подготовлена юридическая и документальная база. Однако пока процесс саботируется генпрокурором Украины Юрием Луценко, который препятствует расследованию ряда уголовных дел, утверждает Портнов. Эксперты отмечают, что новый президент Владимир Зеленский также заинтересован в раскручивании дел против уходящих киевских властей, поскольку это практически единственный способ поддержать свой рейтинг.

Массовые обыски, задержания и аресты имущества нарушивших закон чиновников и сподвижников экс-президента Украины Петра Порошенко могут начаться во второй половине августа, после передачи полномочий новому руководству правоохранительных структур страны. Такое мнение высказал Андрей Портнов — юридический советник и бывший замглавы администрации Виктора Януковича.

По его словам, предстоящие через неделю, 21 июля, парламентские выборы полностью изменят политический ландшафт на Украине, после них целый пласт чиновников должен уйти с политической арены. Однако Портнов подчеркнул, что одной из ключевых задач для возглавляемой им юридической команды и новых киевских властей должна стать борьба с возможным реваншизмом этих сил.

«Теперь одна из самых главных задач — не дать им второй раз поднять голову. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискацию оружия», — написал юрист в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, если кто-то из подозреваемых в совершении преступлений в 2014—2019 годах успеет покинуть территорию Украины, их необходимо будет объявить в розыск (в том числе по линии Интерпола) и начать процедуры экстрадиции из зарубежных стран.

«К этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия», — сообщил Портнов.

По его словам, главным препятствием для начала задержаний и ареста самого Порошенко (который является фигурантом восьми уголовных производств) является то, что пост генерального прокурора Украины всё ещё занимает Юрий Луценко, один из соратников экс-президента.

«В определённый момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания», — сказал Портнов 12 июля в эфире телеканала NEWSONE.

В свою очередь, бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин в недавнем интервью изданию «Украина.ру» также высказывал мнение, что Луценко, которого он назвал кумом Порошенко, будет до последнего саботировать дела в отношении бывшего президента и его окружения. Кузьмин сообщил, что только на основании его заявлений было возбуждено более 20 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных чиновников, в том числе по фактам госизмены, злоупотребления властью и причастности украинских спецслужб к убийству журналиста Олеся Бузины.

«Однако именно Луценко саботирует расследование этих дел. Сегодня он — гарант безопасности для Порошенко и его подельников», — подчеркнул Кузьмин.

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На минувшей неделе стало известно, что Пётр Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузня на Рыбальском». Экс-президент должен явиться в ГБР в среду, 17 июля, в 09:30 утра.

Однако 12 июля Порошенко заявил, что не получал повестки на допрос и намерен в этот день присутствовать в Страсбурге для встречи с новоизбранными членами Европейского парламента. Свою приверженность этим планам он также подтвердил накануне.

17 липня у Страсбурзі я зустрічаюся з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами, щоб обговорити питання звільнення усіх бранців Кремля з полону. А 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо українських політв’язнів путінського режиму. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июля 2019 г.

Однако, по словам Андрея Портнова, юридическим выходом из этой ситуации должно стать ходатайство о приводе фигуранта уголовного дела, санкция суда и принудительная доставка Порошенко в ГБР.

«Один из его сообщников по делу об отмывании средств через офшорные компании на канале «Прямой» уже посмел один раз не явиться на допрос. Следователи продемонстрировали принципиальную позицию: они обратились в суд, и суд немедленно санкционировал принудительный привод господина Макеенко на этот допрос, — заявил юрист. — Если Порошенко не придёт 17 июля в 09:30 утра на допрос в Государственное бюро расследований, я надеюсь, что к нему будет проявлена такая же принципиальная позиция, как и к его сообщнику».

При этом он пояснил, что сейчас экс-президент не обладает «абсолютным иммунитетом» и может быть допрошен, привлечён к уголовной ответственности и помещён в СИЗО после избрания соответствующей меры пресечения.

«Абсолютно никаких защитных механизмов у него нет», — подчеркнул Портнов.

Стоит отметить, что новый президент Украины Владимир Зеленский также нацелен на борьбу с окружением Порошенко. Он предложил расширить действие закона «Об очищении власти» на президента Украины, членов правительства, всех нардепов, председателя Верховной рады, генпрокурора, главу СБУ, секретаря СНБО и других топ-чиновников, которые занимали эти посты с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019-го.

В пятницу, 12 июля, соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду, хотя она и не успела рассмотреть его — в этот день прошло последнее пленарное заседание парламента текущего созыва. Эксперты отмечали, что первая версия документа ещё достаточно «сырая», с множеством юридических ляпов, и связывали поспешное внесение законопроекта с попыткой набрать политические очки в преддверии парламентских выборов, на которых партия Зеленского «Слуга народа», как свидетельствуют опросы, может одержать убедительную победу.

Причём глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко в интервью «Радио Свобода»* согласился с тем, что в случае принятия новой редакции закона о люстрации команда Зеленского также потеряет некоторых своих членов. Политик выразил мнение, что, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы администрации президента Вадим Пристайко и глава наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичюс также должны будут покинуть свои должности.

«Если мы примем общий принцип, я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться», — заявил Корниенко.

Юрист Андрей Портнов

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Перевод стрелок

По словам замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, настрой Зеленского на люстрацию всех работавших с Порошенко политиков и чиновников пока сдерживается отсутствием у него «реальных полномочий» — до проведения парламентских выборов и формирования поддерживающего его депутатского корпуса.

«Думаю, когда станут ясны результаты выборов... Украину может ожидать такой же исход в части окружения Порошенко, как тот, который недавно случился в Молдавии. Когда серый кардинал страны, олигарх, лидер ведущей партии вместе с членами ближайшего окружения улетел из страны», — предположил эксперт в интервью RT.

Собеседник RT не исключил, что на Украине ситуация станет развиваться по аналогичному сценарию, поскольку Зеленский будет вынужден как можно дольше поддерживать свой высокий рейтинг именно за счёт борьбы со сторонниками Порошенко.

«Других реальных действий, кроме как преследование своих предшественников, сейчас он не сможет совершить. У страны нет финансовых, инфраструктурных, никаких других возможностей для того, чтобы сделать качественный рывок вперёд. Только перевод стрелок на предыдущую власть позволяет сохранить поддержку, которую имеет Зеленский и его партия «Слуга народа», — отметил Шатров.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что в сложившейся обстановке есть ряд неизвестных, которые определяют, в какую сторону в дальнейшем будет развиваться ситуация.

«Первое — каковы настроения в команде Зеленского. Да, они хотели бы попугать Порошенко и сроками, и реальными делами против его команды, но пока этот вопрос не решён. Второе — непонятно, пройдёт ли Порошенко в парламент. Если да, то это будет требовать другой процедуры, и данный вопрос растянется на многие месяцы. Третье — нам неизвестна позиция США, которые будут против того, чтобы процессы были, как сказал Портнов, «в геометрической прогрессии», — полагает эксперт.

«Возможно, они не будут против отдельных дел, но против того, чтобы большинство членов команды Порошенко подвергались преследованию, они станут возражать», — отметил Брутер.

Аналитик добавил, что окончательный расклад станет примерно ясен уже после выборов в Верховную раду и формирования парламентской коалиции, для чего Зеленскому, вероятно, придётся идти на какие-то уступки. Таким образом, какие-либо оценки масштабов уголовного преследования окружения Порошенко пока являются сугубо субъективными и очень предварительными, подытожил эксперт.

* «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.