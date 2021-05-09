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«Готова применить войска»: финская разведка составила отчет о России

09 мая 2021, 11:45  •  146 • Война
Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном...
Министерство обороны Финляндии впервые выложило в открытый доступ данные о работе своей военной разведки. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета «Коммерсантъ».
Документ гласит о росте напряженности в Европе и «возвращении стран к силовой политике». Отдельное внимание уделено России – указано, что она «продемонстрировала способность и готовность использовать, где это требуется, вооруженные силы для достижения своих целей». В том числе Москва якобы готова прибегать к силе и в Европе.
«Прямое использование вооруженных сил для реализации внешнеполитических интересов, как правило, не является основным или наиболее действенным методом», — отметили в Хельсинки.
При этом Россия, равно как и «другие основные игроки в регионе», развивает свой потенциал, постоянно проводя широкомасштабные военные учения. Растет российское военное присутствие и в Арктике, которая «может стать зоной противостояния великих держав уже в ближайшие годы». При этом военная разведка Финляндии, по данным СМИ, заявила о праве России защищать свои экономические интересы за полярным кругом.
В последнее время большое внимание СМИ и политиков привлекает внеблоковый статус Финляндии. Хельсинки придерживается политики военного неприсоединения и самостоятельной обороны. Финляндия – член Евросоюза, но при этом не является участницей НАТО.
В 2017 году тогдашний глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что страна не исключает вступления в НАТО. Министр также подчеркнул, что Хельсинки не считает Россию угрозой. «Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — отметил Сойни.
Первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что Москва никогда не оспаривала вступление Финляндии в НАТО. «Финская политика неучастия в военных союзах - один из ключевых факторов обеспечения безопасности на севере Европы. Россия никогда не оспаривала право каждой страны на выбор способов обеспечения собственной безопасности», — сказал Титов.
Он добавил, что главное здесь — руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а учитывать возможные последствия как для региональной стабильности, так и для двустороннего взаимодействия с соседними странами».
Спустя два года глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИДа Сари Раутио заявила, что Финляндия оставляет за собой право «добиваться вступления в НАТО». Все зависит от положения дел на международной арене и безопасности самой страны.
В июле 2016 года российский президент Владимир Путин посетил Финляндию и публично предостерег финских политиков против слишком плотного сотрудничества с НАТО и вражды с Россией.
Финская журналистка тогда спросила, почему Путин «гонит» Финляндию в НАТО. «Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам — нет. Мы не хотим. Но вы сами решаете, чего вам нужно», — заявил тогда в ответ российский президент. Путин также отметил, что в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс Россия вынуждена будет придвинуть российские войска ближе к финским границам.
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Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном...
Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном...
Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России, 2016 год
Саид Царнаев/РИА «Новости»

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